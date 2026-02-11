Деми Ловато отмени част от турнето си заради здравословни проблеми

Деми Ловато обяви отмяната на част от предстоящите дати от турнето си заради неуточнени здравословни причини. Новината беше съобщена от самата изпълнителка чрез Instagram Stories във вторник, в контекста на планираното ѝ турне „It’s Not That Deep“.

„Моите Lovatics – толкова съм развълнувана да се върна на сцената тази година и да ви посетя в колкото се може повече градове. Докато започнах подготовката за турнето, осъзнах, че съм поела повече, отколкото е реалистично възможно“, написа 33-годишната певица.

Изпълнителката на „Cool For the Summer“ уточни, че за да защити здравето си и да гарантира, че ще може да даде най-доброто от себе си на всяко участие, се налага да предвиди повече време за почивка и репетиции, както и да коригира графика си с допълнителни паузи.

В резултат Деми Ловато отменя планираните си участия през април в Шарлът (Северна Каролина), Нашвил, Атланта, Лас Вегас и Денвър. Концертът в Орландо, Флорида, ще бъде преместен за 13 април и именно там ще стартира турнето.

„Много ми е тъжно, че няма да мога да ви видя на тези дати и съжалявам за всички, които вече са направили планове“, написа тя, като уточни, че билетите, закупени чрез AXS или Ticketmaster, ще бъдат автоматично възстановени, а клиентите на трети страни трябва да се обърнат към съответния продавач. В Орландо вече закупените билети ще важат за новата дата.

Турнето беше обявено през октомври и първоначално трябваше да започне на 8 април в Шарлът, но очевидно това няма да се случи.

Решението идва на фона на предишни изявления на певицата, че обмисля да се оттегли от турнетата. По време на обиколката „Holy Fvck“ през 2022 г. тя сподели в социалните мрежи, че е изключително изтощена. „Толкова съм болна, че не мога да стана от леглото. Не мога повече. Това следващо турне ще бъде последното ми“, написа тогава тя.

Деми Ловато не е единствената изпълнителка, която през последните месеци променя професионалните си ангажименти по здравословни причини. През септември Лейди Гага отмени концерт от турнето си „Miami Mayhem Ball“, след като обяви, че гласът ѝ е „изключително натоварен“ и лекарят ѝ я е посъветвал да не излиза на сцена. В същия месец британската певица Лола Йънг отмени участие заради психичното си здраве, а ден по-късно колабира по време на фестивал.

В последните години Деми Ловато открито говори за физическото и психичното си здраве, включително за предизвикателствата след тежкия си инцидент през 2018 г., когато за малко не изгуби живота си след свръхдоза и последвалия период на възстановяване. Тогава тя разкри, че е претърпяла три инсулта, сърдечен удар и сериозно увреждане на мозъка, което води до частична загуба на зрението ѝ.

Макар от тогава досега тя се е възстановила значително, певицата предпочита да е внимателно към здравето си. Заради това тя си навлече доста критики, когато феновете ѝ спекулираха, че е отслабнала рязко с помощта на инжекции, които имат неясни странични ефекти на този етап.