Световен шампион на WBC нокаутира Ермал Хадрибеай в последната секунда

Световният шампион на WBC в полусредна категория Себастиан Фундора регистрира своята четвърта успешна защита на титлата, след като триумфира с технически нокаут в самия край на 12-ия рунд срещу албанеца Ермал Хадрибеай. Двубоят се проведе в галавечер на "Premier Boxing Champions" в зала "The Chelsea" в Лас Вегас.

Въпреки че Фундора водеше убедително в съдийските карти преди последния рунд, той продължи да търси решителния удар. Развръзката настъпи точно в 2:59 минута на 12-ия рунд, когато ляво кроше изпрати Хадрибеай на пода, а реферът Томас Тейлър веднага прекрати срещата.

Хадрибеай, който влезе в мача с перфектна статистика без загуби, влезе куражлийски в двубоя и вдигна публиката на крака с добро представяне във втория рунд, скъсявайки дистанцията срещу извисяващия се Фундора. С напредването на мача обаче умората му пролича. Фундора нанесе множество леви ъперкъти и комбинации в тялото, а на претендента му бяха отнети точки в третия и единадесетия рунд за прекомерно влизане в клинч.

С този триумф 28-годишният Фундора подобри личния си актив на 25 победи, 1 загуба и 1 равенство (17 с нокаут). За 33-годишния Хадрибеай това бе първо поражение в професионалната му кариера, като активът му вече съдържа 23 победи, 1 загуба и 1 равенство.

След края на двубоя американецът не скри задоволството си от драматичната победа в последните секунди:

"Хареса ми как го нокаутирахме в последната секунда, беше драматично. Когато видях, че той почти падна от левия овърхенд, си казах: 'Нека го хвърля отново'."

Относно бъдещето си в дивизията Фундора добави:

"Вече направихме четвърта защита. Нека вървим към безспорен шампион. Ще ги пречупим, както направихме с този човек, предишния и тези преди тях."