Вълна от насилие заплашва да залее Русия
  Тема: Украйна

16 Февруари, 2026 17:39 1 603 73

Руски затворници, сражавали се на фронта в Украйна, след това се прибират по родните си градове и села, а не в затворите. Това е голям проблем за Русия.

Вълна от насилие заплашва да залее Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Така наречените герои на „специалната военна операция“ се завръщат, отприщвайки вълна от насилие, която заплашва скоро да залее Русия. Военнопрестъпниците, приветствани като герои от пропагандата, мигновено се превръщат в обект на криминални новини, предава украинската телевизия FREEДОМ.

Стотици хиляди руснаци отидоха в Украйна да убиват по заповед на Владимир Путин: някои бяха отровени от пропаганда, други бяха тласнати в окопите от бедност, трети бяха принудени или примамени с измама. Но огромен брой от тези, които подписаха договори, отидоха да убиват украинци в замяна на това държавата да намали присъдите им.

Покойният лидер на ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин дори записваше лично видеа как вербува войници от затворите в Русия. С одобрението на Кремъл, руската армия попълваше редиците си с осъдени затворници, част от които за убийства, а не дребни престъпници.

Някои руски затворници, които оцеляват на фронта, се завръщат после не в затвора, а по родните си градове и села, където са представяни от властта като герои. Фактът, че тези „герои“ имат кръв по ръцете си, често се пренебрегва.

Значителна част от помилваните се озовават отново в страната няколко месеца по-късно, с всички произтичащи от това последици.

Така цивилното население е изправено пред огромен проблем. Независими разследвания и свидетелски показания от самите военнослужещи описват рекет, побоища и заплахи в армията. Тази система насърчава или позволява изтезанията и убийства. Човек, изпратен на война от цивилния живот или от затвора, бързо свиква с условия, където няма закони, а преобладава силата. Това преживяване не изчезва след завръщането у дома.

Набирането на военнослужещи в Русия отдавна се е разширило отвъд наказателните колонии и е станало системно. Днес дори тези, чиито дела все още не са стигнали до съд, биват привличани във войната. През май 2024 г. бяха приети изменения в Наказателния кодекс, позволяващи задържането на заподозрени до приключване на разследването.

„Има и директива от Министерството на вътрешните работи. Когато заподозрян бъде задържан, това е все едно Родион Расколников да стои над тялото на възрастна жена с окървавена брадва. Тогава влиза полицията и му слага белезници. Той казва: „Свали това, подписвам договор за зоната на СВО.“ И му свалят белезниците. Такива хора дори не попадат в предварителния арест“, казва Олга Романова, директор и основател на фондация „Русь сидящая“.

Руските власти са създали система за прикриване на престъпленията. Режимът на Путин на практика е дал на тези престъпници картбланш да извършват убийства.

Има данни, че повече от 550 души са били убити от ръцете на бивши ветерани от войната в Украйна, а други 465 са били тежко ранени. Кремъл не се притеснява от тези цифри и, както обикновено, се опитва да прикрие нарастващата заплаха с показна социална адаптация. Някои от бившите затворници, върнали се от фронта, дори сега преподават патриотизъм на руски ученици.

Попълването на редиците на престъпниците с бивши бойни ветерани не е нищо ново, такова нещо имаше и след Афганистан. След изтеглянето на контингента, някои ветерани не успяват да се интегрират в ежедневието на съветския живот. Те формират не само законно разрешени организации, но и престъпни мрежи, което води до увеличаване на престъпността и засилване на социалното напрежение.

Други престъпници биха могли да станат част от руското правителство. Тези, които не са станали лидери или не са се присъединили към банди, ще трябва да излеят цялата мръсотия, натрупана в разкъсваните им от войната психики, върху семействата си. Режимът на Путин подхранва почвата за нарастване на домашното насилие от почти десетилетие. То беше декриминализирано в Русия през 2017 г., когато първите нападения над близки бяха понижени от криминални престъпления до административни нарушения.

