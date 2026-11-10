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ФИА потвърди финалите във Формула 1 в Катар и Абу Даби

ФИА потвърди финалите във Формула 1 в Катар и Абу Даби

10 Ноември, 2026 18:00 622 0

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Мохамед бен Сулайем заяви, че двете състезания ще се проведат по план въпреки опасенията за сигурността в региона

ФИА потвърди финалите във Формула 1 в Катар и Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сезонът във Формула 1 ще завърши с Гран при на Катар и Гран при на Абу Даби, потвърди президентът на ФИА Мохамед бен Сулайем. Двете състезания остават в календара въпреки опасенията за сигурността в Близкия изток.

„Готови сме за Катар и Абу Даби“, написа Бен Сулайем в Instagram.

„Напълно подготвени сме и сме решени да предложим два забележителни състезателни уикенда и зрелищен финал на шампионата във Формула 1. Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори, за да гарантираме, че всичко е осигурено за пилотите, отборите и феновете“, заяви президентът на ФИА.

Кога са последните две състезания

Гран при на Катар е насрочено за 27-29 ноември на пистата „Лусаил“. Следващият уикенд, от 4 до 6 декември, е финалът на сезона в Абу Даби на „Яс Марина“.

Така последните два кръга ще се проведат в един и същ регион. В календара на Формула 1 за 2026 г. Катар е 22-рото състезание, а Абу Даби е 23-ото и последно.

Промените в календара

По-рано през годината Гран при на Бахрейн и Гран при на Саудитска Арабия бяха отложени заради опасения за сигурността в региона. На 14 март ФИА и Формула 1 обявиха, че двете състезания няма да се проведат през първоначално планирания априлски период.

Тогава президентът на ФИА посочи, че безопасността и благополучието на участниците и служителите са водещ приоритет. Впоследствие вниманието се насочи към това дали финалните състезания в Катар и Абу Даби ще останат в програмата.

С последното си изявление Бен Сулайем даде уверение, че подготовката за двата уикенда продължава. „Очакваме с нетърпение да посрещнем всички за два вълнуващи състезателни уикенда и един незабравим завършек на сезона във Формула 1“, заяви той.

Източници: bta.bg, fia.com


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