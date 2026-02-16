Ето кои имена се спрягат за кабинета „Гюров“

На 12 февруари президентът Илияна Йотова възложи на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство. Двамата се срещнаха на "Дондуков", след като държавният глава посочи подуправителя на Българската народна банка за кандидат за служебен премиер, припомни dariknews.bg.
„Връчвам ви този мандат за съставяне на служебно правителство, очакванията към Вас са изключително големи. Искаме честни, прозрачни и добре подготвени и проведени избори за Народно събрание. Очакваме да защитите всеки глас. Очакваме изборите да се проведат според правилата и Конституцията, за да гарантират силна, правова, стабилна държава. Консултациите с партиите очертаха общото разбиране за най-належащите проблеми, които искат спешни решения“, каза Йотова при връчването на мандата.
„Очакванията са да има честни избори, хората да видят смисъл да гласуват. Разбирам, че за да има доверие във властта, хората трябва първо да се доверят на личностите, които я представляват“, каза още Гюров и декларира, че ще положи всички усилия да събере екип, „в който всички ще намерят своя образ, хора, които ще се представят не със своите политически позиции, а с образ, експертиза и приличие“.
Подуправителят на БНБ обеща още, че в състава на бъдещия служебен кабинет няма да се налага агресия, а бъдещите министри ще всяват спокойствие. „Обединихме се с президентството, че в този кабинет не трябва да има хора на конци, не трябва да има сламени фигури, заплюти територии. Това вече го имахме и хората на площадите ясно казаха, че не искат такъв вид управление“, посочи още Андрей Гюров.
Най-интересната и обсъждана позиция е за министър на вътрешните работи. Там се спрягат няколко имена. Въпреки многото спекулации, че Бойко Рашков или Иван Демерджиев ще оглави МВР, последната информация по темата е различна. Първо се появи името на Веселин Вучков, но пред БНР Атанас Атанасов от ПП-ДБ отрече, тъй като заяви, че има много ангажименти. Появи се и името на Емил Ганчев - бивш заместник министър в кабинета на Гълъб Донев. По сюжетната линия, свързан с десните сили, се спряга и Емануил Йорданов. Според анализатори Гюров ще иска човек, който е извън сегашната система, но я познава.
- За Външно министерство се обсъждат две кандидатури на бивши министри – Надежда Нейнски и Гергана Паси.
- Аналогична е ситуацията и в икономиката, където изборът вероятно ще бъде между Трайчо Трайков, министър в кабинета на Бойко Борисов и Даниела Везиева при Стефан Янев.
- Бившият заместник-министър на финансите Георги Клисурски пък се очаква да поеме финансите.
- В сектор „Правосъдие“ обсъжданото име е Емил Дечев, който бе заместник-министър в кабинета на Кирил Петков. За отбраната очакванията са насочени към Бойко Ноев, заемал поста в правителството на Иван Костов.
- Поста си в кабинета "Гюров" се очаква да запази един министър и това е Борислав Гуцанов в труда и социалната политика. За Министерство на образованието се спряга бившият заместник-министър Наталия Митева.
- В списъка с потенциални министри попадат и други познати имена от предишни управления. За здравеопазването се споменава Асена Сербезова, за екологията – Юлиян Попов, за регионалното развитие– Иван Шишков, а за енергетиката – Александър Николов. Иновациите вероятно ще бъдат поверени на Милена Стойчева.
Очаква се президентът Илияна Йотова да издаде указ за провеждане на предсрочни избори на 19 април.
1 Роден в НРБ
Коментиран от #5, #7
16:06 16.02.2026
2 Прочетох
Подкрепящи хижасрството
И зеленясали клоуни
16:07 16.02.2026
3 Хмм
16:08 16.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ами
До коментар #1 от "Роден в НРБ":особено ботоксираните бабички
16:10 16.02.2026
6 Кой
16:12 16.02.2026
7 Трол
До коментар #1 от "Роден в НРБ":На Трайчо какво му е?
Коментиран от #24
16:12 16.02.2026
8 Става още по-зле, Ганчо!
16:12 16.02.2026
9 ГРАЖДАНИН
16:13 16.02.2026
10 прокопи
16:15 16.02.2026
11 Георги Харизанов - пиАр експерт ПП.ГЕРБ
ГЕРБ има скрит потенциал и на изборите ще се докаже.
ИТН, МЕЧ ,Величие и Възраждане вече приключиха.
Коментиран от #26
16:16 16.02.2026
12 Последния Софиянец
16:16 16.02.2026
13 ООрана държава
16:18 16.02.2026
14 гхйгф
16:21 16.02.2026
15 Мнение
16:22 16.02.2026
16 Бг дракон от Пирин
Все ни управляват едни и същи борци за ценностите на Запада(кради колко можеш и казвай, че си демократична общност!)
Както е беше казал Лех Валенса "Най-лоши са тези комунисти, които се правят на антикомунисти т.е демократи!"
16:22 16.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 нннн
Мислехме, че ще е по-добре, а май ще стане както винаги. Дано греша.
Хора, гласувайте!
Коментиран от #27
16:23 16.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Цвете
16:28 16.02.2026
22 Герп боклуци
16:28 16.02.2026
23 пешо
16:29 16.02.2026
24 Роден в НРБ
До коментар #7 от "Трол":малко пердераст си пада като го гледам
16:30 16.02.2026
25 Цвете
16:30 16.02.2026
26 Гост
До коментар #11 от "Георги Харизанов - пиАр експерт ПП.ГЕРБ":Да може би са приключили. Но преди час в официалната страница на ИТН Слави Трифонов във видео- обръщение заяви че понеже вече всички ги мразят ще са под чертата но ИТН няма да се саморазпуснат никога сами
Коментиран от #29
16:31 16.02.2026
27 По Скоро !
До коментар #18 от "нннн":Вадете !
Тоягите !
16:34 16.02.2026
28 Това Ли са ?
Новите !
Разбойници !
16:36 16.02.2026
29 Абе
До коментар #26 от "Гост":Прав е Слави. Какво като всеки ги мрази?! Омраза дупка не прави! Важно е да има кеш в брой а това е прекрасен живот и наслада пък нека всички да ги мразят.
16:37 16.02.2026