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Нов личен рекорд за Елизара Янева и скок за българските тенисистки в ранглистата на WTA

Нов личен рекорд за Елизара Янева и скок за българските тенисистки в ранглистата на WTA

19 Октомври, 2026 15:33 363 0

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  • мая хвалинска

Прогрес за Лидия Енчева и Лиа Каратанчева

Нов личен рекорд за Елизара Янева и скок за българските тенисистки в ранглистата на WTA - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първата ракета на България в женския тенис Елизара Янева записа поредно върхово постижение в професионалната си кариера в световната ранглиста от 19 октомври. Пловдивчанката се изкачи с четири позиции напред и вече заема 142-ото място. Прогресът ѝ се дължи на събраните точки от силното ѝ представяне и достигането до четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 125 в Майорка през изминалата седмица. Наред с това Росица Денчева отстъпи с две позиции и заема 197-о място в световната подредба.

Националката ни Лидия Енчева също отбеляза сериозен скок и записа ново върхово класиране в кариерата си, след като прелетя цели 19 места напред до 329-ата позиция. С положителен баланс актив се отчете и Лиа Каратанчева, която прогресира с шест позиции до №387. С това си изкачване тя изпревари с едно място сънародничката си Виктория Томова-Трайчева.

В световната ранглиста на WTA лидер остава Елена Рибакина, следвана от Арина Сабаленка и Мира Андреева. Шампионката от надпреварата в Ухан Мая Хвалинска записа впечатляващ прогрес, прескачайки 11 места наведнъж, за да се изкачи до 11-ата позиция в света.


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