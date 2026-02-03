Мартин Карбовски на 56 г. - винаги директен и провокативен

Новини
„Журналистиката не е да си приятел с властта, а да ѝ задаваш неудобни въпроси.“, казва популярният журналист

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Днес, 3 февруари 2026 г., рожден ден празнува популярният български журналист, водещ, писател и поет Мартин Карбовски. Той навършва 56 години и остава една от най-разпознаваемите медийни фигури у нас.

Мартин Карбовски (истинското му име е Мартин Кирилов Богданов) е роден на 3 февруари 1970 г. в София. Завършва средното си образование в Немската гимназия в София, а по-късно специалности в Лесотехническия университет, Техническия университет и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Започва да публикува стихове и текстове още като тийнейджър, а от 1994 г. насам работи активно в журналистиката — вестници, радио, телевизия и онлайн медии.

Важни моменти от кариерата на Карбовски:

  • Печатни медии: Карбовски има зад гърба си дълга кариера в почти всички големи български издания — „Труд“, „24 часа“, „168 часа“, „Новинар“ и др.
  • Телевизия и радио: През годините е водил множество предавания, сред които „Отечествен фронт“, „Директно Карбовски“ и други, в които представя интервюта, репортажи и обществени анализи.
  • Писател: Автор е на няколко книги, включително „Дефлорация“ (1995), „Едно“ (1998), „Обществен eXperiment“ (2003) и др.
  • Видео платформи: Успешно развива и YouTube канал с авторски материали и интервюта, който е натрупал значителни абонаменти.

Любопитни подробности

Карбовски е сред първите, които въвеждат гонзо журналистиката у нас — стил, в който репортерът е лично ангажиран и разказва за „малките хора“ и ежедневието им по непосредствен и често провокативен начин.

Той участва активно в социални и граждански кампании — например кампанията „Не сте сами!“ в защита на българските медици, засегнати от СПИН случая в Либия.

Неговите журналистически разследвания често имат реален обществен ефект — като текстовете му за социални домове достигат до Европейския парламент.

Ето няколко от по-популярните и често цитирани мисли на Мартин Карбовски, които добре илюстрират стила му:

„Журналистиката не е да си приятел с властта, а да ѝ задаваш неудобни въпроси.“

„Истината рядко е удобна, но винаги е необходима.“

„Малките хора носят големите истории на една държава.“

„Свободата на словото не е подарък – тя е ежедневна битка.“

„По-страшно от това да грешиш е да мълчиш, когато виждаш грешката.“

„Телевизията може да те направи известен, но само думите ти могат да те направят значим.“


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    24 16 Отговор
    много противен копей

    10:42 03.02.2026

  • 2 Винаги

    25 14 Отговор
    червен другаря !

    10:42 03.02.2026

  • 3 Мъж

    8 2 Отговор
    Спокойствието се настани в моята душа

    10:43 03.02.2026

  • 4 Точно

    11 4 Отговор
    С тази биография и препоръка е готов за служебен министър председател.

    10:45 03.02.2026

  • 5 Кирил

    14 9 Отговор
    Към биографията трябва да се добави и ,че харесва малки момченца.

    10:46 03.02.2026

  • 6 Как легна на Тиквата

    21 9 Отговор
    Имитация на герой

    10:47 03.02.2026

  • 7 Мазен

    19 8 Отговор
    рушляк. И никакъв интелект, а само нагласа за конфронтиране. Сигурно отнася доста шамари.

    10:48 03.02.2026

  • 8 Пародия

    17 7 Отговор
    на журналист ! Преди години щеше Николета Лозанова да прави колежка и се разхождаше с нея при две крайно бедни стари женици , има - няма да имаха 1.20 m ръст да ги интервюират ! Води я да "интервюира" затворници в мъжки затвор , където тя седеше разкрачена по турски срещу тях..... И още , и още резили .

    10:50 03.02.2026

  • 9 Сила

    16 7 Отговор
    Страшен злобар и комплексар !!! Живял и отраснал в обор , в село Гинци !!! Баща му и дядо му са го държали с майка му заключени в обора !!!? Тежки психологически травми има това момче ...той го е разказвал !!!

    Коментиран от #25

    10:50 03.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Опорка

    11 13 Отговор
    Съдейки по настъпилото квичене на жълтопаветнaта измeт, човека си върши добре работата.

    10:54 03.02.2026

  • 12 водолей

    4 5 Отговор
    М.февруарските водолеи сте по-келеви от януарските,като мен.Но иначе сме страхотни.Бъди здрав и успешен.

    10:54 03.02.2026

  • 13 Нагъл

    9 7 Отговор
    грозен русофилитик.

    10:55 03.02.2026

  • 14 Николай Бареков бивш евродепутат

    6 0 Отговор
    През 2012 година в София си има няколко агенции за моделки, които си подържат каталози с проститутки, а част от тях си имат ВИП достъп до покоите на политическия елит и дори до премиерската вила в Бояна.

    Агенти на педофила Епщайн шетат из София, набират моделки, съдейства им българка с прякора “Принцесата” и се срещат с представители на правителството на Бойко Борисов - “she invited me to come with her to meet the government officials. (Това четем в мейл от София до Мистър Епстийн от “моден фотограф” - сводник или агент за набиране на девойки за “Острова на удоволствията”)
    По-късно Бойко Борисов ще нарече част от тях шпионки тип “Мата Хари”. Няколко от тях го снимат как спи гол и може би пиян, пищови, ползвани кондоми, вазелин, пълни чекмеджета със златни кюлчета и корупционен кеш от пачки по 500€ на нощните шкафчета в премиерската спалня.
    Историята с Мис Бикини, от където тръгва Барселонагейт е някъде от този период.
    По това време Влади Горанов е заместник - министър на финансите и първа дружка на Делян Пеевски, а кариерата на Мария Филипова в държавната администрация, в която работи за благополучието на хората, тъкмо прохожда. Впоследствие Мара се оплаква, че за малко да бъде изнасилена в кабинета си от (видимо не-доволен) клиент в Комисията по хазарта.

