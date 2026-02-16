Новини
Ето кои имена се спрягат за кабинета „Гюров“

Ето кои имена се спрягат за кабинета „Гюров"

16 Февруари, 2026 16:05 1 774 29

  • андрей гюров-
  • служебно правителство-
  • министри-
  • политици

Очаква се президентът Илияна Йотова да издаде указ за провеждане на предсрочни избори на 19 април

Ето кои имена се спрягат за кабинета „Гюров“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 12 февруари президентът Илияна Йотова възложи на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство. Двамата се срещнаха на "Дондуков", след като държавният глава посочи подуправителя на Българската народна банка за кандидат за служебен премиер, припомни dariknews.bg.

„Връчвам ви този мандат за съставяне на служебно правителство, очакванията към Вас са изключително големи. Искаме честни, прозрачни и добре подготвени и проведени избори за Народно събрание. Очакваме да защитите всеки глас. Очакваме изборите да се проведат според правилата и Конституцията, за да гарантират силна, правова, стабилна държава. Консултациите с партиите очертаха общото разбиране за най-належащите проблеми, които искат спешни решения“, каза Йотова при връчването на мандата.

„Очакванията са да има честни избори, хората да видят смисъл да гласуват. Разбирам, че за да има доверие във властта, хората трябва първо да се доверят на личностите, които я представляват“, каза още Гюров и декларира, че ще положи всички усилия да събере екип, „в който всички ще намерят своя образ, хора, които ще се представят не със своите политически позиции, а с образ, експертиза и приличие“.

Подуправителят на БНБ обеща още, че в състава на бъдещия служебен кабинет няма да се налага агресия, а бъдещите министри ще всяват спокойствие. „Обединихме се с президентството, че в този кабинет не трябва да има хора на конци, не трябва да има сламени фигури, заплюти територии. Това вече го имахме и хората на площадите ясно казаха, че не искат такъв вид управление“, посочи още Андрей Гюров.

Най-интересната и обсъждана позиция е за министър на вътрешните работи. Там се спрягат няколко имена. Въпреки многото спекулации, че Бойко Рашков или Иван Демерджиев ще оглави МВР, последната информация по темата е различна. Първо се появи името на Веселин Вучков, но пред БНР Атанас Атанасов от ПП-ДБ отрече, тъй като заяви, че има много ангажименти. Появи се и името на Емил Ганчев - бивш заместник министър в кабинета на Гълъб Донев. По сюжетната линия, свързан с десните сили, се спряга и Емануил Йорданов. Според анализатори Гюров ще иска човек, който е извън сегашната система, но я познава.

  • За Външно министерство се обсъждат две кандидатури на бивши министри – Надежда Нейнски и Гергана Паси.
  • Аналогична е ситуацията и в икономиката, където изборът вероятно ще бъде между Трайчо Трайков, министър в кабинета на Бойко Борисов и Даниела Везиева при Стефан Янев.
  • Бившият заместник-министър на финансите Георги Клисурски пък се очаква да поеме финансите.
  • В сектор „Правосъдие“ обсъжданото име е Емил Дечев, който бе заместник-министър в кабинета на Кирил Петков. За отбраната очакванията са насочени към Бойко Ноев, заемал поста в правителството на Иван Костов.
  • Поста си в кабинета "Гюров" се очаква да запази един министър и това е Борислав Гуцанов в труда и социалната политика. За Министерство на образованието се спряга бившият заместник-министър Наталия Митева.
  • В списъка с потенциални министри попадат и други познати имена от предишни управления. За здравеопазването се споменава Асена Сербезова, за екологията – Юлиян Попов, за регионалното развитие– Иван Шишков, а за енергетиката – Александър Николов. Иновациите вероятно ще бъдат поверени на Милена Стойчева.

Очаква се президентът Илияна Йотова да издаде указ за провеждане на предсрочни избори на 19 април.


Оценка 2.5 от 11 гласа.
Оценка 2.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Роден в НРБ

    32 8 Отговор
    В този списък само баклуци. Всичките до един

    Коментиран от #5, #7

    16:06 16.02.2026

  • 2 Прочетох

    25 8 Отговор
    Само имена на измисленяци
    Подкрепящи хижасрството
    И зеленясали клоуни

    16:07 16.02.2026

  • 3 Хмм

    11 4 Отговор
    щом атанас атанасов се изказва, кой ще бъде, и кой не, ясно е кои са му консултантите, важен е само вътрешният министър, другите са за два месеца

    16:08 16.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    особено ботоксираните бабички

    16:10 16.02.2026

  • 6 Кой

    12 1 Отговор
    ще клъвне на тая тъпня с имената ?

    16:12 16.02.2026

  • 7 Трол

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    На Трайчо какво му е?

    Коментиран от #24

    16:12 16.02.2026

  • 8 Става още по-зле, Ганчо!

