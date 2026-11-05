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Какво предвижда законопроектът за българския език

Какво предвижда законопроектът за българския език

5 Ноември, 2026 10:54, обновена 5 Ноември, 2026 10:58 668 8

  • законопроект за българския език-
  • възраждане-
  • народно събрание-
  • кирилица-
  • езикова политика

Проектът на „Възраждане“ въвежда правила за употребата на книжовния език в публичната сфера и предвижда нов консултативен съвет към Министерския съвет

Какво предвижда законопроектът за българския език - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за българския език, внесен от „Възраждане“. При гласуването той получи 153 гласа „за“, а депутатите от ДПС не участваха във вота. Текстовете създават обща правна рамка за държавната политика по отношение на българския книжовен език и уреждат употребата му в публичната сфера.

Вносителите посочват, че изисквания за използването на българския език вече се съдържат в повече от 100 закона, но липсват единни правила, координация и ясен механизъм за отговорност при нарушения. Проектът не засяга личната и неофициалната употреба на езика, както и правото на гражданите да използват други езици в частната сфера.

Къде ще се изисква български книжовен език

Задължителната употреба на българския книжовен език е предвидена при работата на държавната и местната администрация, в правосъдието, образованието, здравните услуги, националната сигурност, обществения ред и отбраната. Проектът включва и международните събития, провеждани в България. Те трябва да бъдат организирани на български език, като при необходимост се осигурява превод.

Правилото се отнася и до публичните надписи, съобщенията и обозначенията върху сгради, превозни средства и униформи на длъжностни лица. Транслитерация на латиница ще бъде възможна под текста на кирилица. Чужд език ще се допуска при условията на специален закон или когато употребата му е свързана с търговска или туристическа дейност.

Правила за медиите и електронните устройства

Законопроектът предвижда обществените доставчици на медийни услуги да излъчват програмите си на български книжовен език, при изключенията, предвидени в Закона за радиото и телевизията. Държавата трябва да насърчава и специализирани предавания, рубрики и материали, посветени на българския език и писмеността.

Предвижда се държавен стандарт за българската форма на кирилицата. Той трябва да се използва от държавната и общинската администрация, а държавата ще създава условия за разработването и разпространението на български шрифтове. Проектът поставя изисквания и към техническите и програмните параметри на електронните и мобилните устройства, предлагани на българския пазар, така че да поддържат и изобразяват българските кирилски знаци.

Консултативен съвет и санкции

Към Министерския съвет се предлага да бъде създаден Консултативен съвет за българския език с представители на научните, образователните и културните среди. Съветът ще координира институционалната политика, ще предлага мерки за развитието на езика и ще изготвя годишен доклад за състоянието на езиковата среда. Предвидено е решенията му да имат препоръчителен характер и органът да няма самостоятелни контролни правомощия.

Нарушенията ще се санкционират по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Конкретният размер на глобите не е записан в самия законопроект, а трябва да бъде определен с подзаконов нормативен акт на Министерския съвет.

По време на дебата Димитър Здравков от „Прогресивна България“ заяви: „Трябва да се помисли сериозно дали да не се промени и самото заглавие на закона“. От ГЕРБ-СДС Красимир Вълчев подкрепи необходимостта от закон, но посочи, че текстовете могат да бъдат подобрени между първо и второ четене.

Предложенията за промени ще се приемат в срок до три седмици. След това законопроектът трябва да бъде разгледан и гласуван на второ четене. Одобрението на първо четене не означава, че законът вече е в сила.

Източници: bnrnews.bg, paragraf.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оземпик Мирчев

    3 7 Отговор
    НЕ ВИ ЩЕМ РУСКАТА КИРИЛИЦА! ИСКАМЕ ЛАТИНИЦА! ПЕТРОХАН ПОБЕДА!

    11:11 05.11.2026

  • 3 Андрей Гяуров

    4 4 Отговор
    Кирилицата ни доближава до Русия и ни отдалечева от Европа! Трябва да се забрани!

    11:12 05.11.2026

  • 4 честен ционист

    4 1 Отговор
    Кога ще почнат да пишат Макдонълдс по табелите на кирилица, както беше в Русия?

    Коментиран от #8

    11:13 05.11.2026

  • 5 Асена василева

    3 4 Отговор
    Кирилицата е с отпаднала необходимост, ако минем на латиницата ще ускорим икономическия растеж и няма да скочат цените! 😘😘

    Коментиран от #6

    11:14 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ставка

    0 0 Отговор
    И правилно.
    Хич не ме спират разни надписи по паркинги с текст EV only.
    Розовите понита да си пишат така вкъщи.
    Ха!

    11:37 05.11.2026

  • 8 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    И не само Макдоналдс.Всички чужди фирми И малоумните Български фирми рекламиращи на развален Английски.Ама затова много се гордеят че плещят и пишат неграмотно.

    11:43 05.11.2026