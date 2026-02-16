Новини
Фрапиращи данни от аутопсията на жертвите от "Петрохан" разкри Красимир Каракачанов

Фрапиращи данни от аутопсията на жертвите от "Петрохан" разкри Красимир Каракачанов

16 Февруари, 2026 14:50 8 471 110

  • петрохан-
  • педофили-
  • педофилия-
  • масово убийство-
  • самоубийство-
  • секс с деца-
  • красимир каракачанов

Факт е, че за двете момчета – 22-годишният и 15-годишният, са установени хомосексуални контакти, и то буквално дни или ден преди това, което се случи. Установено е през семенната течност кой го е извършил – защо не го кажат? Мълчат, хитруват... страх ги е, да не би някой да ги обвини

Фрапиращи данни от аутопсията на жертвите от "Петрохан" разкри Красимир Каракачанов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Фрапиращи данни от аутопсията на жертвите по случая "Петрохан" разкри бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов. Той издаде, че 22-годишният Николай Златков и 15-годишният Алекс Макулев са имали сексуални контакти ден или дни преди фаталния край. А през намерената семенна течност е установено и с кого са били тези сексуални контакти.

Той съобщи това в ефира на "Евронюз". По време на целия разговор Каракачанов недоумяваше защо фактите по случая се крият.

"Аутопсиите минаха, факт е, че тези хора са се подготвяли за това самоубийство. Факт е, че тримата са се епилирали като момиченца, едно косъмче няма по тях", разкри лидерът на ВМРО.

На въпрос откъде има тази информация, той отговори: "Знам го от мои източници. Щом ви го казвам, значи го знам." Това е версията, която никой не смее да изведе докрай, да не го обвинят, че е хомофоб, подчерта Красимир Каракачанов. И продължи с разкритията:

"Факт е, че за двете момчета – 22-годишният и 15-годишният, са установени хомосексуални контакти, и то буквално дни или ден преди това, което се случи. Установено е през семенната течност кой го е извършил – защо не го кажат? Мълчат, хитруват... страх ги е, да не би някой да ги обвини".

Въпросителните според него са свързани с това кой точно по кого е стрелял. "Сега, дали Калушев е убил двамата, дали 22-годишният е застрелял първо 15-годишното момче... Но по пет от шестте жертви има барутни частици по ръцете. Което показва, че първите трима сами са произвеждали изстрелите. И като видите, че оръжието е тяхно... Извинявайте сега - някой ще ги нареди и ще ги стреля един по един...", допълни с нотка подозрение той.

Според Каракачанов другият случай в караваната също е абсолютно ясен. "И в тази извратена ситуация се оказа, че този случай се използва политически и от двете страни", възмути се той. Колкото до придобиването на оръжия от страна на въпросната дружинка - то е ставала с връзки, смята още Каракачанов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не,че нещо, ама...

    128 8 Отговор
    Ти като го знаеш,защо не го кажеш?

    14:53 16.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Атина Палада

    139 28 Отговор
    Каракачанов е доказан лъжец!

    14:54 16.02.2026

  • 5 В КРАК С ВРЕМЕТО

    65 5 Отговор
    НЯМА САМО САЩ ДА ИМАТ ЕПЩИЙН

    14:54 16.02.2026

  • 6 Абе много е мътно всичко

    115 1 Отговор
    Явно се мълчи защото има доста приближени власт имащи бивши и настоящи

    Тези не са случайни хижари

    14:56 16.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А ти

    22 3 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    си им жертва

    14:58 16.02.2026

  • 10 и агент на ДС

    107 19 Отговор
    Този на снимката е един от най-големите мръсници от всички политици

    Коментиран от #34, #73

    15:00 16.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Биллата

    67 8 Отговор
    МВРО лидера нещо много взе да се появява по медиите. Избори ли ще има скоро?

    15:01 16.02.2026

  • 14 прокопи

    47 9 Отговор
    " Щом го казвам, значи го знам". Аз не го знам, но не е така.

    15:01 16.02.2026

  • 15 Къдравата Сю!

