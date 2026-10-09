Резултати: Бостън и Каролина с убедителни победи в NHL, Вегас надви Торонто след дузпи

Десет двубоя от Националната хокейна лига (NHL) предложиха много голове и оспорвани моменти през изминалата нощ. Бостън Брюинс и Каролина Хърикейнс записаха убедителни победи, а Вегас Голдън Найтс се наложи над Торонто Мейпъл Лийфс след изпълнение на дузпи.

Бостън разгроми Юта Мамът с 6:1, докато Каролина се справи с Ванкувър Канъкс със 7:2. Далас Старс също се поздрави с категоричен успех, след като победи Бъфало Сейбърс с 4:0.

Нашвил Предатърс спечели гостуването си на Монреал Канейдиънс с 5:2, а Отава Сенатърс надви Филаделфия Флайърс с 2:1. Тампа Бей Лайтнинг се наложи над Минесота Уайлд с 3:2, докато Ню Йорк Айлендърс победи Чикаго Блекхоукс с 4:1.

Сан Хосе Шаркс измъкна успех с 3:2 срещу Сейнт Луис Блус след продължение, а Колорадо Аваланч се наложи над Калгари Флеймс със 7:3.

Най-драматичният край бе в Лас Вегас, където Голдън Найтс победиха Торонто Мейпъл Лийфс с 4:3 след изпълнение на дузпи.

Всички резултати:

Монреал Канейдиънс – Нашвил Предатърс 2:5

Бостън Брюинс – Юта Мамът 6:1

Каролина Хърикейнс – Ванкувър Канъкс 7:2

Бъфало Сейбърс – Далас Старс 0:4

Отава Сенатърс – Филаделфия Флайърс 2:1

Тампа Бей Лайтнинг – Минесота Уайлд 3:2

Ню Йорк Айлендърс – Чикаго Блекхоукс 4:1

Сейнт Луис Блус – Сан Хосе Шаркс 2:3 след продължение

Калгари Флеймс – Колорадо Аваланч 3:7

Вегас Голдън Найтс – Торонто Мейпъл Лийфс 4:3 след дузпи