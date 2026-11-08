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Наполи и Лацио завършиха 1:1 в Серия А

Наполи и Лацио завършиха 1:1 в Серия А

8 Ноември, 2026 15:29 428 0

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  • автогол

Давиде Фратези изведе гостите напред, но автогол на Алфонсо Педраса донесе точка на домакините

Наполи и Лацио завършиха 1:1 в Серия А - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Наполи и Лацио завършиха 1:1 в мач от 11-ия кръг на италианската Серия А. Двубоят се игра на стадион „Диего Армандо Марадона“, а равенството остави Лацио начело в класирането с 29 точки. Наполи увеличи актива си на 15 точки.

Гостите откриха резултата в 28-ата минута. Тиджани Нослин проби по левия фланг и намери включилия се Давиде Фратези, който преодоля Ваня Милинкович-Савич. За Фратези това беше четвърти гол от началото на сезона. Лацио се оттегли на почивката с преднина от 1:0.

Наполи изравни три минути след началото на второто полувреме. След атака на домакините Алфонсо Педраса отклони топката в собствената си врата, като попадението беше записано като автогол и доведе до 1:1. До края резултатът не се промени.

Лацио прекъсна победната си серия

Равенството сложи край на серията на Лацио от шест поредни победи в първенството. Тимът на Дженаро Гатузо остава без загуба след първите 11 кръга, докато Наполи продължава трудния си период, след като преди двубоя беше записал четири поражения в последните си седем мача във всички турнири.

След гола си Фратези се оказа в центъра и на кратък спор край тъчлинията. Празнуването му продължи няколко минути, а Масимилиано Алегри реагира заради забавянето на подновяването на играта. Според „АднКронос“ футболистът обяснил на треньора на Наполи: „Имах нужда да се възстановя“.

Източници: gazzetta.it, adnkronos.com, tuttomercatoweb.com


Италия
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