    39 5 Отговор
    Не си мъчете акъла,дали е убийство...самоубийство...и т.н...!
    Като излезна от нелегалност-ще дам открит брифинг,на който ще разясня всичко и успокоя обществото...!
    Имайте още малко търпение,моля...!

    Коментиран от #41

    15:02 16.02.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    10 11 Отговор
    Куколда е първа стъпка към педофилията и инцеста.

    Коментиран от #76

    15:04 16.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Циник

    44 9 Отговор
    Мокрите сънища на войводата...

    15:07 16.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Магазини "Била"

    31 5 Отговор
    Имате 5% отстъпка, г-н Жълта торбичка...ъъъ, Каракачанов

    15:09 16.02.2026

  • 22 НЕПОЗНАТ

    34 8 Отговор
    ЧАСТНОТО УЧИЛИЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДАДЕ ПОД СЪД. ВИНОВНИ ИМА. ДЕЦА ПРОДАВАНИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ СИ ЗА СЕКС.

    15:11 16.02.2026

  • 23 Агент

    32 9 Отговор
    Иван - алчен мошеник , лъжец , интригант и безродник !

    15:12 16.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Педро от Мехико

    14 28 Отговор
    Колкото и нелицеприятни да са събитията за ППодкрепящите тази Калушевска секта, реалността се свежда до пари и сексуални удоволствия. Асен Пейчевци може да пускат всякакви димки , като по този начин демонстрират на какво са способни, за жадувана покана в радевия проект, а той има необходимост от стари лоялни кадри.

    Коментиран от #32

    15:13 16.02.2026

  • 27 Валерко

    38 7 Отговор
    Шкембе войвода и той да се изкаже хахахаха

    15:13 16.02.2026

  • 28 Емигрант

    51 14 Отговор
    Ти как се добра до тези фалшификати бе комундур ? Как така всичко е секретно и тайна пък ти знаеш ? Поредния пропагандатор на цялата измама за това убийство което корупцията нарича самоубийство ! След като няма да бъдеш осъден за авиоскиците поне млъкни и не се замесвай отново в скандалът който режисира дуото престъпници - Тиква/ Намагнитен ! Патоанатомите не могат да кажат времето на смъртта ти научи за семенна течност, още някой измамник ще се появи ли в тази ов44а кошара да пропагандира убийство, педофилия, педераасстия и каквото му дойде на проссстата кратуна за да замаже това тежко престъпно УБИЙСТВО ? Крият се най--важни улики и се измислят омаскаряващи неистини ! Кой самоубиец ще си завърже и убие кучето по жесток и мъчителен начин чрез огън ? Модерният кемпер няма ли вграден GPS, че нищо не се споменава за него, нали е супер модерен ? Това са два най-елементарни факта които не се нуждаят от криене ! Ами колко време е нужно да се открият кои са оръжията изстреляли куршумите при днешната съвременна техника ?

    15:14 16.02.2026

  • 29 Оле

    30 11 Отговор
    тоя напълно е изперкал, чичко торбичко

    15:16 16.02.2026

  • 30 Mими Кучева🐕‍🦺

    25 3 Отговор
    Семенната течност от Лама Калушев ли е,или от Сенсей Специ?😎🌈🛴🌈😎

    15:16 16.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Единственото за теб

    7 4 Отговор

    До коментар #26 от "Педро от Мехико":

    което мога да кажа, е че си отличник по просстотия и послушен намалипулиран екземпляр наподобаващ човешко създание !

    Коментиран от #48

    15:17 16.02.2026

  • 33 Гост

    22 4 Отговор
    И на тоя са му подхвърлили някакви факти.Човек може да говори така когато с очите си е видял резултатите. А в момента е пълна манипулация. ПЕТРОХАН Е НЕОБХОДИМ ЗА НОВАТА ЦИГАРЕНА ФАБРИКА. НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ КЪДЕ ОТИДЕ СКЪПОТО ОБОРУДВАНЕ...

