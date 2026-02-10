Въпреки войната: Ал Бано готви априлско турне в Русия

Италианският певец Ал Бано ще се изяви в Москва, Новосибирск и Владивосток през април, съобщи ТАСС, позовавайки се на пресслужбата на концертната агенция Say Agency.
„Ал Бано ще се изяви в три града: на 18 април в Московската концертна зала, на 21 април в Ледения дворец „Сибир“ в Новосибирск и на 23 април в арена „Фетисов“ във Владивосток“, съобщи агенцията.
Певецът придоби популярност през 80-те години на миналия век с песни като „Felicita“, „Sharazan“, „Sempre Sempre“ и „Ci Sara“.
1 Сила
Коментиран от #2
16:47 10.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Свободен
За една шепа мазни банкноти ще остане в историята като шута на най-деградиралата част от човечеството!
Коментиран от #9
16:56 10.02.2026
4 ЕстетЪ
17:02 10.02.2026
5 ООрана държава
17:05 10.02.2026
6 !!!?
17:05 10.02.2026
7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:10 10.02.2026
8 Политкоректен
17:16 10.02.2026
9 Толкова
До коментар #3 от "Свободен":си прав. Кокаиновия клоун обикаля целият свят за кинти. Скоро никой няма да му вярва, защото вече се изтърка. Ти лично можеш да му пратиш заплатата си, както изискваше вашия гуру Кирчака.
17:18 10.02.2026
10 живите мъртви
17:31 10.02.2026
11 Ауу,
17:32 10.02.2026
12 Просто човек
17:53 10.02.2026
13 Ивелин Михайлов
18:01 10.02.2026
14 Моряка
18:13 10.02.2026
15 ЗРИТЕЛ
18:36 10.02.2026
16 Нормално
18:43 10.02.2026
17 и аз бих изнесъл концерт в РУСИЯ
18:58 10.02.2026