Eлектромобилите на Hyundai масово губят мощност в движение

Доскоро Hyundai се опитваше да диктува темпото в електрическата мобилност, но лъскавата фасада на корейския технологичен прогрес започва сериозно да се пропуква. Под повърхността на иновативния дизайн и бързото зареждане се крие дефект, който не просто е досаден, а потенциално опасен. Става дума за масовото дефектиране на модула за управление на зареждането (ICCU), което оставя стотици собственици без мощност в най-неподходящия момент – по време на движение.

Проблемът, детайлно анализиран от изданието The Drive, далеч не е изолиран случай. Данните на Consumer Reports, базирани на проучване сред 380 000 собственици на автомобили, показват стряскаща статистика. Почти 10% от притежателите на електрически модели на Hyundai са се сблъсквали с проблеми, свързани със зареждането и захранването. За сравнение, при конкурентните модели от същите години, този процент обикновено е под 1%. Това прави дефектните компоненти на корейците до десет пъти по-ненадеждни от средното за пазара.

Техническата страна на провала е свързана с пренапрежение, което изгаря транзисторите в ICCU модула. Този компонент е жизненоважен, тъй като преобразува високото напрежение от основната батерия, за да поддържа 12-волтовата система, захранваща фаровете, сервоусилвателя и системите за безопасност. Както отбелязва InsideEVs, когато този възел откаже, автомобилът буквално "умира" на пътя. Ютубърът The Ioniq Guy вече документира множество случаи, в които водачи описват пълна загуба на тяга и спиране до нула насред активни платна, превръщайки модерния електромобил в опасна метална кутия.

Въпреки че Hyundai вече инициира сервизни акции, досегашните опити за решаване на ситуацията изглеждат по-скоро като „залепване на лепенка върху отворена рана“. Според Стивън Елек от Consumer Reports, е меко казано притеснително, че един и същ дефект продължава да се появява година след година, въпреки софтуерните актуализации. Вместо категорична подмяна на хардуера при всички засегнати, компанията често залага на диагностика, която невинаги улавя предстоящия срив.

Този системен дефект вече коства позициите на марката в престижни класации. Consumer Reports подчертава, че макар Hyundai Ioniq 5 да е показал добри резултати в първоначалните тестове, трагичната надеждност на ICCU модула е свалила общата му оценка доста под тази на основните му конкуренти. И докато производителите се оправдават с веригите за доставки и сложността на технологията, за крайния потребител остава горчивият вкус от покупката на скъп технологичен продукт, който може да те предаде в най-критичния момент.