Съдия бе ударен от мълния по време на мач (ВИДЕО)

Съдия от Филипините бе ударен от мълния по време на мач в Баго Сити. Гръмотевицата първо падна върху дърво, след което отскочи и уцели рефера Чарли Пейнс. Медицинският екип на стадиона веднага се намеси и оказа помощ на съдията, който бе закаран в болница и по-късно стабилизиран.

A soccer match in the Philippines was interrupted when the referee was unexpectedly struck by lightning in the middle of the field. Luckily, the ref received medical attention, is in stable condition, and is expected to make a full recovery. pic.twitter.com/wjbBwmVFjG