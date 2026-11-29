Рома разгроми Монца с 4:0 на „Олимпико“ и остана на две точки от лидера Лацио в Серия А. Успехът изкачи тима на второто място с 33 точки, докато Лацио е с 35, а Интер заема третата позиция с 32.

Дониел Мален откри резултата в 12-ата минута след подаване на Родриго Мора. Нападателят получи пространство пред наказателното поле и завърши атаката с удар по диагонала.

Матиас Соуле удвои в 24-ата минута, когато се възползва от подаване на Мален и насочи топката в далечния ъгъл. Аржентинецът се разписа още веднъж в 36-ата минута с удар от дистанция след подаване на Ману Коне. До почивката Рома вече водеше с 3:0.

Четвъртият гол падна през второто полувреме, а домакините запазиха преднината си до края. Монца не успя да отговори на офанзивната игра на съперника и остана с 10 точки на 14-ото място.

Рома продължава без загуба

Тимът на Джан Пиеро Гасперини записа десета победа в шампионата и продължава без поражение след 13 кръга. Рома е в серия от четири поредни успеха в първенството, като преди разгрома над Монца победи последователно Сасуоло и Парма, а между двата мача завърши 2:2 с Пари Сен Жермен в Шампионската лига.

Двубоят започна с кратък спор около отменено попадение на Рома заради излизане на топката извън очертанията. В края на първото полувреме главният съдия Джузепе Колу първоначално отсъди дузпа за Монца, но след намеса на системата за видеоповторения решението беше отменено заради засада. В този момент Гасперини предупреди Уесли от резервната скамейка: „Трябва да използваш главата си! Водим с 3:0, защо влизаш така?“

Дербито с Лацио наближава

Рома запази положителния си баланс срещу Монца в Серия А. В шестте срещи между двата отбора римляните имат четири победи и две равенства, без загуба.

Следващият мач на Рома в първенството е гостуване на Болоня на 4 декември. Седмица по-късно, на 13 декември, е дербито с Лацио, което може да има пряко значение за върха в класирането.

Източници: ansa.it, corrieredellosport.it, laroma24.it