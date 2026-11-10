Манчестър Юнайтед трябва да плати 10 милиона долара, за да привлече Маурисио Почетино

Манчестър Юнайтед ще трябва да се раздели с 10 милиона долара, ако реши да назначи Маурисио Почетино за нов мениджър. Аржентинският специалист е сред основните кандидати за поста, като се очаква Майкъл Карик да напусне треньорската позиция в близко бъдеще.

Според информация на The Athletic в договора на Почетино с Футболната федерация на САЩ е заложена освобождаваща клауза на стойност 10 милиона долара. Това обаче няма да бъде единственият разход за английския клуб, който ще трябва да осигури и допълнителна компенсация за членовете на треньорския щаб на аржентинеца.

В момента 54-годишният специалист е в Националния тренировъчен център на американската федерация във Файетвил, щата Джорджия. Там той подготвя националния отбор на САЩ за двата мача срещу Хаити от Лигата на нациите на КОНКАКАФ. Първата среща е насрочена за събота в Маями, а реваншът ще се проведе следващия вторник в Синсинати.

След Световното първенство през 2026 г. Почетино е подписал нов договор с американската федерация, който го обвързва с националния тим до края на Мондиал 2030. Именно тази договореност прави евентуалното му привличане от Манчестър Юнайтед по-сложно и скъпо.