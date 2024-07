Обвиниха Франсис Форд Копола в непрофесионално поведение на снимките на "Мегаполис" (ВИДЕО)

Появи се видеоклип, на който се вижда как известният режисьор Франсис Форд Копола целува статисти на снимачната площадка на дългоочаквания си филм "Мегаполис". Това разкритие идва на фона на нарастващата загриженост на членовете на екипа, които съобщават за случаи на непрофесионално поведение по време на продукцията на филма.

Кадрите, които бързо се разпространиха в платформите на социалните медии, изобразяват Копола, който налита на няколко статисти с прегръдки и целувки, които продължават по-дълго от общоприетото. Докато някои тълкуват действията като безобидни и емблематични за любвеобилната природа на Копола, други ги смятат за преминаване на професионалните граници.

Потребител на социалната мрежа X пише: "Франсис Форд Копола, човекът, който финансира педофила Виктор Салва и заплашва да съди 12-годишната жертва на Салва се оказа мръсник? Ни най-малко не е шокиращо. Боже, надявам се адът да съществува, защото такива мъже го заслужават."

A new video of Francis Ford Coppola grabbing and kissing female extras on the set of ‘MEGALOPOLIS’ has surfaced online.



He reportedly announced with a microphone to the entire set, “Sorry, if I come up to you and kiss you. Just know it’s solely for my pleasure.”



Another source… pic.twitter.com/ZVaLZNgyj6