    16 5 Отговор
    Даниела Везиева станала доктор с плагиатство. Над 170 страници от общо 180 страници от дисертацията й са преписани. Съдът обаче реши, че има уникални 10 страници - например титулна страница, съдържание и др. сериозни доводи, така я остави доктор на науките. За енергетиката - Сашо Кеша - който всъщност обичал да плаче от щастие, като брои комисионните. Асена Сърбезова - разследвана неуспешно (кой ли е изненадан) от прокуратурата, поради съмнения за корупция, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние и конфликт на интереси. Имотна кралица с множество5455 апартаменти в София и Варна.

    16:12 16.02.2026

  • 9 ГРАЖДАНИН

    27 3 Отговор
    Надето или Паси !!!Боже господи -ЕЛА НИ СПАСИ ОТ ТАЗИ ПАСМИНА !!

    16:13 16.02.2026

  • 10 прокопи

    8 1 Отговор
    Най - важните министри са на МВР, МВнР и Финансите. Другото е плява.

    16:15 16.02.2026

  • 11 Георги Харизанов - пиАр експерт ПП.ГЕРБ

    7 7 Отговор
    Радев няма периферия. Вотът му е компилация. Изсмукал е Доган, БСП, Костадин Костадинов, МЕЧ, Величие и Слави Трифонов. Тези, които му се лепяха и подмазваха. Това показват данните. Вълна няма. Няма нищо ново. Има преразпределение на парламентарните гласове на турския, националистическия и популисткия вот.
    ГЕРБ има скрит потенциал и на изборите ще се докаже.
    ИТН, МЕЧ ,Величие и Възраждане вече приключиха.

    Коментиран от #26

    16:16 16.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Кабинет на Дълбоката държава.Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.

    16:16 16.02.2026

  • 13 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Попитаите слаб0умниците от БойкоТиВи как решиха ония ден че гербара бъчварова ще е избора на Гюров за мвр...

    16:18 16.02.2026

  • 14 гхйгф

    5 0 Отговор
    След тез избори ще се разбере дали ще ни бъде като държава , така като гледам май е възможно да се имигрира , то това не е живот. Шепа хора се менкат , станаха милионери , милярдери .

    16:21 16.02.2026

  • 15 Мнение

    9 4 Отговор
    Радев го изритаха в последната година от Президентството. Така реши соросоидната масонска ложа "Слънце", в която членува и Йотова. 9 години рецитира констатации, сега умърлушен, ще предлага алтернатива чрез сглобка с Буци и шарлатаните, като Шиши ще е естествения партньор, заради стабилността на правителството. Нищо няма да се промени., даже и резултатите от изборите вече ги написаха. Пародия на държавност!

    16:22 16.02.2026

  • 16 Бг дракон от Пирин

    9 0 Отговор
    Да са ни честити, новите стари муцуни за правителството: - било и то времето!
    Все ни управляват едни и същи борци за ценностите на Запада(кради колко можеш и казвай, че си демократична общност!)
    Както е беше казал Лех Валенса "Най-лоши са тези комунисти, които се правят на антикомунисти т.е демократи!"

    16:22 16.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 нннн

    13 1 Отговор
    Половината имена са ми познати и всяват ужас.
    Мислехме, че ще е по-добре, а май ще стане както винаги. Дано греша.
    Хора, гласувайте!

    Коментиран от #27

    16:23 16.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Цвете

    5 0 Отговор
    НИТО СЕРБЕЗОВА, НИТО ГУЦАНОВ. 👎☹️🙄🤔🇧🇬И ДВАМАТА СА ПЪЛЕН ПРОВАЛ.🇧🇬

    16:28 16.02.2026

  • 22 Герп боклуци

    4 0 Отговор
    Това с гуцанов ще е голяма грешка. Тоя е патеричок на бойко

    16:28 16.02.2026

  • 23 пешо

    6 0 Отговор
    това не е истина ако е така всички на улицата

    16:29 16.02.2026

  • 24 Роден в НРБ

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    малко пердераст си пада като го гледам

    16:30 16.02.2026

  • 25 Цвете

    2 0 Отговор
    НИТО СЕРБЕЗОВА, НИТО ГУЦАНОВ. 👎☹️🙄🤔🇧🇬И ДВАМАТА СА ПЪЛЕН ПРОВАЛ.🇧🇬

    16:30 16.02.2026

  • 26 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Георги Харизанов - пиАр експерт ПП.ГЕРБ":

    Да може би са приключили. Но преди час в официалната страница на ИТН Слави Трифонов във видео- обръщение заяви че понеже вече всички ги мразят ще са под чертата но ИТН няма да се саморазпуснат никога сами

    Коментиран от #29

    16:31 16.02.2026

  • 27 По Скоро !

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "нннн":

    Вадете !

    Тоягите !

    16:34 16.02.2026

  • 28 Това Ли са ?

    1 0 Отговор
    Това Ли са ?

    Новите !

    Разбойници !

    16:36 16.02.2026

  • 29 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    Прав е Слави. Какво като всеки ги мрази?! Омраза дупка не прави! Важно е да има кеш в брой а това е прекрасен живот и наслада пък нека всички да ги мразят.

    16:37 16.02.2026

