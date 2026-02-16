Ето кои имена се спрягат за кабинета „Гюров“

На 12 февруари президентът Илияна Йотова възложи на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство. Двамата се срещнаха на "Дондуков", след като държавният глава посочи подуправителя на Българската народна банка за кандидат за служебен премиер, припомни dariknews.bg.

„Връчвам ви този мандат за съставяне на служебно правителство, очакванията към Вас са изключително големи. Искаме честни, прозрачни и добре подготвени и проведени избори за Народно събрание. Очакваме да защитите всеки глас. Очакваме изборите да се проведат според правилата и Конституцията, за да гарантират силна, правова, стабилна държава. Консултациите с партиите очертаха общото разбиране за най-належащите проблеми, които искат спешни решения“, каза Йотова при връчването на мандата.

„Очакванията са да има честни избори, хората да видят смисъл да гласуват. Разбирам, че за да има доверие във властта, хората трябва първо да се доверят на личностите, които я представляват“, каза още Гюров и декларира, че ще положи всички усилия да събере екип, „в който всички ще намерят своя образ, хора, които ще се представят не със своите политически позиции, а с образ, експертиза и приличие“.

Подуправителят на БНБ обеща още, че в състава на бъдещия служебен кабинет няма да се налага агресия, а бъдещите министри ще всяват спокойствие. „Обединихме се с президентството, че в този кабинет не трябва да има хора на конци, не трябва да има сламени фигури, заплюти територии. Това вече го имахме и хората на площадите ясно казаха, че не искат такъв вид управление“, посочи още Андрей Гюров.

Най-интересната и обсъждана позиция е за министър на вътрешните работи. Там се спрягат няколко имена. Въпреки многото спекулации, че Бойко Рашков или Иван Демерджиев ще оглави МВР, последната информация по темата е различна. Първо се появи името на Веселин Вучков, но пред БНР Атанас Атанасов от ПП-ДБ отрече, тъй като заяви, че има много ангажименти. Появи се и името на Емил Ганчев - бивш заместник министър в кабинета на Гълъб Донев. По сюжетната линия, свързан с десните сили, се спряга и Емануил Йорданов. Според анализатори Гюров ще иска човек, който е извън сегашната система, но я познава.

За Външно министерство се обсъждат две кандидатури на бивши министри – Надежда Нейнски и Гергана Паси.

Аналогична е ситуацията и в икономиката, където изборът вероятно ще бъде между Трайчо Трайков, министър в кабинета на Бойко Борисов и Даниела Везиева при Стефан Янев.

Бившият заместник-министър на финансите Георги Клисурски пък се очаква да поеме финансите.

В сектор „Правосъдие“ обсъжданото име е Емил Дечев, който бе заместник-министър в кабинета на Кирил Петков. За отбраната очакванията са насочени към Бойко Ноев, заемал поста в правителството на Иван Костов.

Поста си в кабинета "Гюров" се очаква да запази един министър и това е Борислав Гуцанов в труда и социалната политика. За Министерство на образованието се спряга бившият заместник-министър Наталия Митева.

В списъка с потенциални министри попадат и други познати имена от предишни управления. За здравеопазването се споменава Асена Сербезова, за екологията – Юлиян Попов, за регионалното развитие– Иван Шишков, а за енергетиката – Александър Николов. Иновациите вероятно ще бъдат поверени на Милена Стойчева.

Очаква се президентът Илияна Йотова да издаде указ за провеждане на предсрочни избори на 19 април.