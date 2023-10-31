12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 2
17.30 "Литекс" - "Черно море" Диема спорт
18.30 Волейбол, "Тренто" - "Перуджа" МАХ Спорт 4
19.00 "Салернитана" - "Сампдория" МАХ Спорт 3
19.00 "Волфсбург" - "Лайпциг" Диема спорт 2
19.00 "Щутгарт" - "Унион" Диема спорт 3
19.00 "Санкт Паули" - "Шалке" Нова спорт
20.30 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
20.30 Баскетбол, "Бург ан Брес" - "Будучност" МАХ Спорт 4
21.30 Баскетбол, "Ховентуд" - "Барселона" МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол, "Лубе" - "Пиаченца" МАХ Спорт 4
21.45 "Екзитър" - "Мидълзбро" Диема спорт 2
21.45 "Борусия" (М) - "Хайденхайм" Диема спорт 3
21.45 "Кайзерслаутерн" - "Кьолн" Диема спорт
21.45 "Мансфийлд" - "Порт Вейл" Нова спорт
22.00 "Болоня" - "Верона" МАХ Спорт 3
31 Октомври, 2023 07:30 508 0
Спортът по ТВ във вторник (31 октомври)
Ето какво може да гледаме днес
12.00 Тенис, турнир в Париж МАХ Спорт 1
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