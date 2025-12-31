Добруджа се раздели с треньорския си екип в навечерието на 2025 година

В последните часове на 2025 година футболният клуб Добруджа Добрич остана без старши треньор, след като Атанас Атанасов и неговият екип напуснаха постовете си по взаимно съгласие. Заедно с него от клуба си тръгват и помощниците му – Стефан Дончев и Даниел Георгиев, с което се слага край на един значим етап в историята на добричкия тим.

Атанасов, познат сред феновете като "Орела", ръководи Добруджа в два отделни периода, като през това време изведе отбора в 99 официални срещи. Освен като треньор, той временно изпълняваше и ролята на спортен директор, оставяйки своя отпечатък върху развитието на клуба.

Тежката ситуация в отбора, който се намира на дъното на класирането в efbet Лига с едва 12 точки след 19 изиграни мача, явно е изиграла ключова роля за раздялата. Добруджа е записал само три победи, три равенства и цели 13 загуби от началото на сезона – статистика, която ясно показва трудностите, пред които е изправен тимът.

В официалното си изявление ръководството на Добруджа изрази благодарност към напускащия треньорски щаб за професионализма, отдадеността и приноса им към клуба, като им пожела успех в бъдещите им начинания.