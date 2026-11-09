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Раул пое Реал Овиедо! Легендата на Реал Мадрид започва ново предизвикателство

Раул пое Реал Овиедо! Легендата на Реал Мадрид започва ново предизвикателство

9 Ноември, 2026 18:36 502 0

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  • ла лига 2-
  • хулиан калеро

Новият наставник наследява отбор, който остава близо до местата, даващи право на участие в плейофите за промоция

Раул пое Реал Овиедо! Легендата на Реал Мадрид започва ново предизвикателство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес Бланко официално беше назначен за старши треньор на втородивизионния Реал Овиедо. Бившият нападател застава начело на отбора след раздялата с досегашния наставник Хулиан Калеро.

Калеро пое тима през лятото, след като Овиедо изпадна от елита на испанския футбол. Резултатите обаче не оправдаха очакванията и ръководството реши да предприеме треньорска промяна. Преди последните резултати отборът се намираше на девето място с 21 точки след 13 изиграни срещи.

За Раул това ще бъде първа възможност да ръководи самостоятелно мъжки представителен отбор. В продължение на шест години той работи в школата на Реал Мадрид, като водеше втория състав на клуба, преди да напусне през 2025 година.

Новият наставник наследява отбор, който остава близо до местата, даващи право на участие в плейофите за промоция. Успехът с 2:1 над Кадис в събота изкачи Овиедо до осмата позиция. След 13 кръга тимът има шест победи, четири загуби и три равенства.

Овиедо се завърна в испанския елит след 24-годишно отсъствие, но престоят му в Ла Лига продължи само един сезон. Отборът завърши на последно място и отново се озова във второто ниво на футбола в страната.

Любопитен детайл около назначението е, че Раул ще има възможност да работи и със сина си Ектор Гонсалес. Младият футболист се присъедини към втория отбор на Овиедо през август, подписвайки тригодишен договор.


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