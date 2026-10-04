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Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ

Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ

4 Октомври, 2026 08:41 329 0

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Истински трилър сътвориха съставите на Питсбърг Пенгуинс и Монреал Канейдиънс

Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Богат на емоции и попадения кръг предложи Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ. Три от срещите бяха решени след драматични продължения, а Ню Йорк Айлъндърс записа най-категоричния успех на вечерта, след като отнесе Ню Джърси Девилс с чистото 6:0. Изразителна победа постигна и тимът на Колорадо Аваланч, който разглоби Сент Луис Блус с 6:1.

Ето и всички резултати от изиграните двубои в NHL:

  • Бъфало Сейбърс – Чикаго Блекхоукс 4:3

  • Едмънтън Ойлърс – Сиатъл Кракен 3:1

  • Кълъмбъс Блу Джакетс – Юта Мамът 1:4

  • Питсбърг Пенгуинс – Монреал Канейдиънс 6:5 – след продължение

  • Тампа Бей Лайтнинг – Вашингтон Кепиталс 3:1

  • Торонто Мейпъл Лийфс – Отава Сенатърс 2:3

  • Филаделфия Флайърс – Каролина Хърикейнс 2:3 – след продължение

  • Ню Йорк Айлъндърс – Ню Джърси Девилс 6:0

  • Минесота Уайлд – Бостън Бруинс 4:1

  • Нешвил Предейтърс – Далас Старс 2:1

  • Колорадо Аваланч – Сент Луис Блус 6:1

  • Ванкувър Канъкс – Калгари Флеймс 4:1

  • Сан Хосе Шаркс – Лос Анджелис Кингс 5:4 – след продължение


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