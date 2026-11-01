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Кими Антонели може да стане световен шампион във Формула 1 още днес

Кими Антонели може да стане световен шампион във Формула 1 още днес

1 Ноември, 2026 11:47 462 0

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20-годишният пилот на Мерцедес има отлична възможност да си гарантира шампионския трофей още в днешното Гран При на Мексико Сити

Кими Антонели може да стане световен шампион във Формула 1 още днес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Андреа Кими Антонели е на крачка от историческо постижение – спечелването на световната титла във Формула 1. 20-годишният пилот на Мерцедес има отлична възможност да си гарантира шампионския трофей още в днешното Гран При на Мексико Сити, което ще се проведе на пистата „Ерманос Родригес“. Надпреварата започва в 22:00 часа българско време.

Италианският талант влиза в състезанието със солиден аванс от 123 точки пред своя съотборник Джордж Ръсел. Люис Хамилтън изостава с още една точка. За да си осигури титлата още този уикенд, Антонели трябва да запази преднина от поне 100 точки след финала.

Сметките показват, че девето място или по-добро класиране ще бъде достатъчно за италианеца, независимо от резултатите на неговите конкуренти. Дори и да остане извън челната деветка, той може да ликува, ако нито Ръсел, нито Хамилтън спечелят състезанието.

Допълнително предимство за Антонели е четвъртата стартова позиция, която си осигури в квалификацията. Той ще се възползва и от наказанието на Макс Верстапен, което променя разпределението на местата на стартовата решетка.

Голямата новина от квалификацията беше първият полпозишън на Люис Хамилтън с екипа на Ферари. Британецът донесе на Скудерията първо първо място на стартовата решетка през сезона, след като изпревари с едва 0.009 секунди бившия си съотборник Джордж Ръсел. Шарл Льоклер даде третото най-добро време.

Макс Верстапен завърши четвърти в квалификацията, но заради санкцията ще потегли от пета позиция. Така той ще бъде непосредствено до настоящия шампион Ландо Норис.

В челната десетка място намериха още Исак Хаджар, Арвид Линдблад, Лиъм Лоусън и Пиер Гасли.

Всички погледи сега са насочени към Антонели. Младият пилот има реалния шанс да сложи край на шампионската битка още в Мексико и да се превърне в най-новия световен шампион във Формула 1.


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