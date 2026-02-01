Ким Кардашиян разкри защо е изтрила снимките на Хари и Меган от рождения ден на майка ѝ

Ким Кардашиян за първи път обясни причината тя и майка ѝ Крис Дженър да изтрият през ноември миналата година снимки с Меган Маркъл и принц Хари от профилите си в Instagram.

В сряда Ким Кардашиян заяви в подкаста Khloé In Wonder Land на сестра си Клои Кардашиян, че ситуацията е била „напълно невинна“. По думите ѝ Крис Дженър и Меган Маркъл поддържат приятелски отношения от години и между тях има близка връзка.

Кардашиян уточни, че заедно с майка си са преглеждали снимки от 70-ия рожден ден на Дженър, за да решат кои кадри да публикуват. Първоначално са получили уверение, че публикуването е допустимо, но впоследствие е било осъзнато, че датата съвпада с Деня на възпоменанието – официален празник в Обединеното кралство в памет на загиналите военнослужещи. Според Ким двойката не е искала да бъде асоциирана с парти в такъв ден, поради което снимките са били свалени от уважение към повода.

Ким Кардашиян допълни, че присъствието на херцога и херцогинята на Съсекс на гала събитие по-рано същата вечер е било приемливо, но кадри от празненство с танци не са били подходящи в контекста на датата. Тя призна, че ситуацията е била възприета прекомерно сериозно и че впоследствие всички са осъзнали, че реакцията е била излишна.

Както вече беше съобщено, принц Хари и Меган Маркъл присъстваха на празненството по случай 70-годишнината на Крис Дженър на 8 ноември 2025 г., проведено в имението на Джеф Безос и Лорън Санчес в Бевърли Хилс. Сред гостите бяха и редица други публични фигури от световния елит.

След събитието Ким Кардашиян и Крис Дженър публикуваха снимки, включително кадър с херцога и херцогинята, които по-късно бяха изтрити. По информация на Page Six представители на двойката са поискали премахването на публикациите, за да се избегне допълнително напрежение с британското кралско семейство в момент, когато се търсят възможности за помирение.

