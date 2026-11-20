Спортът по телевизията за днес (20-и ноември), петък:
БАСКЕТБОЛ
21:15 часа (Евролига) Олимпиакос – Реал (Мадрид) MAX Sport 2 с участието на Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър
21:30 часа (Евролига) Барселона – Цървена звезда MAX Sport 3
ВОЛЕЙБОЛ
18:00 часа (CEV Чалъндж къп) Локомотив Авия – Будва MAX One
БГ ФУТБОЛ
18:00 часа (efbet Лига) Септември – Локомотив (Пловдив) Диема Спорт
ФУТБОЛ
13:00 часа Жребий за Лигата на нациите Диема Спорт 3
19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Арминия – Магдебург Диема Спорт 2
19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Дармщат – Хайденхайм Нова Спорт
19:30 часа (Саудитска лига) Ал Ахли Джеда – Ал Насър MAX Sport 3
21:30 часа (Германия, Бундеслига) Байерн – Кьолн Диема Спорт 3
21:45 часа (Франция, Лига 1) Троа – Льо Авър Нова Спорт
22:00 часа (Англия, Чемпиъншип) Барнзли – Шефилд Уензди Диема Спорт 2
22:00 часа (Испания, Ла Лига) Атлетик (Билбао) – Еспаньол MAX Sport 4
ТЕНИС
12:30 часа Финален турнир на ATP в Торино MAX Sport 1
15:00 часа Финален турнир на ATP в Торино MAX Sport 1
19:00 часа Финален турнир на ATP в Торино MAX Sport 1
21:30 часа Финален турнир на ATP в Торино MAX Sport 1
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
14:00 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Финландия Евроспорт 2
14:55 часа (Ски скокове) Световна купа в Лилехамер Евроспорт 1
16:45 часа (Ски скокове) Световна купа в Лилехамер Евроспорт 1
17:25 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Финландия Евроспорт 2
19:00 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Финландия Евроспорт 1
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
12:35 часа (Мото GP) Гран При на Португалия, първа тренировка MAX Sport 2
16:50 часа (Мото GP) Гран При на Португалия, втора тренировка MAX Sport 2
На 21 ноември (събота)
02:30 часа (Формула 1) Гран При на Лас Вегас, трета тренировка Диема Спорт 3
04:15 часа (Формула 1 Академия) Гран При на Лас Вегас Диема Спорт 3
06:00 часа (Формула 1) Гран При на Лас Вегас, квалификаця Диема Спорт 3
ДРУГИ СПОРТОВЕ
19:00 часа (Голф) PGA тур, RSM Класик Евроспорт 2
21:00 часа (Бойни) Боксово събитие в Кардиф Диема Спорт
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