Кремъл не е в състояние да контролира последствията от собствените си решения. Руското правителство не разполага със сигурност или социални ресурси, за да спре насилието, което самото то е провокирало. Освен това, жестокостта и безнаказаността се насърчават, тъй като това е необходимо за привличане на нови войници по договор и продължаване на войната.


Русия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вярно

    21 5 Отговор
    Вярно, мен веднъж ме насилиха две рускини! Беше много гадно, казвам ви. От страх като се сетя, още получавам спонтанни ерекции...

    17:43 16.02.2026

  • 3 Сатана Z

    7 12 Отговор
    Що бе? Зе Левски да ме се е самоубил?

    17:43 16.02.2026

  • 4 гражданин

    28 3 Отговор
    Ами то и в България престъпниците вместо да са в затвора , те продължават да извършват престъпления без наказания !!

    17:44 16.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гей Сергей

    6 11 Отговор
    Я бъйл на фронте, сейчас меня е....али

    17:44 16.02.2026

  • 7 Стигнах до

    23 8 Отговор
    FREEDOM и спрях да чета.

    17:44 16.02.2026

  • 8 пешо

    23 9 Отговор
    виждаш кой е писал статията и няма нужда да е четеш

    17:45 16.02.2026

  • 9 Сила

    11 15 Отговор
    Алкохолизирани и наркоманизирани канибали и садисти се връщат от фронта по градовете и селата ...новия елит на РФ , честито на гражданите !!!

    Коментиран от #17

    17:45 16.02.2026

  • 10 Айдеее...!

    22 12 Отговор
    Пак се почна,с русофобската ефтина пропаганда...!

    Коментиран от #16, #31, #65

    17:45 16.02.2026

  • 11 Сатана Z

    11 18 Отговор
    Бункерното пусна всички убийци от тюрмите, това му е непобедимата армия!

    17:45 16.02.2026

  • 12 Русофил

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Внимание, внимание!":

    Тъй тоже

    17:45 16.02.2026

  • 13 Любознателен

    21 6 Отговор
    Ама много сте загрижени какво се случва в Русия. Руснаците, които се прибират от фронта, създават проблеми. А украинците които не се прибират?

    Коментиран от #27, #33

    17:45 16.02.2026

  • 14 Перемога

    13 5 Отговор
    Колко села си върна днес Укро вермахта?

    17:46 16.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    5 10 Отговор
    Гори блатото от всички страни, а копейките стенат гладни по бунищата!

    17:46 16.02.2026

  • 16 Курти

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Айдеее...!":

    А ти кво искаш,за Бащицата ли да пишем

    Коментиран от #20

    17:47 16.02.2026

  • 17 Баш-Сила!

    16 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Е как така ,,се връщат" от фронта,ве...?!
    Та нали всеки ден тръбите ,че ВСУ избива всичко,де що мърда на фронта...?!

    17:47 16.02.2026

  • 18 пешо

    4 6 Отговор
    Ще има СВО в калните пасьолки, све па план сказал ботокс!

    17:47 16.02.2026

  • 19 Теслатъ

    9 3 Отговор
    Същото се отнася и за УССР, че и за Европа! -)))

    17:48 16.02.2026

  • 20 Курц

    16 3 Отговор

    До коментар #16 от "Курти":

    Четох до тук :
    ,,...предава украинската телевизия FREEДОМ..."

    17:48 16.02.2026

  • 21 Баш-Сила!

    4 7 Отговор
    Самоварите ще си търсат краката от бункерния, до къде се докара магучая!

    Коментиран от #45, #56

    17:49 16.02.2026

  • 22 Хижата на ПП

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Внимание, внимание!":

    Нещо се обърка май..

    17:49 16.02.2026

  • 23 Гоорил

    5 4 Отговор
    От Киев за два дня, до СВО в блатата, нжвия елит ще освабаждава крепостните, хихии

    17:51 16.02.2026

  • 24 Мдада

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Внимание, внимание!":

    И пдрс и обичат задната ножица

    17:51 16.02.2026

  • 25 Курц

    4 5 Отговор
    Бункерното кого ще прехвърля сибир на жълтия гоподар, няма ли инфо!

