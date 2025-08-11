Навръх 61-ия си рожден ден Георги Стайков моли за помощ

Георги Николов Стайков е български актьор. Роден е в град Велико Търново на 10 август 1964 г. Завършва НГДЕК "Константин-Кирил Философ“, а след това през 1989 г. – ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на Енчо Халачев, пише Plovdiv24.bg.



Участва в пиеси в Народния театър "Иван Вазов“. Дебютира в киното с епизодична роля във филма "Борис I“ през 1985 г. През 1988 г. играе бунтаря Ростислав във "Вчера“, в който изказва станалата култова реплика "Страхливо започваме живота си, Иване“.



След 1991 г. заминава за Лондон, където живее няколко години и завършва фотография, след което се установява в Стокхолм, където няколко години се занимава с бизнес. Играе във "Всичко за любовта“ и е едно от известните лица от шведския минисериал "Бек“. Играе в "Ако Господ пожелае“ и руски мафиот в "Колите на татко“. В чужбина се снима в над 40 филма и сериали. Преподава в престижно частно филмово училище. През 2007 г. е член на журито на София филм фест. През 2011 г. се включва във втория сезон на "Под прикритие“.



Женен за шведска оперна певица от 1995 до 2011 г., имат син. През 2019 г. актьорът разбира, че е с множествена склероза.



"Тази година определено ще е тъжен рожденият ми ден, тъй като няма да има гости на трапезата. Причината е, че не мога да си го позволя чисто финансово. Най-запомнящият се мой рожден ден беше, когато навърших 33 години. Празнувах във Велико Търново. Тогава втората ми съпруга – бивша днес, дръпна една реч на български език.



Преди много, много, ама много години бях секссимвол. Днес съм станал 110 килограма. Доста съм напълнял. Чудя се как да сваля излишните килограми. В миналото, когато бях в най-добрата си форма, поддържах тегло от 80-82 кг.

Снимка: Интернет





Прогресира си болестта. Постепенно води до вдървяване и в залежаване. От 3 години съм в инвалидна количка. Все още си усещам горните и долните крайници, но не се знае това докога що продължи така. И днес, когато не се чувствам добре и е критично положението, лягам в кревата, гледам в тавана и се опитвам да заспя, надявайки се, че като се събудя, ще съм една идея по-добре. Случва се и да будувам по цяла нощ, но такъв е животът, не се оплаквам. А и да се оплаквам, особен смисъл няма.



Искам да помоля хората, които имат възможност, да ми помогнат финансово, да дарят на банкова сметка: ВG21UNKR7000152250548, за Георги Стайков. Размерът на пенсията ми е 724 лева. Доникъде не ми стигат тези пари, особено при това заболяване. Справям се, но общо взето, винаги съм на ръба. От Швеция, където съм работил доста време, ще получавам пенсия след 3 години, когато стана на 64. Дано да оцелея дотогава, за да вземам всеки месец по 500 евро чисти пари.", казва актьорът пред "Уикенд".