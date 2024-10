Мария Бакалова за ролята си като Ивана Тръмп в ''Стажантът''

Българската актриса Мария Бакалова часове наред разглеждала снимки на първата съпруга на Доналд Тръмп - Ивана, за да се подготви за кастинга за ролята във филма "Стажантът". Това разказва тя пред британския в. "Гардиън", който публикува материал за нея по повод продукцията на режисьора Али Абаси. Филмът вече е по кината в Северна Америка, а във Великобритания излиза на 18 октомври. В България засега е предвидена прожекция на 24 ноември, в рамките на "Киномания".

Действието на филма се развива през 70-те и 80-те години на миналия век и Бакалова часове разглеждала снимки на Ивана от този период. "Много грим, много прически", разказва тя. През смях Мария Бакалова си спомня как е експериментирала с прическа, наподобяваща гъба, и "тежка очна линия с много пудра", въпреки че не е имала гардероб в стила на Ивана. Според българката, която е на 28 години, нейното поколение "носи много торбести дрехи" и избрала най-прилепналия тоалет в своя гардероб.

Срещнала се с режисьора Али Абаси в Ню Йорк по средата на деня, като се чувствала малко като клоун в опита си да изглежда като Ивана. По това време снимала друга продукция. Двамата разговаряли няколко часа "за хората от посткомунистически страни - защото (Ивана) е от Чехословакия, а аз съм родена и израснала в България, което оформя вътрешния ти свят, мислите ти. Говорихме много за приликите в нашите истории", разказва Бакалова пред в. "Гардиън".

Sebastian Stan as Donald Trump and Maria Bakalova as Ivana Trump in "taxi" clip from The Apprentice. #theapprenticemovie #SebastianStan #DonaldTrump #theapprentice pic.twitter.com/MK9SYbzIhl

Ивана е била състезателка по ски, като в края на 60-те години на миналия век е включена в националния отбор за юноши, което ѝ позволило да се състезава извън комунистическа Чехословакия. В средата на 90-те години, когато Бакалова е родена, България вече не е социалистическа република, но за повечето хора пътуванията извън страната все още са рядкост, отбелязва "Гардиън". Като дете Бакалова, която се е изявявала като певица, пътува на конкурси из цяла Европа. Това ѝ отворило очите и вдъхнало чувство за независимост.

Ролята на Ивана е най-значимата за Мария Бакалова след големия ѝ пробив във филма "Борат 2", подигравателното продължение на Саша Барон Коен от 2020 г. за казахстанския репортер Борат Сагдиев, отбелязва в. "Гардиън". Тя е в образа на дъщерята на Борат, Тутар - изпълнение, което е толкова брилянтно, че ѝ носи номинация за награда "Оскар".

Въпреки този ранен успех, Бакалова казва, че агентите ѝ са я предупредили да не се надява на ролята на Ивана - за нея кандидатствали и по-изявени американски актриси. "Това, което мисля, че е важно, е, че (Абаси) даде шанс на източноевропейка да се състезава", казва тя. "Да получи възможност, а не просто да играе проститутка, луд руски учен, или мафиот, или някой, който е на заден план с няколко реплики". Минали шест месеца, преди да разбере, че е получила ролята, а след това екипът се сблъскал с доста трудности при реализацията на проекта.

Пред в. "Гардиън" Бакалова казва, че искала да работи с Абаси - тя е голям почитател на работата му. По думите ѝ тя искала да участва в неговото „гмуркане в недрата на американската империя". Колкото повече проучва първата съпруга на Тръмп и майка на три от децата му, толкова повече се очаровала от това колко много е постигнала Ивана сама.

"Тя е искала да бъде партньор на Доналд", казва Бакалова. На Ивана се приписва заслугата за популяризирането на двойката през 80-те години. Участвала в управлението на част от бизнеса му и е ръководила нюйоркския хотел "Плаза". "Мисля, че тя е била причината той да постигне толкова много в началото, защото беше много умна, много амбициозна", смята българската актриса.

Във филма балансът на силите между Ивана и Доналд е в нейна полза в началото на връзката им.

‘One of the most vicious people of our century’: Maria Bakalova on Donald Trump – and playing Ivana in The Apprentice https://t.co/VqXyNaLLqP