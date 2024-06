Селин Дион: Ще се върна на сцената, дори ако трябва да пълзя

Селин Дион е твърдо решена да се върне към пеенето на сцената, въпреки че страда от рядко неврологично заболяване.

Певицата страда от синдрома на скования човек, който причинява скованост на мускулите в торса, ръцете и краката и може да предизвика силни спазми, припомня БГНЕС.

"Ще се върна на сцената, дори ако трябва да пълзя. Дори ако трябва да говоря с ръцете си, ще го направя. Ще го направя", каза 56-годишната звезда пред Ен Би Си.

Интервюто излезе преди премиерата на документалния ѝ филм „Аз съм: Селин Дион“, който ще бъде пуснат на 25 юни в Amazon Prime.

