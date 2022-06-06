Ясен Петров подава оставка: Това е последният ми мач начело на България

Селекционерът на българския национален отбор Ясен Петров обяви след поражението от Грузия 2:5, че това е последният му мач на поста.

„Не знам какво да ви кажа. Благодаря на дошлите хора. То е ясно, нямам моралното право да остана, мисля, че ще се разделим. Поемам цялата отговорност. Това е последният ми мач. Нямам моралното право да остана“.

Дотук се стигна заради много грешки в защита. Влизаме в мача, допускаме гол. После като вкарахме, след 3 минути пуснахме друг. Една лоша вечер за българския футбол“.

„Искам да се извиня на всички, които са гледали тази продукция. Смятам, че който ме замести ще вдигне отбора и ще има по-добра игра“, завърши Петров.