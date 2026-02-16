Фрапиращи данни от аутопсията на жертвите от "Петрохан" разкри Красимир Каракачанов

Фрапиращи данни от аутопсията на жертвите по случая "Петрохан" разкри бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов. Той издаде, че 22-годишният Николай Златков и 15-годишният Алекс Макулев са имали сексуални контакти ден или дни преди фаталния край. А през намерената семенна течност е установено и с кого са били тези сексуални контакти.
Той съобщи това в ефира на "Евронюз". По време на целия разговор Каракачанов недоумяваше защо фактите по случая се крият.
"Аутопсиите минаха, факт е, че тези хора са се подготвяли за това самоубийство. Факт е, че тримата са се епилирали като момиченца, едно косъмче няма по тях", разкри лидерът на ВМРО.
На въпрос откъде има тази информация, той отговори: "Знам го от мои източници. Щом ви го казвам, значи го знам." Това е версията, която никой не смее да изведе докрай, да не го обвинят, че е хомофоб, подчерта Красимир Каракачанов. И продължи с разкритията:
"Факт е, че за двете момчета – 22-годишният и 15-годишният, са установени хомосексуални контакти, и то буквално дни или ден преди това, което се случи. Установено е през семенната течност кой го е извършил – защо не го кажат? Мълчат, хитруват... страх ги е, да не би някой да ги обвини".
Въпросителните според него са свързани с това кой точно по кого е стрелял. "Сега, дали Калушев е убил двамата, дали 22-годишният е застрелял първо 15-годишното момче... Но по пет от шестте жертви има барутни частици по ръцете. Което показва, че първите трима сами са произвеждали изстрелите. И като видите, че оръжието е тяхно... Извинявайте сега - някой ще ги нареди и ще ги стреля един по един...", допълни с нотка подозрение той.
Според Каракачанов другият случай в караваната също е абсолютно ясен. "И в тази извратена ситуация се оказа, че този случай се използва политически и от двете страни", възмути се той. Колкото до придобиването на оръжия от страна на въпросната дружинка - то е ставала с връзки, смята още Каракачанов.
16 Февруари, 2026 14:50 8 471 110
1 Не,че нещо, ама...
14:53 16.02.2026
4 Атина Палада
14:54 16.02.2026
5 В КРАК С ВРЕМЕТО
14:54 16.02.2026
6 Абе много е мътно всичко
Тези не са случайни хижари
14:56 16.02.2026
9 А ти
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":си им жертва
14:58 16.02.2026
10 и агент на ДС
Коментиран от #34, #73
15:00 16.02.2026
13 Биллата
15:01 16.02.2026
14 прокопи
15:01 16.02.2026
15 Къдравата Сю!
Като излезна от нелегалност-ще дам открит брифинг,на който ще разясня всичко и успокоя обществото...!
Имайте още малко търпение,моля...!
Коментиран от #41
15:02 16.02.2026
16 Данко Харсъзина
Коментиран от #76
15:04 16.02.2026
18 Циник
15:07 16.02.2026
21 Магазини "Била"
15:09 16.02.2026
22 НЕПОЗНАТ
15:11 16.02.2026
23 Агент
15:12 16.02.2026
26 Педро от Мехико
Коментиран от #32
15:13 16.02.2026
27 Валерко
15:13 16.02.2026
28 Емигрант
15:14 16.02.2026
29 Оле
15:16 16.02.2026
30 Mими Кучева🐕🦺
15:16 16.02.2026
32 Единственото за теб
До коментар #26 от "Педро от Мехико":което мога да кажа, е че си отличник по просстотия и послушен намалипулиран екземпляр наподобаващ човешко създание !
Коментиран от #48
15:17 16.02.2026
33 Гост
15:18 16.02.2026
34 До10
До коментар #10 от "и агент на ДС":В конкретния случай,не коментираме лицето Каракачанов.Коментирай това,което той казва.За да бъде толкова категоричен, информацията му е от първо лице.Това не е в кръчмата,пред чаша шлъокавица,а директно изявление пред медия.Не забравяй,че той прекрасно осъзнава,юридическите последствия за него,ако дрънка небивалици.Не пропускай,че съпругата му е прокурор.
