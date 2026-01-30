Новини
Джеки Чан е поръчал своята прощална песен за деня на смъртта си

30 Януари, 2026 10:31

Когато се сбогува с този свят, ще бъде пусната специална песен, създадена за смъртта на китайската филмова звезда

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 71 години Джеки Чан прави необичайно откровена равносметка за живота си – както за професионалните си победи, така и за личните си пропуски. По време на премиерата на новия си китайски филм Unexpected Family легендарният актьор и майстор на бойните изкуства разкри, че вече е подготвил собствено „прощално послание“ – специална песен, която трябва да бъде излъчена публично едва след смъртта му.

„Всички остаряват. Всички умират“, заяви Чан с характерното си спокойствие, цитиран от китайски и хонконгски медии. Той допълни, че през последните години профилът му в социалната мрежа Weibo все по-често се превръща в място за сбогуване с близки хора и колеги, което неминуемо го е накарало да размишлява върху собствената си смъртност.

Актьорът сподели, че е загубил редица значими фигури от живота и кариерата си – сред тях пионерката на женските бойни роли в азиатското кино Чън Пей Пей, уважаваният режисьор и хореограф Кори Юен, тайванският композитор Лю Чиа Чанг, актрисата Ли Лили и културната икона Чуа Лам. Именно тези загуби, по думите му, са го подтикнали да подготви последното си послание към публиката. Песента вече е завършена и съхранявана от тесен кръг доверени хора, с изричната инструкция да бъде пусната „само когато дойде моментът“.

Разкритието предизвика вълна от реакции в азиатските и международните социални мрежи. Мнозина фенове признават, че не могат да си представят деня, в който ще чуят песента, докато други определят жеста като проява на зрялост и смелост да се говори открито за края на живота – тема, която Джеки Чан рядко е заобикалял и в предишни свои интервюта.

Паралелно с това актьорът напоследък все по-често говори и за личните си грешки, включително за сложните отношения със сина си Джейси Чан, които в миналото са били широко отразявани в медиите. Според близки до звездата източници, именно с възрастта и отстъпването от активните каскадьорски роли той е започнал да обръща повече внимание на семейството и вътрешния си свят.

По-рано тази година появата му с побеляла коса предизвика изненада сред феновете, свикнали да го виждат в образа на вечно енергичния екшън герой. Реакцията му обаче беше лаконична и философска: „Да имаш възможността да остарееш е привилегия.“