    15:18 16.02.2026

  • 34 До10

    18 15 Отговор

    До коментар #10 от "и агент на ДС":

    В конкретния случай,не коментираме лицето Каракачанов.Коментирай това,което той казва.За да бъде толкова категоричен, информацията му е от първо лице.Това не е в кръчмата,пред чаша шлъокавица,а директно изявление пред медия.Не забравяй,че той прекрасно осъзнава,юридическите последствия за него,ако дрънка небивалици.Не пропускай,че съпругата му е прокурор.

    Коментиран от #72

    15:18 16.02.2026

  • 35 Фройд

    28 4 Отговор
    Абе къде къдрава Сю ?! Що така се крие ?!

    15:18 16.02.2026

  • 36 От чужбина

    21 6 Отговор
    Всички в един глас заговориха в една посока - виновни са убитите. Самозастреляли са се и сега се уточнява кой кого и точно как. ДА, ама изникват и предположения, че има външна намеса. Не е изключено да са гръмнати, а в последствие не е проблем във всяка ръка да се сложи пистолет и да се направи по един изстрел. Така на всички по ръцете ще има следи от барут. Освен това част от новините са най-малкото изкривени или лъжливи. Изказват се прекалено много хора - разни известни и не известни журналисти, политици, психолози, психиатри и т.н. Сякаш всичките те разбират от всичко? От МВР пускат официалната си информация на час по лъжичка. Пак възниква въпроса за кемпера, че бил засечен около Бургас, а на връщане около Ихтиман. Абе от Бургас до Ихтиман все едно няма камери. Имало и момиче в кемпера, ама изобщо не подават никаква повече информация за момичето. Този Деян, пръв приятел на Калушев казаха, че го издирват или чакат да де се появи да даде показания. После се оказва, че вече е дал показания и изчезнал. Появява се съмнение, че се е покрил за да не го гръмнат и него или той е убиеца. Оставам с впечатлението, че из МВР се ширят слухове от типа - Една жена казала... и това се префасонира от разни журналисти и др. като истини и се надстройват разни измишльотини. Ако обаче вярваме на това което сме видели на видеозаписите си остава необяснено как така там където е стоял кемпера и под него нямаше сняг, в последствие се оказа, че има сняг без да е валял през тези ч

    Коментиран от #38, #52

    15:19 16.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 От чужбина - продължение

    23 7 Отговор

    До коментар #36 от "От чужбина":

    Ако обаче вярваме на това което сме видели на видеозаписите си остава необяснено как така там където е стоял кемпера и под него нямаше сняг, в последствие се оказа, че има сняг без да е валял през тези часове. В крайна сметка в обществото се генерира подозрение, че това е професионално убийство от тайните служби и сега то старателно се прикрива. Естествено в обществото се задава въпроса - в чия полза е това и защо?

    15:21 16.02.2026

  • 39 Ад вокате,

    3 3 Отговор
    към КОЯ от твоите четири точки от НК имаш претенции за престъпление?!
    -----дали става въпрос за 1,данъчно престъпление,или за 2, документна измама,или за 3,компютърно престъпление или за 4,лично укривателство.-----

    Коментиран от #53

    15:21 16.02.2026

  • 40 Както казах преди, тримата в Хижата

    18 7 Отговор
    са ликвидирани, (какво ще каже Каракачанов за тях), тримата в Кемпер-а няма индикация за убийство и самоубийство има индикация за gay sex и педофилия.

    Пак казвам, Ивайло Калушев не страхливец да убие двамата и се самоубие, индикациите не са в тази посока?

    Шестимата са ликвидирани от Държавен Трансграничен Картел със съдействието на ДАНС, ГДБОП, МВР и Прокуратура.

    Убийците на тези шест души е много вероятно да не са в България а да са влезли и излезли от легално и повтарям и нелегално но при всички случаи в пряка връзка и организация с ДАНС, ГДБОП, МВР и Прокуратура.

