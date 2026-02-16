Така наречените герои на „специалната военна операция“ се завръщат, отприщвайки вълна от насилие, която заплашва скоро да залее Русия. Военнопрестъпниците, приветствани като герои от пропагандата, мигновено се превръщат в обект на криминални новини, предава украинската телевизия FREEДОМ.

Стотици хиляди руснаци отидоха в Украйна да убиват по заповед на Владимир Путин: някои бяха отровени от пропаганда, други бяха тласнати в окопите от бедност, трети бяха принудени или примамени с измама. Но огромен брой от тези, които подписаха договори, отидоха да убиват украинци в замяна на това държавата да намали присъдите им.

Покойният лидер на ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин дори записваше лично видеа как вербува войници от затворите в Русия. С одобрението на Кремъл, руската армия попълваше редиците си с осъдени затворници, част от които за убийства, а не дребни престъпници.

Някои руски затворници, които оцеляват на фронта, се завръщат после не в затвора, а по родните си градове и села, където са представяни от властта като герои. Фактът, че тези „герои“ имат кръв по ръцете си, често се пренебрегва.

Значителна част от помилваните се озовават отново в страната няколко месеца по-късно, с всички произтичащи от това последици.

Така цивилното население е изправено пред огромен проблем. Независими разследвания и свидетелски показания от самите военнослужещи описват рекет, побоища и заплахи в армията. Тази система насърчава или позволява изтезанията и убийства. Човек, изпратен на война от цивилния живот или от затвора, бързо свиква с условия, където няма закони, а преобладава силата. Това преживяване не изчезва след завръщането у дома.

Набирането на военнослужещи в Русия отдавна се е разширило отвъд наказателните колонии и е станало системно. Днес дори тези, чиито дела все още не са стигнали до съд, биват привличани във войната. През май 2024 г. бяха приети изменения в Наказателния кодекс, позволяващи задържането на заподозрени до приключване на разследването.

„Има и директива от Министерството на вътрешните работи. Когато заподозрян бъде задържан, това е все едно Родион Расколников да стои над тялото на възрастна жена с окървавена брадва. Тогава влиза полицията и му слага белезници. Той казва: „Свали това, подписвам договор за зоната на СВО.“ И му свалят белезниците. Такива хора дори не попадат в предварителния арест“, казва Олга Романова, директор и основател на фондация „Русь сидящая“.

Руските власти са създали система за прикриване на престъпленията. Режимът на Путин на практика е дал на тези престъпници картбланш да извършват убийства.

Има данни, че повече от 550 души са били убити от ръцете на бивши ветерани от войната в Украйна, а други 465 са били тежко ранени. Кремъл не се притеснява от тези цифри и, както обикновено, се опитва да прикрие нарастващата заплаха с показна социална адаптация. Някои от бившите затворници, върнали се от фронта, дори сега преподават патриотизъм на руски ученици.

Попълването на редиците на престъпниците с бивши бойни ветерани не е нищо ново, такова нещо имаше и след Афганистан. След изтеглянето на контингента, някои ветерани не успяват да се интегрират в ежедневието на съветския живот. Те формират не само законно разрешени организации, но и престъпни мрежи, което води до увеличаване на престъпността и засилване на социалното напрежение.

Други престъпници биха могли да станат част от руското правителство. Тези, които не са станали лидери или не са се присъединили към банди, ще трябва да излеят цялата мръсотия, натрупана в разкъсваните им от войната психики, върху семействата си. Режимът на Путин подхранва почвата за нарастване на домашното насилие от почти десетилетие. То беше декриминализирано в Русия през 2017 г., когато първите нападения над близки бяха понижени от криминални престъпления до административни нарушения.

Кремъл не е в състояние да контролира последствията от собствените си решения. Руското правителство не разполага със сигурност или социални ресурси, за да спре насилието, което самото то е провокирало. Освен това, жестокостта и безнаказаността се насърчават, тъй като това е необходимо за привличане на нови войници по договор и продължаване на войната.