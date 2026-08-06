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Фирма, свързана с Николай и Евгения Баневи, ще получи 6 млн. евро от НС

Фирма, свързана с Николай и Евгения Баневи, ще получи 6 млн. евро от НС

6 Август, 2026 14:03 2 387 33

  • николай банев-
  • евгения баневи-
  • 6 млн. евро-
  • народно събрание-
  • парламент-
  • приватизация-
  • съд

Делото по Закона за отговорността на държавата започна през 2022 г. и приключи с финален акт на Върховния касационен съд през февруари тази година

Фирма, свързана с Николай и Евгения Баневи, ще получи 6 млн. евро от НС - 1
Снимка: БГНЕС
СЕГА СЕГА
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Министерският съвет отпусна вчера 6 млн. евро по бюджета на Народното събрание, за да може парламентът да плати обезщетение на фирма, свързана с Николай и Евгения Баневи. Народното събрание дължи обезщетението, след като заедно с бившата Агенция за приватизация (сега Агенция за публичните предприятия и контрол) бяха осъдени окончателно от "Хелио-тур-с" АД. Делото по Закона за отговорността на държавата започна през 2022 г. и приключи с финален акт на Върховния касационен съд през февруари тази година. Върховните съдии се съгласиха с решението на апелативните, които пък потвърдиха отсъждането на Софийския градски съд.

Размерът на обезщетението, дължимо от Народното събрание, е 2 452 201 евро, като законната лихва за периода от 16.05.2013 г. до 31.08.2026 г. е в размер на 3 522 155 евро. "Натрупването на законната лихва по задължението с всеки изминал ден, води до неотложна необходимост Народното събрание да осигури и да изплати дължимото присъдено обезщетение", съобщи правителствената пресслужба.

"Хелио-тур-с" АД осъди Народното събрание и Агенцията за приватизация за 9 592 180 лв., които вървят и огромните лихви. Агенцията пък трябва да плати на дружеството 327 190 лв., плюс лихви.

Делото по Закона за отговорността на държавата е заради действал с години закон, който противоречи на правото на Европейския съюз. Става дума за отменения едва през 2015 г. текст от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, който даваше възможност на държавата чрез агенцията за приватизация да учреди законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество за неизпълнени задължения на купувача по приватизационен договор.

Дружеството съди Народното събрание и АППК, тъй като е загубило крайбрежни имоти - върху тях са вписани ипотеки, с които е трябвало да бъдат удовлетворени задължения на друго дружество - "Хелио". Градският съд следва практиката на върховния, която е твърда през годините - няма как трето лице да носи отговорност за чужди дългове, освен ако предварително не е дало съгласие за това.

Ипотекираните имоти вследствие са продадени от частен съдебен изпълнител чрез принудително изпълнение на сериозно занижени цени.

Съдът приема, че парламентът и АППК са допуснали достатъчно съществено нарушение на правото на ЕС, което е довело до нанасяне ни имуществени вреди на "Хелио-тур-с" АД. Народното събрание не е отменило разпоредбата непосредствено след присъединяване на страната ни към ЕС и нормата е била прилагана от АППК.

Единият имот е от 63 194 кв. м и се намира в Черноморец, м. "Аклади чеири". Другият е от 1583 кв. м и е в Созопол, м. "Ликовуня". Имотът в Созопол е продаден за 77 777 лв., а този в Черноморец - за 1,7 млн. лв. Пазарната им цена към онзи момент е над 9 млн. лв., установява тройната съдебна експертиза.

"Вредата на неправомерно отстранения от имота му собственик, който е изгубил правото на собственост, е съизмерима с пазарната цена на такъв имот към момента на загубване на собствеността", обяснява съдът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дааааа

    49 2 Отговор
    Другарят от Комсомола семейно пак ще се облажат с народни пари , както до днес !

    Коментиран от #4

    14:05 06.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    41 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дааааа":

    Досущ като другаря Плевнелиев.

    14:08 06.08.2026

  • 5 Иван

    39 2 Отговор
    Тоя ли беше таксиджията с незавършен четвърти клас назначен за приватизатор ?

    14:08 06.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зеления

    23 5 Отговор
    и проблема отново е в Европейския съюз и това че България безропотно се съгласява с всичко от европейското законодателство. Я да излезем от всички европейски съдилища да видим Баневи ли ще съдят държавата, Хелзинския комитет ли ще съди държавата в съда по правата на човека и т.н. тогава и Баневи и от махалата ще видят държавни пари на куково лято

    14:11 06.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    16 1 Отговор
    Казвах ви аз, но на тъпите никой не е успял да помогне...

    14:13 06.08.2026

  • 11 Последния Софиянец

    32 2 Отговор
    От залъка на вашите деца.