    Са един въпрос към Генерал Ралчев от Българската секта Тамблиери, защо ве аджиба Генерале се целивате под подгърбието в тази Тамплиерска Комуна, какво знание получавате свише да си целивате краставите подгърбия?🤣🇧🇬

    15:21 16.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 а бе каракачан мухльо

    19 6 Отговор
    Всички от държавна сигурност говорат като този хайдутин комунист и слуга на ДС Забележете сама такива като този свързани ,а те са много кръвопийци на българския народ се изказват и изнасят фалшиви версии за да предпазят събратята си

    Коментиран от #49

    15:22 16.02.2026

  • 43 Констатация

    10 2 Отговор
    Кекс, Наркотици и Кючеци!!!!! Упса, батее... !!!! Е.... си държавата!!!!!!

    15:23 16.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Емигрант

    18 5 Отговор
    Положението на телата, разположението на ръцете ВОДЕЛИ ДО САМОУБИЙСТВО бре, бре какви умни разследващи ? Американците намерили ръкавица и вътре в нея ДНК и ще докажат отвличането от кого, българските проссти полицейски тикви се лутат между хижа и кемпер и гледат на кой мъртвец как му се е "вдървила" ръката, а пък според тоз паспортаджия семейната течност е детайл който ще докаже самоубийство ??????

    15:26 16.02.2026

  • 47 !!!?

    15 3 Отговор
    Въпросът към този "патриот" е: Защо не пита тези "мой източници", защо точно сега са се активирали, след като са раздали огромно количество оръжие, знаели са за будистките практики на хижарите и за сексуалните им извращения...или след като са му съобщили тези данни вече не се страхуват да ги нарекат "хомофоби" !?

    15:27 16.02.2026

  • 48 Педро от Мехико

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Единственото за теб":

    Тази оценка е оптимистична утешителна надежда, след като ме оценяваш като единственият!

    15:27 16.02.2026

  • 49 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "а бе каракачан мухльо":

    Да ,тези изнасят фалшиви версии...Така е!
    Ти затова не правиш сеХ с жени да не се замърсиш енергийно,както ти е казал лама Калушев.Ти на него вярваш!

    15:28 16.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ззз

    23 4 Отговор
    Тоя и той като Тошко Африкански набързо разреши случая. Изтропа, че са пeеpacи и всичко вече е ясно!

    15:31 16.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ай стига мрънка бе,чети и мисли,тъпак

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ад вокате,":

    4. Укриване на доказателства (Лично укривателство - чл. 294 НК)
    Същност: Който укрие умишлено лице, извършило престъпление, или спомогне на такова лице да избегне или да не бъде разкрито от властта, или укрие материали, вещи или данни за извършеното престъпление.
    Наказание: Лишаване от свобода до 5 години.

    Коментиран от #63

    15:32 16.02.2026

  • 54 БРЕЕ ИЗКАЗА СЕ БИЛАТА

    9 4 Отговор
    За да се хване за вилата и да Блафира истината. А билка по задника на КАЛУША немаше ли нещо по така. Всички СТАНАХТЕ и сте яки МЕНТЕТА. И пак пиша много станахте загрижени и разбирачи. Но не сте.и оставете народа да реши що е. Много ми мамете.

    15:33 16.02.2026

  • 55 Пешо

    13 2 Отговор
    Тоя що не се гръмне?

    15:33 16.02.2026

  • 56 Гавра с децата и

    15 4 Отговор
    техните близки. Даже и да е вярно, може да се инсценира. Това са прекалено интимни неща, за да се обявяват публично. Предлагам, който знае ebanite истории на гоподина всезнайко да ги публикува където може. Типичен български политик.

    15:33 16.02.2026

  • 57 Убийствата на шестимата,

    5 3 Отговор
    трима в хижа Петрохан и трима в Кемпер-а са с предизборен timing.🇧🇬

    15:34 16.02.2026

  • 58 Цвете

    17 3 Отговор
    КАРАКАЧАНОВ, ТОВА, КОЕТО ТВЪРДИШ Е УЛИКА ЗА БАЛЪЦИ.И ТИ СЕ ПОЯВИ В НЕУДОБЕН МОМЕНТ. ИМАШ НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ ВРЪЩАШ В ПОЛИТИКАТА ЛИ? ДРУГ ОТГОВОР ИМАШ ЛИ? ☹️🙄😢🤔👎

    15:35 16.02.2026

  • 59 Емигрант

    14 3 Отговор
    Някой от просстите разследващи провери ли пълнителите на оръжията от местопрестъпленията по колко патрона са останали в пълнителите ? Това е едно от първите проверки при убийство когато е намерено оръжието ? Има ли съобщение за такава проверка ? Абе струва ми се започнаха да ви избиват за да си кротувате и стеахувате, че напоследък много сте си надигнали главите и заплашвате корупцията !