    17:52 16.02.2026

  • 26 Атанасова

    6 1 Отговор
    Спри да злословиш,амеба!

    17:52 16.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 От Мордор с Любов

    6 4 Отговор
    Щом пишете ,значи малко осраинци са т.епали ,следващият път трябва повече и разбира се с Любов .

    17:53 16.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Релакс

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "Айдеее...!":

    Къде е пропагандата?
    Путин подписа ли указ да се наемат затворници за СВО с опрощаване на присъдите им? Подписа.
    Връщат ли се затварници от СВО. Трепат ли руснаци? Трепат.

    Коментиран от #36

    17:54 16.02.2026

  • 32 Римуват се

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Внимание, внимание!":

    Русофил
    Педофил

    Коментиран от #43

    17:55 16.02.2026

  • 33 ПРАВ СИ...!

    8 7 Отговор

    До коментар #13 от "Любознателен":

    Руснаците хубави-лоши..., поне се завръщат от фронта...!
    Пък украинците завинаги си остават там...

    17:55 16.02.2026

  • 34 Наблюдател

    6 8 Отговор
    Христо Грозев с мащабни разкрития за провала на СВО на Русия.
    Много големи суми пари са изчезвали с години във ФСБ уж за вербуването ( подкупването) на висши украински военни . Не става дума само за тия 10 милиарда долара изчезнали непосредствено преди нахлуването 2022 г. А за също значителни суми изчезвали всяка година .

    Коментиран от #38, #48

    17:55 16.02.2026

  • 35 гробар

    8 2 Отговор
    Хохохолите престъпници освободени от затвора не създават проблеми защото своевременно ги настаняваме във вечните им жилища .

    17:56 16.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Уникално

    4 4 Отговор
    Е,то ще е страшно. Веднъж Путин и втори път ,,герои,, по улиците,направо не ми се мисли. То и сега в Русия престъпността е висока и по потребление на наркотици са една от първите страни в света да не говорим за алкохол

    Коментиран от #44

    17:57 16.02.2026

  • 38 Наблюдател👀

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Наблюдател":

    Абе тоя Грозния още жив ли е и докога ,след като руснаците са му дигнали мерника .

    17:57 16.02.2026

  • 39 гробар

    0 5 Отговор
    Ще се трепат ватите до като имат с кво, другите ще режат дърва за китайците в Коми

    17:58 16.02.2026

  • 40 Дебил путинофил

    3 4 Отговор
    Нищо хубаво не ги чака нещастниците, проклятие е да си роден в русия

    Коментиран от #49

    17:58 16.02.2026

  • 41 Уникално

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Внимание, внимание!":

    Бая поразсмя аудиторията. Аз пък чух ,че копейките сте импотентни и евнуси

    17:59 16.02.2026

  • 42 име

    5 2 Отговор
    Още една дъвка за разтягане за тpoлове като стоян георгиев, още едно ЩЕ може да бъде добавено към листа от ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕта, които така и не се случиха.

    Коментиран от #46

    17:59 16.02.2026

  • 43 Поета

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "Римуват се":

    Вярно колега Укрофил=Педофил=Некрофил .

    17:59 16.02.2026

  • 44 гробар

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "Уникално":

    Капам блатарите по 3-4ма в един трап.

    17:59 16.02.2026

  • 45 Ти ,,Драги"...

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Баш-Сила!":

    ...си Баш-Крадец на никове!
    Щото,в междуушното ти пространство,дрънчи на кухо ,та не можеш един Ник дори да си измъдриш...😝😂🤣!

    18:00 16.02.2026

  • 46 стоян георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "име":

    кой ме търси ?винаги съм на линия .току що изпратих жената на работа на най близкия турски тир паркинг ...хахах.

    18:00 16.02.2026

  • 47 Ивам

    5 6 Отговор
    Скоро ще има гражданска война в Русия

    Коментиран от #50, #53

    18:00 16.02.2026

  • 48 Препоръка!

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Наблюдател":

    Грозният да си гледа...,,Веселата вдовица",докато не му е...изневерила...

