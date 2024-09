Джъстин Тимбърлейк се опитва да сключи сделка по дело за шофиране в нетрезво състояние

Джъстин Тимбърлейк се опитва да сключи сделка по дело за шофиране в пияно състояние, съобщи АП, цитирана от БТА.

Според източници, запознати с делото, певецът е приел да се признае за виновен. Адвокатът на Тимбърлейк Едуард Бърк отказа коментар.

