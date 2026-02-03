Тимъти Шаламе призна за брака с Кайли Дженър

Тимъти Шаламе за първи път публично коментира възможността за брак с партньорката си Кайли Дженър, като заяви, че вижда общо бъдеще с нея.

По време на промоционално събитие в Лондон за новия си филм Marty Supreme актьорът беше подложен на серия от бързи въпроси, включително за личния си живот. Попитан дали има приятелка, 30-годишният Шаламе отговори утвърдително. На въпрос дали някога би се оженил, той първоначално определи темата като „твърде лична“, но след това ясно заяви: „Да.“

Коментарът му предизвика реакция от публиката, а самият актьор запази сдържан тон, без да навлиза в допълнителни подробности за отношенията си.

По-рано този месец Page Six съобщи, че Тимъти Шаламе и 28-годишната Кайли Дженър живеят заедно в Лос Анджелис от повече от година. Според източници на изданието двамата прекарват почти цялото си време заедно, а актьорът е активно ангажиран и с живота на децата на Кайли – дъщеря ѝ Сторми (7 г.) и сина ѝ Еър (3 г.), които тя има от бившия си партньор Травис Скот.

През настоящия награден сезон Тимъти Шаламе и Кайли Дженър направиха няколко публични появи заедно, включително на церемониите на Critics’ Choice Awards и „Златен глобус“. Актьорът получи отличия за ролята си в „Marty Supreme“, като в благодарствените си речи посочи Дженър като свой „партньор“ и ѝ изрази признателност.

Двамата бяха свързани романтично за първи път в началото на 2023 г., а оттогава връзката им постепенно премина от дискретна към по-публична.