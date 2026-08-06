Фирма, свързана с Николай и Евгения Баневи, ще получи 6 млн. евро от НС

Министерският съвет отпусна вчера 6 млн. евро по бюджета на Народното събрание, за да може парламентът да плати обезщетение на фирма, свързана с Николай и Евгения Баневи. Народното събрание дължи обезщетението, след като заедно с бившата Агенция за приватизация (сега Агенция за публичните предприятия и контрол) бяха осъдени окончателно от "Хелио-тур-с" АД. Делото по Закона за отговорността на държавата започна през 2022 г. и приключи с финален акт на Върховния касационен съд през февруари тази година. Върховните съдии се съгласиха с решението на апелативните, които пък потвърдиха отсъждането на Софийския градски съд.
Размерът на обезщетението, дължимо от Народното събрание, е 2 452 201 евро, като законната лихва за периода от 16.05.2013 г. до 31.08.2026 г. е в размер на 3 522 155 евро. "Натрупването на законната лихва по задължението с всеки изминал ден, води до неотложна необходимост Народното събрание да осигури и да изплати дължимото присъдено обезщетение", съобщи правителствената пресслужба.
"Хелио-тур-с" АД осъди Народното събрание и Агенцията за приватизация за 9 592 180 лв., които вървят и огромните лихви. Агенцията пък трябва да плати на дружеството 327 190 лв., плюс лихви.
Делото по Закона за отговорността на държавата е заради действал с години закон, който противоречи на правото на Европейския съюз. Става дума за отменения едва през 2015 г. текст от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, който даваше възможност на държавата чрез агенцията за приватизация да учреди законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество за неизпълнени задължения на купувача по приватизационен договор.
Дружеството съди Народното събрание и АППК, тъй като е загубило крайбрежни имоти - върху тях са вписани ипотеки, с които е трябвало да бъдат удовлетворени задължения на друго дружество - "Хелио". Градският съд следва практиката на върховния, която е твърда през годините - няма как трето лице да носи отговорност за чужди дългове, освен ако предварително не е дало съгласие за това.
Ипотекираните имоти вследствие са продадени от частен съдебен изпълнител чрез принудително изпълнение на сериозно занижени цени.
Съдът приема, че парламентът и АППК са допуснали достатъчно съществено нарушение на правото на ЕС, което е довело до нанасяне ни имуществени вреди на "Хелио-тур-с" АД. Народното събрание не е отменило разпоредбата непосредствено след присъединяване на страната ни към ЕС и нормата е била прилагана от АППК.
Единият имот е от 63 194 кв. м и се намира в Черноморец, м. "Аклади чеири". Другият е от 1583 кв. м и е в Созопол, м. "Ликовуня". Имотът в Созопол е продаден за 77 777 лв., а този в Черноморец - за 1,7 млн. лв. Пазарната им цена към онзи момент е над 9 млн. лв., установява тройната съдебна експертиза.
"Вредата на неправомерно отстранения от имота му собственик, който е изгубил правото на собственост, е съизмерима с пазарната цена на такъв имот към момента на загубване на собствеността", обяснява съдът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дааааа
Коментиран от #4
14:05 06.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хехе
До коментар #2 от "Дааааа":Досущ като другаря Плевнелиев.
14:08 06.08.2026
5 Иван
14:08 06.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Зеления
14:11 06.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
14:13 06.08.2026
11 Последния Софиянец
14:17 06.08.2026
12 зайко байко
Коментиран от #18
14:21 06.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Янко
14:26 06.08.2026
15 Летописец
14:26 06.08.2026
16 Дзак
14:27 06.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хмм
14:36 06.08.2026
20 Държавата
До коментар #13 от "напрао с кеф":това сте вие, ако Баневи крадат от държавата значи крадат от данъкоплатците и работещите. Тези разходи на Народното Събрание да не мислиш че депутатите ги покриват от собствените им заплати?
14:37 06.08.2026
21 Анонимен
Коментиран от #24
14:39 06.08.2026
22 Данчо ментата
14:44 06.08.2026
23 Колю Парамов
14:47 06.08.2026
24 Само питам
До коментар #21 от "Анонимен":И при кой от 80 или 90 те приватизационни фонда схемата не беше същата ? Погнаха Банев , защото беше решил да прави проруска партия .Грешка в турска колония .
14:47 06.08.2026
25 Крадевците заедно с
15:05 06.08.2026
26 Баневица мяза на мъж
15:36 06.08.2026
27 Мафия ни управлява
15:38 06.08.2026
28 Приватизация
15:56 06.08.2026
29 Нормално
16:08 06.08.2026
30 Хмм
Коментиран от #33
16:10 06.08.2026
31 сега
ще порасне защото е заслужила
16:28 06.08.2026
32 Алелемалеее....
00:31 07.08.2026
33 Даа!
До коментар #30 от "Хмм":Погна ги Гешев,а не- Борисов.В момента,в който започна да ги прибира в следствените килии,започнаха комбинирани атаки срещу Гешев,те го свалиха, благодарение на лум пенизираните българи,който медиите зомбираха денонощно,и скачаха пред съд.палата като павиани.Гешев падна,и буквално след една седмица, Всичко беше пуснато на свобода.
00:55 07.08.2026