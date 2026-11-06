Ландо Норис оглави първата тренировка във Формула 1 в Бразилия

Ландо Норис даде най-добро време в първата свободна тренировка преди Гран при на Бразилия. Пилотът на Макларън спря хронометрите на 1:11.717 минути на пистата Интерлагос, която е с дължина 4.309 километра.

Норис изпревари с 0.082 секунди новия световен шапион Андреа Кими Антонели от Мерцедес.

Макс Верстапен с Ред Бул първи постави гуми софт и оглави подреждането с време 1:11.953 минути. Около десет минути по-късно Антонели подобри това постижение с 0.154 секунди, преди Норис да запише най-бързата обиколка в сесията.

Верстапен остана трети, а Люис Хамилтън с Ферари зае четвъртото място. Така в челната четворка попаднаха представители на четири различни отбора. Джордж Ръсел с втория автомобил на Мерцедес завърши пети, следван от Исак Хаджар с Ред Бул.

Седмото място бе за Габриеле Мини с Алпин. Доскорошният съперник на Никола Цолов за титлата във Формула 2 изостана с 0.852 секунди от Норис. Рафаел Камара с Хаас също участва в сесията и остана с повече от секунда зад лидера.

Норис спечели състезанието в Бразилия през миналия сезон по пътя към световната титла. Резултатът му в първата тренировка поставя Макларън начело в началото на състезателния уикенд, но окончателното разпределение на силите ще стане ясно след квалификацията и самото състезание.

Втората свободна тренировка е по-късно днес. Третата тренировка и квалификацията са насрочени за събота, а Гран при на Бразилия ще се проведе в неделя на пистата Интерлагос.