    14:17 06.08.2026

  • 12 зайко байко

    35 3 Отговор
    Да работиш "бизнесмен" в България е най доходно. Преш пари, източваш бюджета и ако някоя власт реши да те съди като престъпник, следващата задейства други колелца в съдебната система и те награждава с милиони.

    Коментиран от #18

    14:21 06.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Янко

    22 4 Отговор
    Комунизмът никога не си е ходил. Спете спокойно деца.

    14:26 06.08.2026

  • 15 Летописец

    6 9 Отговор
    УНСС . Бизнеси в различни държави . Щом е от приватизационните фондове , колко да е вода ненапита . Но при стотина приватизационни фонда по това време в България , че подгониха само него ... Още тогава си вонеше , че има политическа поръчка срещу Баневи .

    14:26 06.08.2026

  • 16 Дзак

    1 1 Отговор
    Е, търсим работилница, помещение!

    14:27 06.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хмм

    10 2 Отговор
    според законодателството на ЕС, ами бравос, държавата не може да се защити от тези скакалци, в началото те спечелили 22 млн. обезщетение, съдът го е намалил колкото е можал, приватизаторите на костов

    14:36 06.08.2026

  • 20 Държавата

    19 2 Отговор

    До коментар #13 от "напрао с кеф":

    това сте вие, ако Баневи крадат от държавата значи крадат от данъкоплатците и работещите. Тези разходи на Народното Събрание да не мислиш че депутатите ги покриват от собствените им заплати?

    14:37 06.08.2026

  • 21 Анонимен

    16 0 Отговор
    АКБ Форест бе с Чешки капитали, но Българско управление. Капиталите смениха собственика, а АКБ придоби водещи заводи и част от луксозен комплекс край морето. С времето закриха производството и пренасочиха приходите от терените и оборудването за изкупуване на комплекса. Съдействаха им местни мениджъри и профсъюзни деятели от заводите. Всички бяха добре уредени, за разлика от работниците.

    Коментиран от #24

    14:39 06.08.2026

  • 22 Данчо ментата

    22 2 Отговор
    Тея що не са в затвора? Съсипаха толкова заводи и не само...

    14:44 06.08.2026

  • 23 Колю Парамов

    16 0 Отговор
    Прокуратурата е проспала приватизацията и последвалото пране на пари за увеличаване на капитала на много приватизирани дружества

    14:47 06.08.2026

  • 24 Само питам

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    И при кой от 80 или 90 те приватизационни фонда схемата не беше същата ? Погнаха Банев , защото беше решил да прави проруска партия .Грешка в турска колония .

    14:47 06.08.2026

  • 25 Крадевците заедно с

    17 2 Отговор
    добртие олигарси се борят срещу народа. Нищо ново под слънцето.

    15:05 06.08.2026

  • 26 Баневица мяза на мъж

    11 0 Отговор
    Банев мяза на бабичка

    15:36 06.08.2026

  • 27 Мафия ни управлява

    16 0 Отговор
    Тия двамата на фотото са отвратителни мошеници ! Срам !

    15:38 06.08.2026

  • 28 Приватизация

    6 0 Отговор
    в България,означава пладнешки обир от доказани утрепки,като тия двамата.От напоителното инфо в материала не става ясно определено едно-платено ли е напълно това което са имали чрез "приватизация".А съдебната с-а е свърталище на корумпета.Що да не им дадат милиони €.Пък вие мислете и гласувайте прогресивно!

    15:56 06.08.2026

  • 29 Нормално

    3 0 Отговор
    Спонсори на Радев.

    16:08 06.08.2026

  • 30 Хмм

    5 1 Отговор
    Зеления чорап възроди подсъдимите олигарси, които Борисов погна навремето. Баневи, Арабаджиеви, Бобокови и.т.н

    Коментиран от #33

    16:10 06.08.2026

  • 31 сега

    3 0 Отговор
    инициативния комитет на Йотова
    ще порасне защото е заслужила

    16:28 06.08.2026

  • 32 Алелемалеее....

    2 0 Отговор
    Почнаха плащанията към "нашите" олигарси! Следва Гергов, който ще отнесе Пловдивския панаир...толкова за "борбата с олигархията"...бг овчиците бяха излъгани от поредният "спасител"...

    00:31 07.08.2026

  • 33 Даа!

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хмм":

    Погна ги Гешев,а не- Борисов.В момента,в който започна да ги прибира в следствените килии,започнаха комбинирани атаки срещу Гешев,те го свалиха, благодарение на лум пенизираните българи,който медиите зомбираха денонощно,и скачаха пред съд.палата като павиани.Гешев падна,и буквално след една седмица, Всичко беше пуснато на свобода.

    00:55 07.08.2026