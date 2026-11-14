Спорът за личните асистенти: какво следва след оттеглянето ОБЗОР

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Спорните промени в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени и заменени с нов вариант, който да бъде подложен на обществено обсъждане. За това съобщиха представители на родители на деца с увреждания след среща с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, социалния министър Наталия Ефремова и депутати от управляващото мнозинство. В парламентарния регистър обаче внесеният на 10 ноември законопроект все още фигурира като действащ проект.

„Ще бъде минато на обществено обсъждане, така че всички страни да седнем и да обсъдим какви промени може да се направят“, заяви представител на родителите след срещата. Предстои да стане ясно кога формално ще бъде оттеглен внесеният текст и какво ще съдържа новият проект.

Какво предвиждаше законопроектът

Основната промяна беше свързана със статута на личните асистенти. Трудовите им договори трябваше да бъдат заменени със специални договори за предоставяне на лична помощ. Вносителите от „Прогресивна България“ защитаваха идеята с аргумента, че така ще се разшири кръгът на хората, които могат да се грижат за свои близки, и ще се даде възможност за съвместяване на асистентската дейност с друга работа.

Проектът предвиждаше часовата ставка вече да се определя всяка година със закона за държавния бюджет. През 2026 г. тя е 10,23 лева, или 5,24 евро на час. При досегашното обвързване с минималната работна заплата ставката за 2027 г. би достигнала около 5,57 евро, но предложението запазваше нивото от 2026 г. Управляващите заявиха, че доходите няма да бъдат намалени, докато опозицията предупреди за замразяване или реално свиване на възнагражденията.

Предвиждаше се още да отпадне задължителното осигуряване за фонд „Безработица“. Осигуряването за общо заболяване и майчинство трябваше да бъде по избор, а задължителни да останат вноските за пенсия и здраве. Проектът премахваше и допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

Политическите позиции

ГЕРБ определи промените като посегателство върху трудовите права на личните асистенти. От „Демократична България“ заявиха, че текстовете са внесени без достатъчно обществено обсъждане и че няма яснота как ще бъдат защитени правата при новия договорен режим. ДПС също настоя проектът да бъде оттеглен, като постави акцент върху родителите, които се грижат постоянно за децата си. Критики отправиха и от „Продължаваме промяната“ и БСП.

Управляващите защитиха проекта с твърдението, че социалните придобивки се запазват, че личните асистенти ще могат да работят и по друго правоотношение, а контролът върху системата ще бъде засилен. Заместник-председателят на социалната комисия Мария Тодорова заяви: „Запазват се всички придобивки, запазва се статутът на личния асистент.“

Омбудсманът Велислава Делчева поиска широка дискусия и предупреди, че промяната може да засегне възнагражденията, отпуските, осигуряването, защитата при временна неработоспособност и признаването на професионалния опит. До институцията са постъпили над 800 жалби за два дни. Делчева настоя новият режим да не води до намаляване на доходите или прекъсване на подкрепата за хората с увреждания.

Какво предстои

Средномесечно 82 878 души ползват лична помощ през 2026 г., като 12 893 от тях са деца. Именно големият брой потребители и разходите за възнагражденията бяха посочвани като част от причините за подготвените промени.

След поетия ангажимент от управляващите предстоят две отделни стъпки: официално оттегляне или прекратяване на парламентарното движение на внесения проект и подготовка на нови текстове. Те трябва да бъдат обсъдени с родителските организации, хората с увреждания, асистентите и политическите сили. До приемането на нов закон действащият режим на личната помощ остава в сила.

Източници: mediapool.bg, nova.bg, btvnovinite.bg