Вълна от насилие заплашва да залее Русия

Така наречените герои на „специалната военна операция“ се завръщат, отприщвайки вълна от насилие, която заплашва скоро да залее Русия. Военнопрестъпниците, приветствани като герои от пропагандата, мигновено се превръщат в обект на криминални новини, предава украинската телевизия FREEДОМ.
Стотици хиляди руснаци отидоха в Украйна да убиват по заповед на Владимир Путин: някои бяха отровени от пропаганда, други бяха тласнати в окопите от бедност, трети бяха принудени или примамени с измама. Но огромен брой от тези, които подписаха договори, отидоха да убиват украинци в замяна на това държавата да намали присъдите им.
Покойният лидер на ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин дори записваше лично видеа как вербува войници от затворите в Русия. С одобрението на Кремъл, руската армия попълваше редиците си с осъдени затворници, част от които за убийства, а не дребни престъпници.
Някои руски затворници, които оцеляват на фронта, се завръщат после не в затвора, а по родните си градове и села, където са представяни от властта като герои. Фактът, че тези „герои“ имат кръв по ръцете си, често се пренебрегва.
Значителна част от помилваните се озовават отново в страната няколко месеца по-късно, с всички произтичащи от това последици.
Така цивилното население е изправено пред огромен проблем. Независими разследвания и свидетелски показания от самите военнослужещи описват рекет, побоища и заплахи в армията. Тази система насърчава или позволява изтезанията и убийства. Човек, изпратен на война от цивилния живот или от затвора, бързо свиква с условия, където няма закони, а преобладава силата. Това преживяване не изчезва след завръщането у дома.
Набирането на военнослужещи в Русия отдавна се е разширило отвъд наказателните колонии и е станало системно. Днес дори тези, чиито дела все още не са стигнали до съд, биват привличани във войната. През май 2024 г. бяха приети изменения в Наказателния кодекс, позволяващи задържането на заподозрени до приключване на разследването.
„Има и директива от Министерството на вътрешните работи. Когато заподозрян бъде задържан, това е все едно Родион Расколников да стои над тялото на възрастна жена с окървавена брадва. Тогава влиза полицията и му слага белезници. Той казва: „Свали това, подписвам договор за зоната на СВО.“ И му свалят белезниците. Такива хора дори не попадат в предварителния арест“, казва Олга Романова, директор и основател на фондация „Русь сидящая“.
Руските власти са създали система за прикриване на престъпленията. Режимът на Путин на практика е дал на тези престъпници картбланш да извършват убийства.
Има данни, че повече от 550 души са били убити от ръцете на бивши ветерани от войната в Украйна, а други 465 са били тежко ранени. Кремъл не се притеснява от тези цифри и, както обикновено, се опитва да прикрие нарастващата заплаха с показна социална адаптация. Някои от бившите затворници, върнали се от фронта, дори сега преподават патриотизъм на руски ученици.
Попълването на редиците на престъпниците с бивши бойни ветерани не е нищо ново, такова нещо имаше и след Афганистан. След изтеглянето на контингента, някои ветерани не успяват да се интегрират в ежедневието на съветския живот. Те формират не само законно разрешени организации, но и престъпни мрежи, което води до увеличаване на престъпността и засилване на социалното напрежение.
Други престъпници биха могли да станат част от руското правителство. Тези, които не са станали лидери или не са се присъединили към банди, ще трябва да излеят цялата мръсотия, натрупана в разкъсваните им от войната психики, върху семействата си. Режимът на Путин подхранва почвата за нарастване на домашното насилие от почти десетилетие. То беше декриминализирано в Русия през 2017 г., когато първите нападения над близки бяха понижени от криминални престъпления до административни нарушения.
Кремъл не е в състояние да контролира последствията от собствените си решения. Руското правителство не разполага със сигурност или социални ресурси, за да спре насилието, което самото то е провокирало. Освен това, жестокостта и безнаказаността се насърчават, тъй като това е необходимо за привличане на нови войници по договор и продължаване на войната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вярно
17:43 16.02.2026
3 Сатана Z
17:43 16.02.2026
4 гражданин
17:44 16.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гей Сергей
17:44 16.02.2026
7 Стигнах до
17:44 16.02.2026
8 пешо
17:45 16.02.2026
9 Сила
Коментиран от #17
17:45 16.02.2026
10 Айдеее...!
Коментиран от #16, #31, #65
17:45 16.02.2026
11 Сатана Z
17:45 16.02.2026
12 Русофил
До коментар #1 от "Внимание, внимание!":Тъй тоже
17:45 16.02.2026
13 Любознателен
Коментиран от #27, #33
17:45 16.02.2026
14 Перемога
17:46 16.02.2026
15 Последния Софиянец
17:46 16.02.2026
16 Курти
До коментар #10 от "Айдеее...!":А ти кво искаш,за Бащицата ли да пишем
Коментиран от #20
17:47 16.02.2026
17 Баш-Сила!
До коментар #9 от "Сила":Е как така ,,се връщат" от фронта,ве...?!
Та нали всеки ден тръбите ,че ВСУ избива всичко,де що мърда на фронта...?!
17:47 16.02.2026
18 пешо
17:47 16.02.2026
19 Теслатъ
17:48 16.02.2026
20 Курц
До коментар #16 от "Курти":Четох до тук :
,,...предава украинската телевизия FREEДОМ..."
17:48 16.02.2026
21 Баш-Сила!
