Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Въпреки войната: Ал Бано готви априлско турне в Русия

Въпреки войната: Ал Бано готви априлско турне в Русия

10 Февруари, 2026 16:46 863 17

  • ал бано-
  • русия-
  • турне

На 18 април в Московската концертна зала, на 21 април в Ледения дворец „Сибир“ в Новосибирск и на 23 април в арена „Фетисов“ във Владивосток

Въпреки войната: Ал Бано готви априлско турне в Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Италианският певец Ал Бано ще се изяви в Москва, Новосибирск и Владивосток през април, съобщи ТАСС, позовавайки се на пресслужбата на концертната агенция Say Agency.

„Ал Бано ще се изяви в три града: на 18 април в Московската концертна зала, на 21 април в Ледения дворец „Сибир“ в Новосибирск и на 23 април в арена „Фетисов“ във Владивосток“, съобщи агенцията.

Певецът придоби популярност през 80-те години на миналия век с песни като „Felicita“, „Sharazan“, „Sempre Sempre“ и „Ci Sara“.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    13 34 Отговор
    Помияр

    Коментиран от #2

    16:47 10.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Свободен

    13 31 Отговор
    Никога не е късно човек да се изложи!
    За една шепа мазни банкноти ще остане в историята като шута на най-деградиралата част от човечеството!

    Коментиран от #9

    16:56 10.02.2026

  • 4 ЕстетЪ

    9 28 Отговор
    С тия песни,тоя ше умори повече хора от войната.

    17:02 10.02.2026

  • 5 ООрана държава

    22 9 Отговор
    Зелю ще прави европейско турне за още 500 600 милярда да му се снесат незабавно

    17:05 10.02.2026

  • 6 !!!?

    6 25 Отговор
    Ал Бано няма нужда да ходи в Москва...може и да си остане в Милано където е погребан Бенито Мусолини !!!?

    17:05 10.02.2026

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    24 6 Отговор
    Как може? Как може такова нящо бря? Сега всички русомразци да обявят гладна стачка за седмица!

    17:10 10.02.2026

  • 8 Политкоректен

    20 4 Отговор
    Който го може, го може.

    17:16 10.02.2026

  • 9 Толкова

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    си прав. Кокаиновия клоун обикаля целият свят за кинти. Скоро никой няма да му вярва, защото вече се изтърка. Ти лично можеш да му пратиш заплатата си, както изискваше вашия гуру Кирчака.

    17:18 10.02.2026

  • 10 живите мъртви

    3 13 Отговор
    на турне в рф

    17:31 10.02.2026

  • 11 Ауу,

    12 1 Отговор
    фонлайнар ще му забие санкции ...

    17:32 10.02.2026

  • 12 Просто човек

    4 11 Отговор
    П.о.з.о.р!

    17:53 10.02.2026

  • 13 Ивелин Михайлов

    13 5 Отговор
    Ал Бано е на страната на доброто!

    18:01 10.02.2026

  • 14 Моряка

    12 2 Отговор
    Юнак!!!

    18:13 10.02.2026

  • 15 ЗРИТЕЛ

    8 2 Отговор
    БРАВО, хората не се интересуват от войната,....ИЗКУСТВОТО няма граници

    18:36 10.02.2026

  • 16 Нормално

    2 1 Отговор
    Този е същия като Ес, които не одобряват войната, но купуват от Русия газ. Такива са ценностите и правилата...

    18:43 10.02.2026

  • 17 и аз бих изнесъл концерт в РУСИЯ

    3 1 Отговор
    ако ме поканят

    18:58 10.02.2026