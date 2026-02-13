Любо Киров обяви националното си турне "Футурофония" 2026

С нов албум, грандиозна продукция и мащабни концерти Любо Киров носи музиката от бъдещето през 2026 година. Артистът тръгва на най-мащабното турне в кариерата си, озаглавено „Футурофония“ – музикално пътешествие през големите летни сцени в България и два поредни концерта в зала 1 на НДК.

"Приятели, ето и новините, които ви обещах. Готов съм с материал за нов албум, който ще излезе през месец май и се казва „Футурофония“. Името е авторски създадена от мен дума, която съчетава: Futurо - произлиза от латинското Futurus, което означава „предстоящ“, „бъдещ“, „имащ намерение да бъде“ или „бъдеще“ и Phonia - произлиза от гръцката дума phōnē (звук, глас). Използва се за означаване на звук, глас или симфония. Така ще се казва и националното турне, което тази година ще премине през големите летни сцени в 13 града в страната, включвайки и два поредни концерта в зала 1 на НДК в София.", обясни Любо Киров на аудиторията си в социалните мрежи.

Градове и дати:

Русе, Летен театър – 10 юни

Пловдив, Античен театър – 18 юни

Добрич, Летен театър – 23 юни

Стара Загора, Летен театър – 25 юни

Плевен, Летен театър – 3 юли

Габрово, Летен театър – 4 юли

Варна, Летен театър – 9 юли

Велико Търново, Летен театър – 15 юли

Бургас, Летен театър – 2 август

Сандански, Летен театър – 9 септември

Пазарджик, спортна зала „Васил Левски“ – 5 ноември

Хасково, спортна зала „Дружба“ – 6 ноември

София, зала 1 на НДК – 13 и 14 ноември

Благоевград, спортна зала „Скаптопара“ – 19 ноември

„Футурофония“ е концертна среща с музиката на утрешния ден – среща между емоцията на живото изпълнение. Именно по време на Националното турне публиката ще има възможност да чуе песните от предстоящия едноименен албум за първи път на живо. Концертите ще съберат на едно място новите парчета, най-големите хитове на Любо Киров и специални сценични изненади.

Медиен партньор на Националното турне „Футурофония“ 2026 е БГ Радио.