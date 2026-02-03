Мартин Карбовски на 56 г. - винаги директен и провокативен

Днес, 3 февруари 2026 г., рожден ден празнува популярният български журналист, водещ, писател и поет Мартин Карбовски. Той навършва 56 години и остава една от най-разпознаваемите медийни фигури у нас.
Мартин Карбовски (истинското му име е Мартин Кирилов Богданов) е роден на 3 февруари 1970 г. в София. Завършва средното си образование в Немската гимназия в София, а по-късно специалности в Лесотехническия университет, Техническия университет и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Започва да публикува стихове и текстове още като тийнейджър, а от 1994 г. насам работи активно в журналистиката — вестници, радио, телевизия и онлайн медии.
Важни моменти от кариерата на Карбовски:
- Печатни медии: Карбовски има зад гърба си дълга кариера в почти всички големи български издания — „Труд“, „24 часа“, „168 часа“, „Новинар“ и др.
- Телевизия и радио: През годините е водил множество предавания, сред които „Отечествен фронт“, „Директно Карбовски“ и други, в които представя интервюта, репортажи и обществени анализи.
- Писател: Автор е на няколко книги, включително „Дефлорация“ (1995), „Едно“ (1998), „Обществен eXperiment“ (2003) и др.
- Видео платформи: Успешно развива и YouTube канал с авторски материали и интервюта, който е натрупал значителни абонаменти.
Любопитни подробности
Карбовски е сред първите, които въвеждат гонзо журналистиката у нас — стил, в който репортерът е лично ангажиран и разказва за „малките хора“ и ежедневието им по непосредствен и често провокативен начин.
Той участва активно в социални и граждански кампании — например кампанията „Не сте сами!“ в защита на българските медици, засегнати от СПИН случая в Либия.
Неговите журналистически разследвания често имат реален обществен ефект — като текстовете му за социални домове достигат до Европейския парламент.
Ето няколко от по-популярните и често цитирани мисли на Мартин Карбовски, които добре илюстрират стила му:
„Журналистиката не е да си приятел с властта, а да ѝ задаваш неудобни въпроси.“
„Истината рядко е удобна, но винаги е необходима.“
„Малките хора носят големите истории на една държава.“
„Свободата на словото не е подарък – тя е ежедневна битка.“
„По-страшно от това да грешиш е да мълчиш, когато виждаш грешката.“
„Телевизията може да те направи известен, но само думите ти могат да те направят значим.“
