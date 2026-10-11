Два големи старта днес: Сингапур във F1 и Индонезия в MotoGP

Два от най-важните старта в моторните спортове са в програмата днес. Гран При на Индонезия в MotoGP започва в 10:00 часа българско време, а деветият кръг от сезона във Формула 1 – Гран При на Сингапур, е насрочен за 15:00 часа.

Маркес излезе начело преди основното състезание

На пистата „Мандалика“ Марк Маркес ще потегли четвърти, непосредствено пред основния си съперник за титлата Хорхе Мартин. Полпозишънът е за Раул Фернандес, който спечели първата си квалификация в MotoGP с време 1:28.852 минути. До него ще стартира Марко Бедзеки, а трети е Фабио ди Джанантонио.

Маркес спечели съботния спринт, докато Мартин завърши четвърти след излизане извън трасето в края на надпреварата. Така пилотът на Ducati Lenovo Team поведе в генералното класиране с четири точки. Победата в основното състезание носи 25 точки, а второто място – 20, което позволява на Мартин отново да си върне лидерството още днес.

Преди старта на MotoGP ще се проведат състезанията в Moto3 и Moto2. Moto3 започва в 7:00 часа българско време, Moto2 – в 8:15, а загряващата сесия на кралския клас е от 5:40. Часовете са преобразувани от официалната програма на MotoGP, публикувана за местната часова зона в Индонезия.

Верстапен започва от полпозишън в Сингапур

Макс Верстапен ще потегли първи в Гран При на Сингапур, след като спечели квалификацията с време 1:31.373 минути. Шарл Льоклер остана на 0.054 секунди, а Люис Хамилтън допълни челната тройка. Четвърти е Кими Антонели, следван от Ландо Норис.

За Верстапен това е първи полпозишън на „Марина Бей“. Нидерландецът спечели и спринта в събота, но основното състезание ще бъде по-дълго изпитание – планирани са 62 обиколки по уличното трасе.

„Много съм щастлив да бъда на полпозишън. Автомобилът беше силен през целия уикенд“, каза Верстапен след квалификацията.

Преди състезанието във Формула 1 са предвидени втората надпревара от програмата на Porsche Carrera Cup Asia в 10:40 часа българско време и парадът на пилотите в 13:00. Националният химн е насрочен за 14:44, а стартът на Гран При на Сингапур е в 15:00. Официалната дистанция е 305.337 километра.

Източници: formula1.com, motogp.com