    18:01 16.02.2026

  • 49 име

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Дебил путинофил":

    Само капейките мечтаят за тинявата матушка, но знаят, че там е вечен глад!

    18:02 16.02.2026

  • 50 Ами хайде де...!

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ивам":

    Само плашите...!
    А реално- едно голямо-НИЩО...!

    Коментиран от #57

    18:03 16.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Войната започна и за нас

    2 5 Отговор
    Руснаците са опечатали българското посолство в Москва и са изгонили посланика и дипломатите.

    18:04 16.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 пРосия

    2 3 Отговор
    Страната на идиотите.

    18:04 16.02.2026

  • 55 Някой

    5 1 Отговор
    хахаха!
    Гледам източника и не спирам да се смея. Как може да се излагате толкова?

    18:04 16.02.2026

  • 56 РепорТеро

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Баш-Сила!":

    Щото не си ходил лятото на Белмекен,за поредна година там по трасете извън хотела беше пълно с колички с хохохоли без крака ,явно за няква Параолимпиада ги готвят ,проблем няма ,материал има в излишък .

    Коментиран от #64

    18:04 16.02.2026

  • 57 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "Ами хайде де...!":

    Нищо няма да остане от блатния нужник след майдана тази пролет, бункерното за това гледа да загрузи колкото може повече мужици!

    Коментиран от #63

    18:05 16.02.2026

  • 58 Лопата Орешник

    4 2 Отговор
    А колко покрайнци се върнаха у дома от фронта?!

    18:05 16.02.2026

  • 59 Механик

    2 3 Отговор
    Удри копейката с фсража!!

    18:06 16.02.2026

  • 60 РепорТеро

    2 3 Отговор
    А в магучая просят по улиците, нямат и за протези, ще е кото след ВСВ, сталин ги е заточил на остров и там ги е избил до крак!

    18:07 16.02.2026

  • 61 Руснак без крак.

    1 3 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глав!

    18:07 16.02.2026

  • 62 Боят настана!

    0 4 Отговор
    Нас няма да ни освобождават, защото им доказахме, че не сме им братушки. Ще ни унищожат с няколко атомни удара завинаги. Тебе думам, дъще, сещай се, снахо!

    18:08 16.02.2026

  • 63 Лопата Орешник

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "Последния Софиянец":

    Ботокса ще кара до последния блатар, иначе ще го обесат за башнята!

    18:08 16.02.2026

  • 64 Руската пропаганда винаги има за цел

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "РепорТеро":

    Глупака.

    18:08 16.02.2026

  • 65 Жалък дъpт negepyнгел !

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Айдеее...!":

    Айдеее... още една еФтина, неграмотна магистрална ypва на амбразурата .

    18:09 16.02.2026

  • 66 Пора

    1 2 Отговор
    Путинова русия умира.

    18:09 16.02.2026

  • 67 Боят настана!

    1 2 Отговор
    Трупин се крие по мазетата зад Урал, а мужика гине на фронта за дворците и яхтите му!

    18:10 16.02.2026

  • 68 Историческа истина

    1 1 Отговор
    Mосковците , още от времето когато са били poби на Златната орда, до ден днешен са иZбиливали предимно християни. От Александър Невски до сегашния Путлер, са все yбийци на xpистияни !
    Няма по голям палач на християнството от московските татаро-монголи !

    Коментиран от #70

    18:10 16.02.2026

  • 69 Стягайте са за атом

    0 0 Отговор
    Логично е да ударят с атома не когото искат, а когото могат. Тебе думам, дъще, сещай се, снахо!

    18:11 16.02.2026

  • 70 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Историческа истина":

    Така е, блатара и копейката му трябва да са в чувал, само тогава ще има мир.

    18:12 16.02.2026

  • 71 Поредна русофобска помия!

    2 0 Отговор
    Русия води отечествена война и всички отиват на фронта доброволно! За разлика от укронацистите които ги ловят като животни по улиците и насила ги пращат да воюват с руснаците!

    18:13 16.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

