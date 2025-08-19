Легендарните DIRE STRAITS LEGACY с последното си турне в България през март 2026-та

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Чувствате се по-свързани с вътрешните си нужди днес, но сутринта може да е по-напрегната. Не е време за конфронтации, а за нежност и разбиране. Вечерта ви носи вдъхновение и вътрешен покой.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят ви поставя в ситуации, изискващи емоционална зрялост. Не избързвайте със заключенията – особено сутринта. Вечерта ви носи усещане за благодарност и сила чрез тихи жестове.

Козирог (23.12 - 20.01) Сутринта носи възможни конфликти в личната сфера – бъдете търпеливи. Не всичко се разрешава с логика – понякога просто с присъствие и сърце. Вечерта носи шанс за сближаване и сърдечен диалог.

Стрелец (23.11 - 22.12) Избягвайте да реагирате импулсивно в сутрешните часове – особено по теми, които са деликатни. Денят е подходящ за преосмисляне и за избор на по-спокойна посока. Вечерта може да получите знак, който ви вдъхновява.

Скорпион (24.10 - 22.11) Ранните часове може да събудят стари емоции или вътрешна борба. Днес не е момент за натиск – по-скоро за приемане и слушане. Вечерта ще усетите, че растете отвътре и се отваря ново усещане за смисъл.

Везни (24.09 - 23.10) Сутринта изисква балансиран подход към напрегнати ситуации – възможно е да се почувствате разкъсани между задължения и емоции. Дайте си време, денят се развива в по-позитивна посока. Вечерта е подходяща за свързване с важни хора или семейството.

Дева (24.08 - 23.09) Бъдете внимателни с прекалените изисквания – както към себе си, така и към околните. Емоциите се усилват сутринта, но следобед и вечерта ви връщат усещането за хармония. Добре е да се свържете с приятел или да се отдадете на тиха радост.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят започва с усещане за бързане или нужда да вземете страна в нечий спор – не се въвличайте излишно. Добре е да дадете пространство на вътрешния си глас. Вечерта ви носи надежда, вяра и усещане за защита.

Рак (22.06 - 23.07) Днес Луната е във вашия знак – това ви прави по-силно настроени към вътрешните си нужди. Сутринта носи напрежение – най-добре е да отложите спорове. Вечерта ви носи вдъхновение и чувство, че сте на правилния път.

Близнаци (22.05 - 21.06) Възможно е сутринта да се почувствате неразбрани или да срещнете съпротива. Подходете с търпение – денят ще се отплати с усещане за близост и благодарност. Вечерта носи уют и малки радости.

Телец (21.04 - 21.05) Сутринта може да ви изненада с напрежение или резки думи – опитайте да останете спокойни. Денят ви дава шанс да изразите грижа и подкрепа към близък човек. Вечерта носи душевна топлина и приятни разговори.