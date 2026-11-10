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Почетино е фаворит за треньор на Манчестър Юнайтед
  Тема: Известни личности

Почетино е фаворит за треньор на Манчестър Юнайтед

10 Ноември, 2026 11:00 478 0

  • манчестър юнайтед-
  • маурисио почетино-
  • майкъл карик-
  • висша лига-
  • сащ

Ръководството на клуба обсъжда раздяла с Майкъл Карик след слабия старт на сезона и поредицата без победа във Висшата лига

Почетино е фаворит за треньор на Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: aol.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Маурисио Почетино е основният кандидат за мениджър на Манчестър Юнайтед, ако клубът се раздели с Майкъл Карик. Според ESPN американският селекционер е предпочитаният вариант на ръководството, докато The Independent съобщава, че вече са предприети действия за привличането му.

Карик е под сериозен натиск след слабия старт на сезона. Манчестър Юнайтед завърши 4:4 с Астън Вила в последния си мач и се намира в зоната на изпадащите. Тимът няма победа във Висшата лига от 30 август, като в последните осем срещи записа три загуби и пет равенства. След първите 10 кръга отборът има една победа и осем точки.

Въпреки нарастващите очаквания за треньорска промяна, решение за освобождаването на Карик все още не е обявено официално. The Independent посочва, че последната дума ще имат собственикът Джим Ратклиф и семейство Глейзър. В клуба продължава да има разногласия дали смяната трябва да бъде направена незабавно, поради което конкретни действия може да няма в следващите няколко дни.

Договорът на Почетино със САЩ е до 2030 г.

Почетино води националния отбор на САЩ от 2024 г. През август федерацията продължи договора му до световното първенство през 2030 г. Според The Independent споразумението съдържа освобождаваща клауза, което би могло да улесни евентуалното му преминаване в Манчестър Юнайтед.

При обявяването на новия договор Почетино заяви: „Искаме да оставим траен отпечатък“ върху футбола в САЩ. Той ръководи отбора на страната на световното първенство през 2026 г., преди да подпише новото си споразумение.

Аржентинецът има опит във Висшата лига като треньор на Тотнъм и Челси, а преди това беше начело на Пари Сен Жермен. Манчестър Юнайтед проявява интерес към него от години, като Почетино е бил сред сериозните варианти за поста през 2018, 2020 и 2021 г.

Кои са останалите кандидати

Сред обсъжданите имена са бившият мениджър на Нюкасъл Еди Хау, Себастиан Хьонес, Антонио Конте, Киърън Маккена и Юлиан Нагелсман. Според ESPN и The Independent обаче Почетино е начело на списъка.

Към този момент няма потвърден нов мениджър на Манчестър Юнайтед. Следващата стъпка зависи от решението за бъдещето на Карик и от преговорите с Почетино, който има действащ договор с федерацията на САЩ.

Източници: independent.co.uk, espnlacrosse.com, mundodeportivo.com


Великобритания
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