    15:37 16.02.2026

  • 60 Констатация

    18 5 Отговор
    Това НЕЩО вместо мозък в главата има смачкана торбичка от Била! Той се гаври с паметта на ХОРА пред техните близки и роднини! И това нещо е лидер на партия и бивш ВОЕНЕН министър

    15:37 16.02.2026

  • 61 ДАНС - ДС

    11 0 Отговор

    До коментар #52 от "Анализатор":

    Даже според признанията на Терзиев редовно е карал АТВ с групата, в посока границата...

    15:39 16.02.2026

  • 62 Момент, моля

    19 3 Отговор
    Значи, първо завещаваш всички имоти и каквото още имаш, точно на тези две момчета, които впоследствие убиваш??? И защо ти е трябвало да правиш завещание в тяхна полза, след като плануваш да ги затриеш, включително и себе си??? Пак конспирации, братче! Някой задава ли си въпроса, защо на падналия по лице, в средата на изтеклата снимка, панталонът му е съдран отзад, чак до бедрата, а няма кръв, нито изгорено по кожата на краката? Това е супер странно и изисква задълбочено разследване. Каракачанов и той, имал информация. Има -дръжки

    15:39 16.02.2026

  • 63 Ад вокате,

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Ай стига мрънка бе,чети и мисли,тъпак":

    Не цитираш нито кой (име)? Нито цитираш Кои доказателства (документи или показания пред законово оторизирани лица) ТОЙ (име?) ги укрива!
    Квалификациите ги приемам като сведение за правилна твоя себеоценка.

    15:39 16.02.2026

  • 64 мхмх

    9 3 Отговор
    каракачанов дано те осъдят за 100к хиляди евро да ти стане добре

    15:39 16.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Все още не е напълно изяснено

    12 0 Отговор
    Остават въпроси, свързани вече с професионално наблюдение за самия развой на събитията на двете местопроизшествия, които не са изяснени до момента. За професионализма на дебелия набеден войвода знаем и още се говори в МО. Така, че Неговата яснота си е за него самия.

    15:41 16.02.2026

  • 67 Анонимен

    6 1 Отговор
    Каракачанов говори за "две страни". А той от коя е?

    15:41 16.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Въпросче

    10 3 Отговор
    Дали авторите на конспиративни теории също не са епилирани и оно ждани.

    15:41 16.02.2026

  • 70 Инспектор Ушев

    8 0 Отговор
    И последния софиянец е епилиран като момиченце, сега остановяваме на кого е семенната течност.

    15:42 16.02.2026

  • 71 Цвете

    9 3 Отговор
    КАРАКАЧАНОВ, ТОВА, КОЕТО ТВЪРДИШ Е УЛИКА ЗА БАЛЪЦИ.И ТИ СЕ ПОЯВИ В НЕУДОБЕН МОМЕНТ. ИМАШ НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ ВРЪЩАШ В ПОЛИТИКАТА ЛИ? ДРУГ ОТГОВОР ИМАШ ЛИ? ☹️🙄😢🤔👎

    Коментиран от #79

    15:43 16.02.2026

  • 72 Този е доносник каракачанов!

    11 4 Отговор

    До коментар #34 от "До10":

    Държавата е впрегнала всичките си ресурси вси тъпанджии и доносници да убедят хората в нейната версия.как тогава ще му вярваш на тоя, доносник каракачанов???

    15:43 16.02.2026

  • 73 Обаче

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "и агент на ДС":

    Е единственният дето предложи и гласува по хиляда лева годишно на дете в края на всяка година. Може и да беше с популистка цел в края на мандата, обаче друг толкова не е дал

    15:45 16.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Цончо мекият

    4 3 Отговор
    И аз съм епилиран, а семенната течност я изплюх, и си измих зъбите.

