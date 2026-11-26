Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Търнава, Словакия, с награден фонд 60 хиляди евро. Водачката в схемата победи латвийката Беатрисе Зелтина с 6:0, 6:1 за 54 минути.

19-годишната пловдивчанка спечели 11 поредни гейма, преди Зелтина да вземе едно от подаванията си при 0:5 във втория сет. Янева обаче не допусна обрат и затвори мача на собствен сервис.

Успехът е седми пореден за българската националка. Серията започна с титлата ѝ на предишния турнир в Търнава, завършил на 22 ноември. На финала Янева победи британката Мика Стойсавлевич със 7:6(1), 6:3 и спечели най-голямата титла в кариерата си до този момент.

В спор за място на полуфиналите Янева ще срещне германката Анна Лена Фридзам. Двубоят ще бъде следващият ѝ мач в турнир, в който тя продължава като първа поставена.

С достигането си до четвъртфиналите българката си осигури 16 точки за световната ранглиста. През тази седмица тя заема рекордното за нея 135-о място.