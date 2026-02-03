Новини
Тимъти Шаламе призна за брака с Кайли Дженър

3 Февруари, 2026 16:31 766 3

Актьорът призна, че с риалити звездата в крайна сметка ще се оженят

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тимъти Шаламе за първи път публично коментира възможността за брак с партньорката си Кайли Дженър, като заяви, че вижда общо бъдеще с нея.

По време на промоционално събитие в Лондон за новия си филм Marty Supreme актьорът беше подложен на серия от бързи въпроси, включително за личния си живот. Попитан дали има приятелка, 30-годишният Шаламе отговори утвърдително. На въпрос дали някога би се оженил, той първоначално определи темата като „твърде лична“, но след това ясно заяви: „Да.“

Коментарът му предизвика реакция от публиката, а самият актьор запази сдържан тон, без да навлиза в допълнителни подробности за отношенията си.

По-рано този месец Page Six съобщи, че Тимъти Шаламе и 28-годишната Кайли Дженър живеят заедно в Лос Анджелис от повече от година. Според източници на изданието двамата прекарват почти цялото си време заедно, а актьорът е активно ангажиран и с живота на децата на Кайли – дъщеря ѝ Сторми (7 г.) и сина ѝ Еър (3 г.), които тя има от бившия си партньор Травис Скот.

През настоящия награден сезон Тимъти Шаламе и Кайли Дженър направиха няколко публични появи заедно, включително на церемониите на Critics’ Choice Awards и „Златен глобус“. Актьорът получи отличия за ролята си в „Marty Supreme“, като в благодарствените си речи посочи Дженър като свой „партньор“ и ѝ изрази признателност.

Двамата бяха свързани романтично за първи път в началото на 2023 г., а оттогава връзката им постепенно премина от дискретна към по-публична.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор
    Сватбата ще е в хижа на Петрохан,нали?♥️🤣♥️

    16:34 03.02.2026

  • 2 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Този май го е срам да се жени, сигурно предпочита да се омъжи...

    16:43 03.02.2026

  • 3 спонтанен сарказъм

    0 0 Отговор
    браво! Голям мъжкар! Много тестостерон има в това момче!

    17:12 03.02.2026