    15:45 16.02.2026

  • 76 Ти го

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    практикуваш куколда, ти знаеш. Вярваме ти, рожбо на инцест. Той, инцестът, във вашето племе е манталитет. Такава ви е циганската култура.

    15:46 16.02.2026

  • 77 Таня

    9 3 Отговор
    И това ченге, потекло на доносници се включи в общия хор.

    15:48 16.02.2026

  • 78 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Адвокат Семерджиев":

    Само дето този текст е за укриване на данни и документи от органите на реда и държавните агенции, а не от обществеността. Също така не важи, ако агенция е сложила гриф за класифицирана информация.
    По закон Каракачанов няма право да показва нищо, няма и как журналисти да изискат информация. Вече е друг въпрос доколко в такива случаи трябва да е позволено засекретяване. Но и в САЩ защо документите за Епщайн бяха извадени чак след гласуване в Сената? Бяха засекретени, за да не лъснат клиентите му, и отне години да се гласува да се публикуват.

    15:49 16.02.2026

  • 79 Моля те,

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Цвете":

    Цвете, разклати ми пак м@дете. Ти можеш.

    15:51 16.02.2026

  • 80 си пън

    4 1 Отговор
    вайавайголавода,колкот и да се дуеш парлама нема да видиш,оди се поклони на боко може те назначи

    15:51 16.02.2026

  • 81 Ти АНАЛизатора

    4 0 Отговор
    на Пеевски ли си или на Борисов които влизат при теб когато поискат, те и двамата клатят целия суверен, не искаш да си признаеш истината миюсе струва, че така настъпателно декларираш проsтотията си ? Не се срамувай от реалността тя те е обзела,,няма как да я скриеш ! Само мазници и страхливци защитават корупцията, запомни го това, мишле !

    15:52 16.02.2026

  • 82 Държавно ОПГ

    11 3 Отговор
    МРЪСНИ И ДОЛНИ ЛЪЖИ!
    Никой будист, шиваит, вайшнав, кришнар и прочие НЕ ПРАВИ С...КС. Лъжете най-долно.
    Спрете се!
    По-добре ни кажете как ви засегнаха интереса, та ги убихте!

    15:57 16.02.2026

  • 83 ВКР

    8 0 Отговор
    Много добре изслушах този по телевизия Euronews

    Претендираше,че щом е бил член в комисии към Парламента по " Вътрешна сигурност " в продължение на 10 години като Депутат и Вицепремиер и Министър на отбраната е наясно с Генезиса на Казуса

    Позволи си да намеси и колектива от кварталната кръчма ,с която са празнували Трифон Зарезан

    от тази статия Разбирам ,че е Биолог по семенни течности и секрети

    заключението ми е -
    освен като регистриран в Комисията по досиета,

    Пътник с торбичка "Billa"

    е ГРЕШКА на Генетиката

    15:58 16.02.2026

  • 84 Сарафов пуска по лъжичка на

    8 1 Отговор
    хор от присъдружени, но Дани Митов който е пе е рас, Бойко Борисов който е пе е рас и Делян Пеевски който пе е рас ги нема никакви, Румен Радев секта Тамплиери и той по тих от водата.🤣🇧🇬

    Коментиран от #90

    15:59 16.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Куку без бенд

    7 1 Отговор
    Истината е,че Държавата е "хваната"за"гърлото"от хора с престъпни намерения и наклоности.А слугинажа към тях е забележителен.Дори и уж независимите медии и други хора уж независими(от който нищо не зависи)макар и тъпкани с погнуса от престъпниците заели места по върховете на държавата,слугуват на престъпната олигархия.За какви държавни институции става дума след като по върховите им места са назначени все хора зависими от слабостите си и вплетени в престъпни схеми с партийте?Това не е мафия а фашизъм.Дори и маршове си устройват по улиците на столицата.България бавно и мъчително бива убивана от фашизъм.Предсказано е .

    Коментиран от #94

    16:02 16.02.2026

  • 87 ?????