Коментиран от #72
15:18 16.02.2026
35 Фройд
15:18 16.02.2026
36 От чужбина
Коментиран от #38, #52
15:19 16.02.2026
38 От чужбина - продължение
До коментар #36 от "От чужбина":Ако обаче вярваме на това което сме видели на видеозаписите си остава необяснено как така там където е стоял кемпера и под него нямаше сняг, в последствие се оказа, че има сняг без да е валял през тези часове. В крайна сметка в обществото се генерира подозрение, че това е професионално убийство от тайните служби и сега то старателно се прикрива. Естествено в обществото се задава въпроса - в чия полза е това и защо?
15:21 16.02.2026
39 Ад вокате,
-----дали става въпрос за 1,данъчно престъпление,или за 2, документна измама,или за 3,компютърно престъпление или за 4,лично укривателство.-----
Коментиран от #53
15:21 16.02.2026
40 Както казах преди, тримата в Хижата
Пак казвам, Ивайло Калушев не страхливец да убие двамата и се самоубие, индикациите не са в тази посока?
Шестимата са ликвидирани от Държавен Трансграничен Картел със съдействието на ДАНС, ГДБОП, МВР и Прокуратура.
Убийците на тези шест души е много вероятно да не са в България а да са влезли и излезли от легално и повтарям и нелегално но при всички случаи в пряка връзка и организация с ДАНС, ГДБОП, МВР и Прокуратура.
Са един въпрос към Генерал Ралчев от Българската секта Тамблиери, защо ве аджиба Генерале се целивате под подгърбието в тази Тамплиерска Комуна, какво знание получавате свише да си целивате краставите подгърбия?🤣🇧🇬
15:21 16.02.2026
42 а бе каракачан мухльо
Коментиран от #49
15:22 16.02.2026
43 Констатация
15:23 16.02.2026
46 Емигрант
15:26 16.02.2026
47 !!!?
15:27 16.02.2026
48 Педро от Мехико
До коментар #32 от "Единственото за теб":Тази оценка е оптимистична утешителна надежда, след като ме оценяваш като единственият!
15:27 16.02.2026
49 Атина Палада
До коментар #42 от "а бе каракачан мухльо":Да ,тези изнасят фалшиви версии...Така е!
Ти затова не правиш сеХ с жени да не се замърсиш енергийно,както ти е казал лама Калушев.Ти на него вярваш!
15:28 16.02.2026
51 Ззз
15:31 16.02.2026
53 Ай стига мрънка бе,чети и мисли,тъпак
До коментар #39 от "Ад вокате,":4. Укриване на доказателства (Лично укривателство - чл. 294 НК)
Същност: Който укрие умишлено лице, извършило престъпление, или спомогне на такова лице да избегне или да не бъде разкрито от властта, или укрие материали, вещи или данни за извършеното престъпление.
Наказание: Лишаване от свобода до 5 години.
Коментиран от #63
15:32 16.02.2026
54 БРЕЕ ИЗКАЗА СЕ БИЛАТА
15:33 16.02.2026
55 Пешо
15:33 16.02.2026
56 Гавра с децата и
15:33 16.02.2026
57 Убийствата на шестимата,
15:34 16.02.2026
58 Цвете
15:35 16.02.2026
59 Емигрант
15:37 16.02.2026
60 Констатация
15:37 16.02.2026
61 ДАНС - ДС
До коментар #52 от "Анализатор":Даже според признанията на Терзиев редовно е карал АТВ с групата, в посока границата...
15:39 16.02.2026
62 Момент, моля
15:39 16.02.2026
63 Ад вокате,
До коментар #53 от "Ай стига мрънка бе,чети и мисли,тъпак":Не цитираш нито кой (име)? Нито цитираш Кои доказателства (документи или показания пред законово оторизирани лица) ТОЙ (име?) ги укрива!
