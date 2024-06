Мъж намери част от човешки пръст в сладоледа си (ВИДЕО)

Полицията в Индия започна разследване, след като лекар намери част от човешки пръст във фунийка за сладолед, която е поръчал онлайн.

Д-р Серао твърди, че докато си ядял десерта, почувствал нещо необичайно в устата си и изплюл нещо, което изглеждало като част от човешки пръст с дължина 1,5 см.

"Поръчах си три сладоледа от едно приложение. Единият от тях беше сладолед с ирис на марката Yummo. След като изядох половината от него, усетих твърдо парче в устата си. Помислих си, че може да е ядка или парче шоколад, и го изплюх, за да проверя какво е", казва Серао в поста си.

