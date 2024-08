Рийз Уидърспуун има нов мъж до себе си след развода с Джим Тот (СНИМКА)

Изглежда актрисата Рийз Уидърспуун вече не е сама.

Звездата бе забелязана от папараци да се разхожда с нов мъж до себе си, а според задокеанската преса това е новият партньор в живота ѝ.

Името му е Оливер Хаарман и работи в частна инвестиционна компания. Хаарман, който е германец, има бакалавърска степен по история и международни отношения от университета "Браун" в Ню Йорк и е магистър по бизнес администрация от Харвардския университет, информира Daily Mail, цитиран от dir.bg.

Reese Witherspoon has a new man in her life! Legally Blonde star heads to dinner with financier Oliver Haarmann - one year after divorce from second husband Jim Toth https://t.co/TRAuT8jYjG