Квалификациите ги приемам като сведение за правилна твоя себеоценка.
15:39 16.02.2026
64 мхмх
15:39 16.02.2026
66 Все още не е напълно изяснено
15:41 16.02.2026
67 Анонимен
15:41 16.02.2026
69 Въпросче
15:41 16.02.2026
70 Инспектор Ушев
15:42 16.02.2026
71 Цвете
Коментиран от #79
15:43 16.02.2026
72 Този е доносник каракачанов!
До коментар #34 от "До10":Държавата е впрегнала всичките си ресурси вси тъпанджии и доносници да убедят хората в нейната версия.как тогава ще му вярваш на тоя, доносник каракачанов???
15:43 16.02.2026
73 Обаче
До коментар #10 от "и агент на ДС":Е единственният дето предложи и гласува по хиляда лева годишно на дете в края на всяка година. Може и да беше с популистка цел в края на мандата, обаче друг толкова не е дал
15:45 16.02.2026
75 Цончо мекият
15:45 16.02.2026
76 Ти го
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":практикуваш куколда, ти знаеш. Вярваме ти, рожбо на инцест. Той, инцестът, във вашето племе е манталитет. Такава ви е циганската култура.
15:46 16.02.2026
77 Таня
15:48 16.02.2026
78 хаха
До коментар #8 от "Адвокат Семерджиев":Само дето този текст е за укриване на данни и документи от органите на реда и държавните агенции, а не от обществеността. Също така не важи, ако агенция е сложила гриф за класифицирана информация.
По закон Каракачанов няма право да показва нищо, няма и как журналисти да изискат информация. Вече е друг въпрос доколко в такива случаи трябва да е позволено засекретяване. Но и в САЩ защо документите за Епщайн бяха извадени чак след гласуване в Сената? Бяха засекретени, за да не лъснат клиентите му, и отне години да се гласува да се публикуват.
15:49 16.02.2026
79 Моля те,
До коментар #71 от "Цвете":Цвете, разклати ми пак м@дете. Ти можеш.
15:51 16.02.2026
80 си пън
15:51 16.02.2026
81 Ти АНАЛизатора
15:52 16.02.2026
82 Държавно ОПГ
Никой будист, шиваит, вайшнав, кришнар и прочие НЕ ПРАВИ С...КС. Лъжете най-долно.
Спрете се!
По-добре ни кажете как ви засегнаха интереса, та ги убихте!
15:57 16.02.2026
83 ВКР
Претендираше,че щом е бил член в комисии към Парламента по " Вътрешна сигурност " в продължение на 10 години като Депутат и Вицепремиер и Министър на отбраната е наясно с Генезиса на Казуса
Позволи си да намеси и колектива от кварталната кръчма ,с която са празнували Трифон Зарезан
от тази статия Разбирам ,че е Биолог по семенни течности и секрети
заключението ми е -
освен като регистриран в Комисията по досиета,
Пътник с торбичка "Billa"
е ГРЕШКА на Генетиката
15:58 16.02.2026
84 Сарафов пуска по лъжичка на
Коментиран от #90
15:59 16.02.2026
86 Куку без бенд
Коментиран от #94
16:02 16.02.2026
87 ?????
Осеферили са се, получили са ЦУ и отработват по всички форуми.
Тва не им помага, а още повече доказва че има нещо гнило в тяхната дискретна връзка с изперкалите псевдобудисти.
Коментиран от #101
16:04 16.02.2026
88 ИСТИНАТА КОЯТО КРИЕТЕ
Защо лъжете хората?
Всички последователи на различните течения на Ведическата религия, включително будистите, не извършват с. действия дори съпругите си, освен ако не е за зачеване на дете.
Такива хора: НЕ ЛЪЖАТ, НЕ БЛУДСТВАТ, НЕ КРАДАТ, НЯМАТ ХОМОС...НИ КОНТАКТИ, НЕ УБИВАТ И НЕ СЕ САМОУБИВАТ.
Всички, ама всички, които се включиха в оплюването трябва да бъдат тотално игнорирани оттук-нататък. Аз се отписах от сума ютюб канали и журналисти.
