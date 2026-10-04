Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ

Богат на емоции и попадения кръг предложи Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ. Три от срещите бяха решени след драматични продължения, а Ню Йорк Айлъндърс записа най-категоричния успех на вечерта, след като отнесе Ню Джърси Девилс с чистото 6:0. Изразителна победа постигна и тимът на Колорадо Аваланч, който разглоби Сент Луис Блус с 6:1.
Ето и всички резултати от изиграните двубои в NHL:
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Бъфало Сейбърс – Чикаго Блекхоукс 4:3
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Едмънтън Ойлърс – Сиатъл Кракен 3:1
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Кълъмбъс Блу Джакетс – Юта Мамът 1:4
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Питсбърг Пенгуинс – Монреал Канейдиънс 6:5 – след продължение
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Тампа Бей Лайтнинг – Вашингтон Кепиталс 3:1
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Торонто Мейпъл Лийфс – Отава Сенатърс 2:3
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Филаделфия Флайърс – Каролина Хърикейнс 2:3 – след продължение
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Ню Йорк Айлъндърс – Ню Джърси Девилс 6:0
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Минесота Уайлд – Бостън Бруинс 4:1
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Нешвил Предейтърс – Далас Старс 2:1
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Колорадо Аваланч – Сент Луис Блус 6:1
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Ванкувър Канъкс – Калгари Флеймс 4:1
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Сан Хосе Шаркс – Лос Анджелис Кингс 5:4 – след продължение
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