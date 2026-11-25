Българската тенисистка Лидия Енчева приключи участието си на сингъл на турнира на твърди кортове в Търнава, Словакия, който е с награден фонд от 60 хиляди евро.

Енчева отстъпи пред латвийската квалификантка Беатрисе Зелтина със 7:5, 6:4. Двубоят продължи близо два часа, като представителката на Латвия успя да вземе и двата сета в оспорван мач.

В следващия кръг, Зелтина ще играе срещу Елизара Янева, която започна с категорична победа над представителката на домакините Катарина Якубцова с 6:0, 6:0.

Изабелла Шиникова, също не успя да премине първия кръг на сингъл. След като преодоля квалификациите, тя загуби от узбекистанката Лайма Владсон с 3:6, 4:6. Срещата продължи 73 минути.

Шиникова обаче запазва шансовете си за добро представяне в турнира на двойки. Тя и Владсон вече са четвъртфиналистки, а следващото им изпитание ще бъде срещу първите поставени в схемата Маделайн Брукс от Великобритания и Делейна Хюит от САЩ.