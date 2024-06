Лейди Гага отговори на слуховете, че е бременна (ВИДЕО)

Лейди Гага отвърна на слуховете за бременност, след като се заговори, че певицата очаква първото си дете.

“Не съм бременна”, написа 38-годишната изпълнителка на “Bad Romance” в клипче в TikTok, в което тя тренира.

Гага носеше черна тениска и се усмихна на камерата, докато показваше дебелата си очна.

Lady Gaga shuts down internet speculation in new TikTok:



“not pregnant— just down bad crying at the gym” pic.twitter.com/hXlG97su5C