16:05 16.02.2026
89 Любител на тихоокеанските ценности
16:07 16.02.2026
90 Само припомням
До коментар #84 от "Сарафов пуска по лъжичка на":Те не са пе..раси, те са ка.6а.ла инв3рти. При тях задължително се преобръща пола на бебето още в първите седмици ит бременноста или в първите години. Цял живот са на хормоно-терапия. Няма известен, влиятелен или богат човек в България или света, който да не е с преобърнат пол. Изключения НЯМА!
16:09 16.02.2026
91 механик
16:15 16.02.2026
92 Трябва да се проверят жените които
16:17 16.02.2026
93 Гаврош
16:18 16.02.2026
94 Пурко
До коментар #86 от "Куку без бенд":Само и единствено другаря Путин ще ви оправи!
16:20 16.02.2026
95 Да попитам
Коментиран от #102
16:21 16.02.2026
96 Иван
Лъже като дърт КГБ-ейски циганин !
16:21 16.02.2026
97 ВЕДИЧЕСКАТА РЕЛИГИЯ
Мъжете, които извършват се...лни действия и губят сем.течност се лишават от мъжество и тестостерон. Това е невероятно деградиращо за вашето тяло и душа.
Приемете най-накрая, че Ведите учат на морална, физическа и духовна чистота и дисциплина, а тези платени анализатори ви лъжат и манипулират, разчирайки, че обществото не разбира нищо.
В грешка сте. В България десетки хиляди души следват различните клонове на Ведическата религия (вкл. будизъм) и всички са запознати и виждат ЛЪЖИТЕ ВИ.
Колкото повече политици и всякакво играчи излизат и се изказват против жертвите, толкова повече ни фоказват КОЛКО ГОЛЯМ Е БИЛ ИНТЕРЕСЪТ, КОЙТО СА ЗАСЕГНАЛИ.
Колкото повече лъжете, толкова по-смешни ставате и толкова повече популяризирате ВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКУЯ НАРОД КЪМ ИЗКОННАТА МУ ДРЕВНА РЕЛИГИЯ.
Ом Нама Шивая! Хар Хар Махадев!
16:22 16.02.2026
98 БарекОфф
Шкафа с документите във Враца? Полицейския ескорт на кемпера?
Почти е сигурно че е ритуално самоубийство, тренирани рейнджъри да се оставят без бой?
Ако повечето са стреляли трябва да има и друга жертва ако беше нападение. Оказа се че Калушев е бил сътрудник на ДАНС.
Скъп кемпер, последна дума на фасона да няма GPS тракер? А клетките на мобилните телефони?
Яко ще се размирише тая работа.
16:22 16.02.2026
99 Роза
16:23 16.02.2026
100 6 човека са убити
16:24 16.02.2026
101 ?????
До коментар #87 от "?????":И само да допълня.
Направете си труда да погледнете какви са преобладаващите коментари и оценките им през работно време и как всичко се променя вечер когато по форумите се появяват нормалните хора, а на тр@ловете на ПП и ДБ вече е свършил работния ден.
Коментиран от #108
16:24 16.02.2026
102 Гинци Пийкс
До коментар #95 от "Да попитам":Кметът на Гинци каза, че единият е с обгоряла брада, другият с обгорял гръб. Според мен, това означава, че са били изтезавани преди да ги убият. Горили са ги за да кажат нещо.
16:25 16.02.2026
103 Ами
16:29 16.02.2026
105 Хаха
16:31 16.02.2026
107 аре у лево
16:32 16.02.2026
108 Някой
До коментар #101 от "?????":Тя глупостта няма работно време. Държи постоянно.
16:32 16.02.2026
109 саксън
16:33 16.02.2026
110 Свинеферма
Представяте ли си един ояден ш0.па.р да седи и говори за възвишени чисти души, занимаващи се с медитации, йога, пистещи с дни, по цели дни заети с духовни практики и очистване?!?
Гняс!
16:36 16.02.2026