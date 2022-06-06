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Ясен Петров подава оставка: Това е последният ми мач начело на България

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Ясен Петров подава оставка: Това е последният ми мач начело на България

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  • българия-
  • футбол-
  • грузия-
  • лига на нациите-
  • лигата на нациите

То е ясно, нямам моралното право да остана, мисля, че ще се разделим

Ясен Петров подава оставка: Това е последният ми мач начело на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Селекционерът на българския национален отбор Ясен Петров обяви след поражението от Грузия 2:5, че това е последният му мач на поста.

„Не знам какво да ви кажа. Благодаря на дошлите хора. То е ясно, нямам моралното право да остана, мисля, че ще се разделим. Поемам цялата отговорност. Това е последният ми мач. Нямам моралното право да остана“.

Дотук се стигна заради много грешки в защита. Влизаме в мача, допускаме гол. После като вкарахме, след 3 минути пуснахме друг. Една лоша вечер за българския футбол“.

„Искам да се извиня на всички, които са гледали тази продукция. Смятам, че който ме замести ще вдигне отбора и ще има по-добра игра“, завърши Петров.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тук

    29 2 Отговор
    Първи с оставка трябва да е Боби Михайлов

    Коментиран от #4, #9

    00:01 06.06.2022

  • 2 САНДОКАН

    16 5 Отговор
    Спорта е отражение на държавата,тепърва ще вървим на доло. А колкото до треньора той си е на доста високо ниво и няма никаква вина, за това че материала никакъв го няма

    Коментиран от #15

    00:01 06.06.2022

  • 3 ...

    14 5 Отговор
    С такива куци коне, и Господ да е треньор ... резултати няма да има.

    00:04 06.06.2022

  • 4 Раданч Татлъту

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тук":

    Не ,Бакхус Михайлов требе да остане пожизнено!😁😁😁🥳🤡👍

    00:04 06.06.2022


  • 5 Българин

    11 1 Отговор
    Перука докога ще ви търпим????ВЪН нещастници ,е скоро ще ви изнесем.

    00:05 06.06.2022

  • 6 Румпелщилцхен

    8 1 Отговор
    И ти и Перуката под ръчичка вън и от БФС!

    00:06 06.06.2022

  • 7 Диаболо

    10 1 Отговор
    Със алкохолици начело, и сливенски наглеци, така ще е.

    00:07 06.06.2022

  • 8 √(n&Варна)

    7 0 Отговор
    В България нкви ниско интелигентни същества практикуват махленски футбол с националния отбор.
    Ясен 5ров GO OFF барабар с футболните му началници!

    00:08 06.06.2022

  • 9 Подуямие

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тук":

    Боби Михайлов никога не виновен , Лечков също! Всичко е 6.

    00:10 06.06.2022

  • 10 Бе незам,чичовото ли си, вуйчовото ли?

    8 0 Отговор
    Все се питах ,как бе, некадърник е национален селикционер!!? Интересноо е как,примерно вадиш Ф. Крэстев е го заменяш с някакъв си бранител при 1:1!?!?Срещу СМакедония на собствен терен!!!??Ами ясно е, 2 На 5!!!Срещу Грузия!!!Е ,па йощ една дузпа изтървали!! Все тая !!!Дъно.....ма не сме го стигнали още!!!Срам!СРАМ.....!

    00:14 06.06.2022

  • 11 Боби Михайлов

    8 0 Отговор
    Споко, ще си го изкараме на Гибралтар и ще ги размажем с 1:0

    00:16 06.06.2022

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дрон

    6 0 Отговор
    Пияната дамаджана вън!

    00:19 06.06.2022

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.


  • 15 кУмУнист

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "САНДОКАН":

    Треньорчето е на китайско ниво, какво високо ниво те гони тебе, какво е направил той като треньор. Треньорчето е най виновен, защото прави далавери с перуката и меринджеите на футболистите ни "играещи" в чужбина, тези 90% от титулярите в нац ни отбор в чужбина или играят в 3то дивизионни отбочета или няма да им подновят договорите или търкат пейките, но китаеца ни ги вкарва титуляри за да могат да ги пробутат пак на някой отбор в чужбина и ясенчо с боби ще си разделят паричките с меринджея, това е цялата далавера.

    00:24 06.06.2022

  • 16 Пеле

    0 0 Отговор
    Както ДПС държаха Бойко на власт. Така и Боби Михайлов го държат онези който лапат големи пари от футбола . Време е да си ходят. Бербатов беше прав , че футбола затъва с Боби Михайлов.Хайде сега да отидат навън .

    00:29 06.06.2022

  • 17 0000

    0 0 Отговор
    А Бобо киочека отиде при Преслава да маa гьобеци

    00:30 06.06.2022

  • 18 1234

    0 0 Отговор
    Ами само вижте кой е на вратата и после ми говорете за футбол! Докато татиното ни е вратар и половината отбор са връзкари от третодивизионни отборчета БГ националите мач няма да спечелят, не си губете времето да ходите да ги гледате. Трябва тотална смяна на БФС и да пускат младежите да се обиграват, защото от тия НИЩО не става.

    00:31 06.06.2022

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