Коментиран от #45, #56
17:49 16.02.2026
22 Хижата на ПП
До коментар #1 от "Внимание, внимание!":Нещо се обърка май..
17:49 16.02.2026
23 Гоорил
17:51 16.02.2026
24 Мдада
До коментар #1 от "Внимание, внимание!":И пдрс и обичат задната ножица
17:51 16.02.2026
25 Курц
17:52 16.02.2026
26 Атанасова
17:52 16.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 От Мордор с Любов
17:53 16.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Релакс
До коментар #10 от "Айдеее...!":Къде е пропагандата?
Путин подписа ли указ да се наемат затворници за СВО с опрощаване на присъдите им? Подписа.
Връщат ли се затварници от СВО. Трепат ли руснаци? Трепат.
Коментиран от #36
17:54 16.02.2026
32 Римуват се
До коментар #1 от "Внимание, внимание!":Русофил
Педофил
Коментиран от #43
17:55 16.02.2026
33 ПРАВ СИ...!
До коментар #13 от "Любознателен":Руснаците хубави-лоши..., поне се завръщат от фронта...!
Пък украинците завинаги си остават там...
17:55 16.02.2026
34 Наблюдател
Много големи суми пари са изчезвали с години във ФСБ уж за вербуването ( подкупването) на висши украински военни . Не става дума само за тия 10 милиарда долара изчезнали непосредствено преди нахлуването 2022 г. А за също значителни суми изчезвали всяка година .
Коментиран от #38, #48
17:55 16.02.2026
35 гробар
17:56 16.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Уникално
Коментиран от #44
17:57 16.02.2026
38 Наблюдател👀
До коментар #34 от "Наблюдател":Абе тоя Грозния още жив ли е и докога ,след като руснаците са му дигнали мерника .
17:57 16.02.2026
39 гробар
17:58 16.02.2026
40 Дебил путинофил
Коментиран от #49
17:58 16.02.2026
41 Уникално
До коментар #1 от "Внимание, внимание!":Бая поразсмя аудиторията. Аз пък чух ,че копейките сте импотентни и евнуси
17:59 16.02.2026
42 име
Коментиран от #46
17:59 16.02.2026
43 Поета
До коментар #32 от "Римуват се":Вярно колега Укрофил=Педофил=Некрофил .
17:59 16.02.2026
44 гробар
До коментар #37 от "Уникално":Капам блатарите по 3-4ма в един трап.
17:59 16.02.2026
45 Ти ,,Драги"...
До коментар #21 от "Баш-Сила!":...си Баш-Крадец на никове!
Щото,в междуушното ти пространство,дрънчи на кухо ,та не можеш един Ник дори да си измъдриш...😝😂🤣!
18:00 16.02.2026
46 стоян георгиев
До коментар #42 от "име":кой ме търси ?винаги съм на линия .току що изпратих жената на работа на най близкия турски тир паркинг ...хахах.
18:00 16.02.2026
47 Ивам
Коментиран от #50, #53
18:00 16.02.2026
48 Препоръка!
До коментар #34 от "Наблюдател":Грозният да си гледа...,,Веселата вдовица",докато не му е...изневерила...
18:01 16.02.2026
49 име
До коментар #40 от "Дебил путинофил":Само капейките мечтаят за тинявата матушка, но знаят, че там е вечен глад!
18:02 16.02.2026
50 Ами хайде де...!
До коментар #47 от "Ивам":Само плашите...!
А реално- едно голямо-НИЩО...!
Коментиран от #57
18:03 16.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Войната започна и за нас
18:04 16.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 пРосия
18:04 16.02.2026
55 Някой
Гледам източника и не спирам да се смея. Как може да се излагате толкова?
18:04 16.02.2026
56 РепорТеро
До коментар #21 от "Баш-Сила!":Щото не си ходил лятото на Белмекен,за поредна година там по трасете извън хотела беше пълно с колички с хохохоли без крака ,явно за няква Параолимпиада ги готвят ,проблем няма ,материал има в излишък .
Коментиран от #64
18:04 16.02.2026
57 Последния Софиянец
До коментар #50 от "Ами хайде де...!":Нищо няма да остане от блатния нужник след майдана тази пролет, бункерното за това гледа да загрузи колкото може повече мужици!
Коментиран от #63
18:05 16.02.2026
58 Лопата Орешник
18:05 16.02.2026
59 Механик
18:06 16.02.2026
60 РепорТеро
18:07 16.02.2026
61 Руснак без крак.
18:07 16.02.2026
62 Боят настана!
18:08 16.02.2026
63 Лопата Орешник
До коментар #57 от "Последния Софиянец":Ботокса ще кара до последния блатар, иначе ще го обесат за башнята!
18:08 16.02.2026
64 Руската пропаганда винаги има за цел
До коментар #56 от "РепорТеро":Глупака.
18:08 16.02.2026
65 Жалък дъpт negepyнгел !
До коментар #10 от "Айдеее...!":Айдеее... още една еФтина, неграмотна магистрална ypва на амбразурата .
18:09 16.02.2026
66 Пора
18:09 16.02.2026
67 Боят настана!
18:10 16.02.2026
68 Историческа истина
Няма по голям палач на християнството от московските татаро-монголи !
Коментиран от #70
18:10 16.02.2026
69 Стягайте са за атом
18:11 16.02.2026
70 Последния Софиянец
До коментар #68 от "Историческа истина":Така е, блатара и копейката му трябва да са в чувал, само тогава ще има мир.
18:12 16.02.2026
71 Поредна русофобска помия!
18:13 16.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.