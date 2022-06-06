Ясен Петров подава оставка: Това е последният ми мач начело на България

Селекционерът на българския национален отбор Ясен Петров обяви след поражението от Грузия 2:5, че това е последният му мач на поста.
„Не знам какво да ви кажа. Благодаря на дошлите хора. То е ясно, нямам моралното право да остана, мисля, че ще се разделим. Поемам цялата отговорност. Това е последният ми мач. Нямам моралното право да остана“.
Дотук се стигна заради много грешки в защита. Влизаме в мача, допускаме гол. После като вкарахме, след 3 минути пуснахме друг. Една лоша вечер за българския футбол“.
„Искам да се извиня на всички, които са гледали тази продукция. Смятам, че който ме замести ще вдигне отбора и ще има по-добра игра“, завърши Петров.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тук
Коментиран от #4, #9
00:01 06.06.2022
2 САНДОКАН
Коментиран от #15
00:01 06.06.2022
3 ...
00:04 06.06.2022
4 Раданч Татлъту
До коментар #1 от "Тук":Не ,Бакхус Михайлов требе да остане пожизнено!😁😁😁🥳🤡👍
00:04 06.06.2022
5 Българин
00:05 06.06.2022
6 Румпелщилцхен
00:06 06.06.2022
7 Диаболо
00:07 06.06.2022
8 √(n&Варна)
Ясен 5ров GO OFF барабар с футболните му началници!
00:08 06.06.2022
9 Подуямие
До коментар #1 от "Тук":Боби Михайлов никога не виновен , Лечков също! Всичко е 6.
00:10 06.06.2022
10 Бе незам,чичовото ли си, вуйчовото ли?
00:14 06.06.2022
11 Боби Михайлов
00:16 06.06.2022
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дрон
00:19 06.06.2022
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 кУмУнист
До коментар #2 от "САНДОКАН":Треньорчето е на китайско ниво, какво високо ниво те гони тебе, какво е направил той като треньор. Треньорчето е най виновен, защото прави далавери с перуката и меринджеите на футболистите ни "играещи" в чужбина, тези 90% от титулярите в нац ни отбор в чужбина или играят в 3то дивизионни отбочета или няма да им подновят договорите или търкат пейките, но китаеца ни ги вкарва титуляри за да могат да ги пробутат пак на някой отбор в чужбина и ясенчо с боби ще си разделят паричките с меринджея, това е цялата далавера.
00:24 06.06.2022
16 Пеле
00:29 06.06.2022
17 0000
00:30 06.06.2022
18 1234
00:31 06.06.2022