    Дясната ръка на Епщайн Гислейн Максуел е все още жива, а тя е дъщеря на убития британски милиардер и издател Робърт Максуел, който беше пръв приятел на Тодор Живков през 1987-89, чиято охран

    10:57 03.02.2026

  • 15 Айде айде

    13 7 Отговор
    А към днешна дата яко бълва руска пропаганда.

    10:58 03.02.2026

  • 16 не кляка

    4 9 Отговор
    пред дпс-гроб и за това е в ютуб. жив и здрав да е гледам го редовно 👍

    10:58 03.02.2026

  • 17 Някой

    9 6 Отговор
    Платена мисирка, най-обича да взима рубли, но ащо му садат не отказва долари и евро.

    Марто, май Слави Тлифонов вече не ти плаща.

    10:58 03.02.2026

  • 18 Свободен

    10 6 Отговор
    Този човек е един неприятен, посредствен навлек, който разчита на интерес чрез невъзпитано и арогантно поведение!
    Жалък тип, който радва само чалгарите!
    Те си мислят, че е е много умен, а и изглежда и той си мисли същото!🙂

    Коментиран от #21

    10:58 03.02.2026

  • 19 Обичах да го слушам

    9 7 Отговор
    Но се принизи до нивото на Дачков и Бареков! Какво ли не прави борбата за хляб. Изведнъж будителите се превръщат в лакей! Тогава умните и здравомислещи разбират, че те винаги са си били такива! ЛАКЕЙ!

    10:59 03.02.2026

  • 20 Карбовски

    5 0 Отговор
    в настоящето си амплоа - като журналист с ютуб канал, за мен е леко скучен след като му изгледаш повече от три предавания и нелеко ограничен в материята, за която обикновено пита. Иначе в един момент имаше интересни гости, които не можеше да видиш при друг българин. Спрях да го гледам преди около половин година - твърде много оплаквания за пари(защо си купуваш чисто нов пикап след като нямаш ресурс, все пак не снимаш научнопопулярни филми в трудни терени), както казах - изтърка му се поведението, въпросите, видимо за много теми нямаше дори бегли познания по тях, конспирологията му винаги е била в повече, ама в един момент идва вече и тя твърде много. Иначе му пожелавам здраве, щастие, да продължи да работи и да прави неща, които харесва, има си аудитория и понякога представя интересни репортажи и поглед.

    11:00 03.02.2026

  • 21 Чалгарщина

    8 5 Отговор

    До коментар #18 от "Свободен":

    Арогантен, меркантилен, продажен! От самото начало си е такъв, а сега вече с пропутинщината си е направо отврат!

    11:11 03.02.2026

  • 22 Подаръчно пликче

    3 4 Отговор
    Остаря като куче

    11:13 03.02.2026

  • 23 Наглия

    4 6 Отговор
    Злобата няма граници! Евала на Мартин. Обективен и точен в разсъжденията си. Бъди жив и здрав Марто! И по малко рев за мангизи!

    11:16 03.02.2026

  • 24 Тъжен

    2 3 Отговор
    Боже, колко злоба има по тоя свят, Боже!
    Етикетиращият "елит" се е развихрил! Значи, става сутрин, измива си очите и започва да бълва омраза към един човек, който си върши работата, както я разбира, за което не трябва да бъде упрекван. Като не го харесвате защо го гледате!? Я включвайте " Планета"!

    11:31 03.02.2026

  • 25 абе,

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Това изяснява защо обича да се рови сред ла.ната на обществото

    Коментиран от #30

    11:36 03.02.2026

  • 26 купен търгаш на лъжи

    2 4 Отговор
    поредната продажна копейка

    11:38 03.02.2026

  • 27 Видьо Видев

    1 2 Отговор
    ПАМЕТ БЪЛГАРСКА: Удроу Уилсън

    Днешна България дължи оцеляването си
    на президента на САЩ Удроу Уилсън!

    На днешния 3-ти февруари.
    1924-та година.

    Умира Нобеловият лауреат Удроу Уилсън.
    28-ият президент на САЩ.

    Парижката мирна конференция
    е свикана във Версай на 18 януари 1919 година.
    След края на Първата световна война.
    Председателят Жорж Клемансо предлага България да бъде заличена като държва.
    Разделена на три части, да бъде погълната от Гърция, от Сърбия и от Румъния.
    Английският министър-председател Лойд Джордж и италианският министър-председател Виторио Орландо се съгласяват!

    Американският президент Удроу Уилсън твърдо заявява,
    че ако бъде заличена такава държава като България-
    с древна култура и с героична минало,
    той ще напусне конференцията!

    Ето затова,
    днешна България дължи съществуването си
    на Удроу Уилсън и на САЩ!

    И днес, ако не са могъщите САЩ-гръбнакът на НАТО,
    рашистът Путлер щеше да превърне в реалност старата руска мечта!
    Черно море да стане вътрешно за Русия,
    а България да бъде Задунайска губерния.
    Каквато фактически беше НРБ.
    16-та ССР.
    Социалистически концлагер от съвеЦки тип!

    Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!

    11:48 03.02.2026

  • 28 Посетител

    2 2 Отговор
    Честит Рожден ден!!! Дълъг живот и здраве!
    Понеже се бил продал и прочее, та затова обитава YouTube... Свещена простота!!!

    11:49 03.02.2026

  • 29 Путин

    2 2 Отговор
    Обичам я тази руска подлога

    11:49 03.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.