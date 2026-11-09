Пау Кубарси спечели наградата Golden Boy за 2026 г

Пау Кубарси беше обявен за носител на наградата Golden Boy за 2026 г. Отличието, което се връчва на най-добрия футболист под 21 години в Европа, е присъдено на 19-годишния защитник на Барселона и националния отбор на Испания.

Победителят се определя чрез гласуване на журналисти, а наградата се връчва от италианския спортен вестник Tuttosport. Името на Кубарси беше обявено на събитие в Сасуоло, докато официалната церемония е насрочена за 14 декември в Торино.

Кубарси направи силна 2026 г. както на клубно, така и на международно ниво. С Испания той спечели световното първенство, а впоследствие беше избран и за най-добър млад играч на турнира. Националният отбор допусна само един гол по пътя към титлата.

С Барселона защитникът спечели първенството на Испания и Суперкупата на страната. Той е сред основните фигури в отбраната на каталунския клуб и е поредният футболист на Барселона, който получава Golden Boy след Лионел Меси, Педри, Гави и Ламин Ямал.

„Много съм горд да получа наградата и благодаря на всички, които гласуваха за мен“, заяви Кубарси във видеопослание, излъчено от Tuttosport. Той определи годината като „спектакуларна“ и благодари на семейството си, съотборниците и щабовете на Барселона и Испания.

Кубарси е вторият централен защитник, който печели Golden Boy след нидерландеца Матайс де Лихт, отличен през 2018 г. Това го поставя сред малкото бранители, получили наградата от учредяването ѝ през 2003 г.

През миналата година Golden Boy беше спечелен от френския нападател Дезире Дуе, който тогава играеше за Пари Сен Жермен. Кубарси пък остана зад съотборника си Ламин Ямал в гласуването за наградата „Копа“ на „Франс Футбол“, но получи признанието на Tuttosport за най-добър млад футболист в Европа.