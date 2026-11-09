Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ангел Грънчов с емоционално послание след раздялата със Спартак Варна: „Предател? Никога!“

Ангел Грънчов с емоционално послание след раздялата със Спартак Варна: „Предател? Никога!“

9 Ноември, 2026 21:12 575 0

  • ангел грънчов-
  • спартак варна-
  • цветелин чунчуков-
  • футбол-
  • първа лига

В публикацията си футболистът не скри огорчението си от начина, по който приключва престоят му при „соколите“

Ангел Грънчов с емоционално послание след раздялата със Спартак Варна: „Предател? Никога!“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият капитан на Спартак Варна Ангел Грънчов използва социалните мрежи, за да изрази разочарованието си след официалната раздяла с клуба. Централният защитник публикува емоционално послание, в което засегна обстоятелствата около напускането си и отхвърли обвиненията срещу себе си.

Грънчов и Цветелин Чунчуков бяха дисциплинарно отстранени от състава след тежкото поражение с 1:6 от ЦСКА 1948 на 30 октомври. Няколко дни по-късно защитникът вече не е част от варненския тим.

В публикацията си футболистът не скри огорчението си от начина, по който приключва престоят му при „соколите“. Той подчерта, че каквито и мнения да има за него, не приема да бъде определян като предател.

„Обвинен, очернен и изхвърлен… Така завършва моят път в този славен отбор. Може би в очите на хората съм всякакъв — и всеки има право на мнение. Но предател? Никога!“, написа Грънчов.

Ето изявлението на Ангел Грънчов:

"100 мача… Капчица в огромното море от историята на Спартак Варна.

Обвинен, очернен и изхвърлен… Така завършва моят път в този славен отбор.

Може би в очите на хората съм всякакъв — и всеки има право на мнение. Но предател? Никога!

Останах, когато беше трудно, въпреки че можех да отида на по-добро място — поне така смятаха мнозина. Върнах се, когато беше най-тежко: с висящ лиценз и отбор, събран в последния момент, сякаш му беше отредено да бъде "боксова круша“.

Вярата, любовта и непримиримият дух бяха стълбовете, на които се уповавах. И накрая успяхме!

Благодаря за всичко! Довиждане и до нови срещи!

Бог пред нас, а ние след Него."


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове