Тейлър Суифт се заклещи на сцената по време на концерт

По време на втория си концерт от турнето Eras Tour в Дъблин в събота, 34-годишната Тейлър Суифт се заклещи на повдигната платформа - но, за щастие, един от нейните танцьори ѝ подаде ръка за помощ.

Докато изпълняваше „The Smallest Man Who Ever Lived“, поп суперзвездата остана във въздуха на платформа на стадион Aviva в Дъблин, след като тя не се оттегли според плана, пише vesti.bg.

Вместо да изчезне на сцената като платформата срещу нея, частта от конструкцията, на която певицата стоеше, остана здраво стъпила, показват кадри, заснети от феновете.

