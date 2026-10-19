Нов личен рекорд за Елизара Янева и скок за българските тенисистки в ранглистата на WTA

Първата ракета на България в женския тенис Елизара Янева записа поредно върхово постижение в професионалната си кариера в световната ранглиста от 19 октомври. Пловдивчанката се изкачи с четири позиции напред и вече заема 142-ото място. Прогресът ѝ се дължи на събраните точки от силното ѝ представяне и достигането до четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 125 в Майорка през изминалата седмица. Наред с това Росица Денчева отстъпи с две позиции и заема 197-о място в световната подредба.

Националката ни Лидия Енчева също отбеляза сериозен скок и записа ново върхово класиране в кариерата си, след като прелетя цели 19 места напред до 329-ата позиция. С положителен баланс актив се отчете и Лиа Каратанчева, която прогресира с шест позиции до №387. С това си изкачване тя изпревари с едно място сънародничката си Виктория Томова-Трайчева.

В световната ранглиста на WTA лидер остава Елена Рибакина, следвана от Арина Сабаленка и Мира Андреева. Шампионката от надпреварата в Ухан Мая Хвалинска записа впечатляващ прогрес, прескачайки 11 места наведнъж, за да се изкачи до 11-ата позиция в света.