    3 3 Отговор
    Много тр@л на ПП и ДБ бре.
    Осеферили са се, получили са ЦУ и отработват по всички форуми.
    Тва не им помага, а още повече доказва че има нещо гнило в тяхната дискретна връзка с изперкалите псевдобудисти.

    Коментиран от #101

    16:04 16.02.2026

  • 88 ИСТИНАТА КОЯТО КРИЕТЕ

    6 3 Отговор
    Те са били йоги и будисти. Йогите не извършват полови актове.
    Защо лъжете хората?
    Всички последователи на различните течения на Ведическата религия, включително будистите, не извършват с. действия дори съпругите си, освен ако не е за зачеване на дете.
    Такива хора: НЕ ЛЪЖАТ, НЕ БЛУДСТВАТ, НЕ КРАДАТ, НЯМАТ ХОМОС...НИ КОНТАКТИ, НЕ УБИВАТ И НЕ СЕ САМОУБИВАТ.
    Всички, ама всички, които се включиха в оплюването трябва да бъдат тотално игнорирани оттук-нататък. Аз се отписах от сума ютюб канали и журналисти.

    16:05 16.02.2026

  • 89 Любител на тихоокеанските ценности

    2 1 Отговор
    Евроатлантическите ценности се оказаха пълен провал.Нали Тикво?До ПП(и ДБ) /малкото но дружно общество на софийските пе . али/ - кой сега е родител №1?

    16:07 16.02.2026

  • 90 Само припомням

    3 2 Отговор

    До коментар #84 от "Сарафов пуска по лъжичка на":

    Те не са пе..раси, те са ка.6а.ла инв3рти. При тях задължително се преобръща пола на бебето още в първите седмици ит бременноста или в първите години. Цял живот са на хормоно-терапия. Няма известен, влиятелен или богат човек в България или света, който да не е с преобърнат пол. Изключения НЯМА!

    16:09 16.02.2026

  • 91 механик

    7 0 Отговор
    Продължават лъжите . Включиха и стари номенклатури като каракачана .

    16:15 16.02.2026

  • 92 Трябва да се проверят жените които

    3 0 Отговор
    Са били с тях дали са бременни

    16:17 16.02.2026

  • 93 Гаврош

    4 1 Отговор
    Каракачана завижда, че и него не са го напълнили кат гергьовско егнииии, за туй дрънка фантазии.

    16:18 16.02.2026

  • 94 Пурко

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Куку без бенд":

    Само и единствено другаря Путин ще ви оправи!

    16:20 16.02.2026

  • 95 Да попитам

    7 1 Отговор
    Как хора които се самоубиват с огнестрелно оръжие се нареждат един до друг? Кмета на Гинци каза че единия е обгорял. Значи първо се е обгорил после се е самоубил и старателно се е подредил. За мен са убити. Другите трима са убити в буса и буса е закаран до Околчица

    Коментиран от #102

    16:21 16.02.2026

  • 96 Иван

    5 1 Отговор
    Абсолютен изрод е Шкембе Воевода.
    Лъже като дърт КГБ-ейски циганин !

    16:21 16.02.2026

  • 97 ВЕДИЧЕСКАТА РЕЛИГИЯ

    3 1 Отговор
    Забранява извършването на се..лни действия, дори със собствената ви съпруга. Астролог определя най-добрия ден за зачеване и това е. Изхвърлянето на сем.течност е равносилно на убийство на собствените ви деца.
    Мъжете, които извършват се...лни действия и губят сем.течност се лишават от мъжество и тестостерон. Това е невероятно деградиращо за вашето тяло и душа.

    Приемете най-накрая, че Ведите учат на морална, физическа и духовна чистота и дисциплина, а тези платени анализатори ви лъжат и манипулират, разчирайки, че обществото не разбира нищо.
    В грешка сте. В България десетки хиляди души следват различните клонове на Ведическата религия (вкл. будизъм) и всички са запознати и виждат ЛЪЖИТЕ ВИ.
    Колкото повече политици и всякакво играчи излизат и се изказват против жертвите, толкова повече ни фоказват КОЛКО ГОЛЯМ Е БИЛ ИНТЕРЕСЪТ, КОЙТО СА ЗАСЕГНАЛИ.
    Колкото повече лъжете, толкова по-смешни ставате и толкова повече популяризирате ВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКУЯ НАРОД КЪМ ИЗКОННАТА МУ ДРЕВНА РЕЛИГИЯ.
    Ом Нама Шивая! Хар Хар Махадев!

