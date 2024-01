Показаха за пръв път истинските цветове на Уран и Нептун (СНИМКИ)

Истинските цветове на планетите Уран и Нептун бяха показани за първи път, съобщи БТА, позовавайки се на Би Би Си. Досегашните представи за това как изглеждат двете планети са били погрешни, обяви научен екип, воден от британски астрономи.

Изображения, заснети от космическа мисия през 80-те години, показваха Нептун в наситеносин цвят, а Уран - в зелен. Но ново изследване разкри, че двата ледени гиганта са в сходни синьо-зелени нюанси.

По-ранните снимки на Нептун са имали за цел да покажат детайли от атмосферата на планетата и затова са били обработени. Така е бил променен истинският цвят на планетата.

"Направили са нещо, което прави всеки в Инстаграм", каза пред радио Би Би Си 4 професор Катрин Хeйманс от университета в Единбург, Шотландия. "Акцентирането върху синьото е било, за да се видят подробности от атмосферата на Нептун, затова и планетата изглежда много синя. В действителност Нептун е доста подобен на Уран."

