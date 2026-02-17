Новини
Авто »
Eлектромобилите на Hyundai масово губят мощност в движение

Eлектромобилите на Hyundai масово губят мощност в движение

17 Февруари, 2026 10:36 3 201 9

  • hyundai-
  • електромобили-
  • дефект

Consumer Reports отчита стряскащи нива на дефекти спрямо конкуренцията

Eлектромобилите на Hyundai масово губят мощност в движение - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Доскоро Hyundai се опитваше да диктува темпото в електрическата мобилност, но лъскавата фасада на корейския технологичен прогрес започва сериозно да се пропуква. Под повърхността на иновативния дизайн и бързото зареждане се крие дефект, който не просто е досаден, а потенциално опасен. Става дума за масовото дефектиране на модула за управление на зареждането (ICCU), което оставя стотици собственици без мощност в най-неподходящия момент – по време на движение.

Проблемът, детайлно анализиран от изданието The Drive, далеч не е изолиран случай. Данните на Consumer Reports, базирани на проучване сред 380 000 собственици на автомобили, показват стряскаща статистика. Почти 10% от притежателите на електрически модели на Hyundai са се сблъсквали с проблеми, свързани със зареждането и захранването. За сравнение, при конкурентните модели от същите години, този процент обикновено е под 1%. Това прави дефектните компоненти на корейците до десет пъти по-ненадеждни от средното за пазара.

Техническата страна на провала е свързана с пренапрежение, което изгаря транзисторите в ICCU модула. Този компонент е жизненоважен, тъй като преобразува високото напрежение от основната батерия, за да поддържа 12-волтовата система, захранваща фаровете, сервоусилвателя и системите за безопасност. Както отбелязва InsideEVs, когато този възел откаже, автомобилът буквално "умира" на пътя. Ютубърът The Ioniq Guy вече документира множество случаи, в които водачи описват пълна загуба на тяга и спиране до нула насред активни платна, превръщайки модерния електромобил в опасна метална кутия.

Въпреки че Hyundai вече инициира сервизни акции, досегашните опити за решаване на ситуацията изглеждат по-скоро като „залепване на лепенка върху отворена рана“. Според Стивън Елек от Consumer Reports, е меко казано притеснително, че един и същ дефект продължава да се появява година след година, въпреки софтуерните актуализации. Вместо категорична подмяна на хардуера при всички засегнати, компанията често залага на диагностика, която невинаги улавя предстоящия срив.

Този системен дефект вече коства позициите на марката в престижни класации. Consumer Reports подчертава, че макар Hyundai Ioniq 5 да е показал добри резултати в първоначалните тестове, трагичната надеждност на ICCU модула е свалила общата му оценка доста под тази на основните му конкуренти. И докато производителите се оправдават с веригите за доставки и сложността на технологията, за крайния потребител остава горчивият вкус от покупката на скъп технологичен продукт, който може да те предаде в най-критичния момент.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УдоМача

    14 2 Отговор
    Купете си бензинов i10 i20 i30 - според нуждите и възможност. Електрическите недоразумения сами ще умрат, и то скоро.

    Коментиран от #3, #6

    10:46 17.02.2026

  • 2 Христо Христов

    12 0 Отговор
    Хубаво е, че се дава гласност на този проблем, който става все по-сериозен (говоря от първо лице, като собственик на IONIQ 5), а Хюндай не се отнася добре към проблема. Сякаш се опитват да захвърлят цялата репутация на марката, спечелена с производството на прилични електрически превозни средства, за да се върнат към предишната си репутация за производство на евтини, проблемни боклуци.

    10:50 17.02.2026

  • 3 Име

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "УдоМача":

    Прадпочитам бензинова кия - далеч по-хубави са, а и сервиза им у нас е много по на ниво, спрямо този на хюндай. Пълна скръб са хюндай, особено у нас.

    10:52 17.02.2026

  • 4 Japan

    1 0 Отговор
    Вместо да направят акция и да го сменят те се надяват на update. Колата иначе е топ!

    11:03 17.02.2026

  • 5 Гаврош

    7 1 Отговор
    Хубава кола, ама Хюндай.....

    11:08 17.02.2026

  • 6 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "УдоМача":

    Да но и10 го спират от производство и заменят със електричка в класа на vw id 1, дачиа спринг.

    11:09 17.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цървул

    4 1 Отговор
    Това е от слънчевите изригвания . При тях - загуба на мощност , при нас - инфлация .

    11:20 17.02.2026

  • 9 мърррр

    6 0 Отговор
    Не знам ,аз карам 6 цилиндров бензин , не съм усетил загуба на мощност

    11:35 17.02.2026