    16:22 16.02.2026

  • 98 БарекОфф

    0 4 Отговор
    Ами хубаво е да излизат такива неща в официалните медии. Трябва да се разръчка мравуняка защото работата отива на покриване.
    Шкафа с документите във Враца? Полицейския ескорт на кемпера?
    Почти е сигурно че е ритуално самоубийство, тренирани рейнджъри да се оставят без бой?
    Ако повечето са стреляли трябва да има и друга жертва ако беше нападение. Оказа се че Калушев е бил сътрудник на ДАНС.
    Скъп кемпер, последна дума на фасона да няма GPS тракер? А клетките на мобилните телефони?
    Яко ще се размирише тая работа.

    16:22 16.02.2026

  • 99 Роза

    1 3 Отговор
    Не харесвам Каракачанов,но съм на мнение,че тези неща едва ли си ги измисля.Прочетох същото в други сайтове,казани от други хора-служебни лица,и единият от тях е съдебен медик.Не се учудвам,че младежите са били подведени,те са били още личности с неоформен характер,лека им пръст!Апри тримата мъже, намерени мъртви в хижата,смятам,че водещ е бил финансовия мотив,или пък ги е било страх от нещо.Ако беше умрял само Калушев,нямаше да ми пука,но той е завлякъл със себе си и други хора,омаяни от неговото "излъчване"!Затова аз си имам един девиз,който се старая винаги да спазвам:"ПРеценявай всичко критично и не се оставяй никой да те манипулира!"

    16:23 16.02.2026

  • 100 6 човека са убити

    1 1 Отговор
    А има ли стъкмистика колко аборта се правят седмично месечно годишно и не се раждат българЧета вече 36 години

    16:24 16.02.2026

  • 101 ?????

    1 2 Отговор

    До коментар #87 от "?????":

    И само да допълня.
    Направете си труда да погледнете какви са преобладаващите коментари и оценките им през работно време и как всичко се променя вечер когато по форумите се появяват нормалните хора, а на тр@ловете на ПП и ДБ вече е свършил работния ден.

    Коментиран от #108

    16:24 16.02.2026

  • 102 Гинци Пийкс

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Да попитам":

    Кметът на Гинци каза, че единият е с обгоряла брада, другият с обгорял гръб. Според мен, това означава, че са били изтезавани преди да ги убият. Горили са ги за да кажат нещо.

    16:25 16.02.2026

  • 103 Ами

    1 0 Отговор
    Ако и някой от управляващите са се възползвали от обезкосмените там във хижата?

    16:29 16.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Хаха

    1 0 Отговор
    И, НИЩО ФРАПИРАЩО. САМО ЕДНА ОТ ТЕОРИЙТЕ.

    16:31 16.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 аре у лево

    0 0 Отговор
    хахах ев ати тъ пoтиите, тя ще му седи семенната течност в ана-ла няколко дена, леле кави глупости си измислят, още с първото издрискване всичко е в канала бе смeшници

    16:32 16.02.2026

  • 108 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "?????":

    Тя глупостта няма работно време. Държи постоянно.

    16:32 16.02.2026

  • 109 саксън

    2 0 Отговор
    и този клоу н го впрегнаха в пропагандата, той си е продажник открай време

    16:33 16.02.2026

  • 110 Свинеферма

    0 0 Отговор
    Ако още някой политик, бивш депутат, ченге, драскач по медиите, пеперудка по телевизиите или спортисче е огладнял или закъсал за пари, дега е моментът да се включи в оплюването, раздават се големи суми!

    Представяте ли си един ояден ш0.па.р да седи и говори за възвишени чисти души, занимаващи се с медитации, йога, пистещи с дни, по цели дни заети с духовни практики и очистване?!?
    Гняс!

    16:36 16.02.2026

