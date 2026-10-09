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Резултати: Бостън и Каролина с убедителни победи в NHL, Вегас надви Торонто след дузпи

Резултати: Бостън и Каролина с убедителни победи в NHL, Вегас надви Торонто след дузпи

9 Октомври, 2026 09:42 370 0

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Изиграха се десет срещи от Националната хокейна лига

Резултати: Бостън и Каролина с убедителни победи в NHL, Вегас надви Торонто след дузпи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Десет двубоя от Националната хокейна лига (NHL) предложиха много голове и оспорвани моменти през изминалата нощ. Бостън Брюинс и Каролина Хърикейнс записаха убедителни победи, а Вегас Голдън Найтс се наложи над Торонто Мейпъл Лийфс след изпълнение на дузпи.

Бостън разгроми Юта Мамът с 6:1, докато Каролина се справи с Ванкувър Канъкс със 7:2. Далас Старс също се поздрави с категоричен успех, след като победи Бъфало Сейбърс с 4:0.

Нашвил Предатърс спечели гостуването си на Монреал Канейдиънс с 5:2, а Отава Сенатърс надви Филаделфия Флайърс с 2:1. Тампа Бей Лайтнинг се наложи над Минесота Уайлд с 3:2, докато Ню Йорк Айлендърс победи Чикаго Блекхоукс с 4:1.

Сан Хосе Шаркс измъкна успех с 3:2 срещу Сейнт Луис Блус след продължение, а Колорадо Аваланч се наложи над Калгари Флеймс със 7:3.

Най-драматичният край бе в Лас Вегас, където Голдън Найтс победиха Торонто Мейпъл Лийфс с 4:3 след изпълнение на дузпи.

Всички резултати:

  • Монреал Канейдиънс – Нашвил Предатърс 2:5
  • Бостън Брюинс – Юта Мамът 6:1
  • Каролина Хърикейнс – Ванкувър Канъкс 7:2
  • Бъфало Сейбърс – Далас Старс 0:4
  • Отава Сенатърс – Филаделфия Флайърс 2:1
  • Тампа Бей Лайтнинг – Минесота Уайлд 3:2
  • Ню Йорк Айлендърс – Чикаго Блекхоукс 4:1
  • Сейнт Луис Блус – Сан Хосе Шаркс 2:3 след продължение
  • Калгари Флеймс – Колорадо Аваланч 3:7
  • Вегас Голдън Найтс – Торонто Мейпъл Лийфс 4:3 след дузпи


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