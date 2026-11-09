Ангел Грънчов с емоционално послание след раздялата със Спартак Варна: „Предател? Никога!“

Бившият капитан на Спартак Варна Ангел Грънчов използва социалните мрежи, за да изрази разочарованието си след официалната раздяла с клуба. Централният защитник публикува емоционално послание, в което засегна обстоятелствата около напускането си и отхвърли обвиненията срещу себе си.

Грънчов и Цветелин Чунчуков бяха дисциплинарно отстранени от състава след тежкото поражение с 1:6 от ЦСКА 1948 на 30 октомври. Няколко дни по-късно защитникът вече не е част от варненския тим.

В публикацията си футболистът не скри огорчението си от начина, по който приключва престоят му при „соколите“. Той подчерта, че каквито и мнения да има за него, не приема да бъде определян като предател.

„Обвинен, очернен и изхвърлен… Така завършва моят път в този славен отбор. Може би в очите на хората съм всякакъв — и всеки има право на мнение. Но предател? Никога!“, написа Грънчов.

Ето изявлението на Ангел Грънчов:

"100 мача… Капчица в огромното море от историята на Спартак Варна.

Обвинен, очернен и изхвърлен… Така завършва моят път в този славен отбор.

Може би в очите на хората съм всякакъв — и всеки има право на мнение. Но предател? Никога!

Останах, когато беше трудно, въпреки че можех да отида на по-добро място — поне така смятаха мнозина. Върнах се, когато беше най-тежко: с висящ лиценз и отбор, събран в последния момент, сякаш му беше отредено да бъде "боксова круша“.

Вярата, любовта и непримиримият дух бяха стълбовете, на които се уповавах. И накрая успяхме!

Благодаря за всичко! Довиждане и до нови срещи!

Бог пред нас, а ние след Него."