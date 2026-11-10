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Манчестър Юнайтед трябва да плати 10 милиона долара, за да привлече Маурисио Почетино

Манчестър Юнайтед трябва да плати 10 милиона долара, за да привлече Маурисио Почетино

10 Ноември, 2026 15:58 440 0

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Аржентинският специалист е сред основните кандидати за нов мениджър на тима

Манчестър Юнайтед трябва да плати 10 милиона долара, за да привлече Маурисио Почетино - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед ще трябва да се раздели с 10 милиона долара, ако реши да назначи Маурисио Почетино за нов мениджър. Аржентинският специалист е сред основните кандидати за поста, като се очаква Майкъл Карик да напусне треньорската позиция в близко бъдеще.

Според информация на The Athletic в договора на Почетино с Футболната федерация на САЩ е заложена освобождаваща клауза на стойност 10 милиона долара. Това обаче няма да бъде единственият разход за английския клуб, който ще трябва да осигури и допълнителна компенсация за членовете на треньорския щаб на аржентинеца.

В момента 54-годишният специалист е в Националния тренировъчен център на американската федерация във Файетвил, щата Джорджия. Там той подготвя националния отбор на САЩ за двата мача срещу Хаити от Лигата на нациите на КОНКАКАФ. Първата среща е насрочена за събота в Маями, а реваншът ще се проведе следващия вторник в Синсинати.

След Световното първенство през 2026 г. Почетино е подписал нов договор с американската федерация, който го обвързва с националния тим до края на Мондиал 2030. Именно тази договореност прави евентуалното му привличане от Манчестър Юнайтед по-сложно и скъпо.


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