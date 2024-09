Дженифър Лопес премахна татуировката, посветена на Бен (СНИМКА)

Дженифър Лопес изглежда е премахнала татуировката, посветена на Бен Афлек, след подаването на молбата за развод.

След месеци на спекулации относно статуса на връзката им Дженифър потвърди раздялата им, като подаде молба за развод през август, малко след втората годишнина от сватбата им.

Майката на две деца запази мълчание относно раздялата, докато промотираше новия си филм Unstoppable. Остроумни фенове обаче забелязаха, че тя може би напълно е изтрила Бен от живота си, тъй като изглежда се е отървала от татуировката, която посвети на Бен.

На червения килим на филмовия фестивал в Торонто Джей Ло позираше в дръзка разголена рокля, а феновете забелязаха, че татуировката на ребрата на Дженифър е изтрита. Бившата двойка си направи еднакви татуировки на знака за безкрайност с преплетените им имена на Деня на влюбените миналата година, отбелязвайки първия си романтичен празник като женена двойка.

