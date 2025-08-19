Новини
Легендарните DIRE STRAITS LEGACY с последното си турне в България през март 2026-та

19 Август, 2025

Британската група ще разтърси Зала 1 на НДК в София на 23-ти март, 24 март Пловдив - зала Сила и ДКЦ Варна на 28-ми март

Легендарните DIRE STRAITS LEGACY с последното си турне в България през март 2026-та - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Емблематичната рок група DIRE STRAITS LEGACY се завръща у нас с турне в няколко града сред които София, Варна и Пловдив, което може да се окаже последното такова в нашата страна, съобщават организаторите.

Британската група ще разтърси Зала 1 на НДК в София на 23-ти март, 24 март Пловдив - зала Сила и ДКЦ Варна на 28-ми март. Съвсем скоро ще станат ясни и датите за останалите градове, които ще могат да изживеят още веднъж магията на хитове като “Sultans of swing”, “Money for nothing”, “Six blade knife” и много, много други. Очаква ни нещо велико с марката Dire Straits, което да остане завинаги в историята!

Стартираща през 1977г. Dire straits бързо набира популярност във Великобритания, а след това и в целия свят, създавайки най-големия си хит “Sultans of swing” още през 1978г. Техният най-успешен албум “Brothers in arms” достига зашеметяващите 30 милиона продажби през 1985г., превръщайки се в осмия най-бързо продаван албум в цялата история на Великобритания!

Заедно ще имаме уникалния шанс да се докоснем още веднъж до една от най-популярните рок групи за всички времена, донесли безброй емоции на няколко поколения!

Очаквайте много изненади и шоу, различно от всяко друго досега!


