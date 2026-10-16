Новини
Технологии »
А1 вече приема предварителни поръчки за iPhone Duo

А1 вече приема предварителни поръчки за iPhone Duo

16 Октомври, 2026 15:43 452

  • а1-
  • iphone duo-
  • поръчки

iPhone Duo е първият сгъваем iPhone и разполага с голям, впечатляващ вътрешен дисплей, красив външен дисплей в компактен дизайн

А1 вече приема предварителни поръчки за iPhone Duo - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

А1 започва да приема предварителни поръчки за iPhone Duo от днес, 16 октомври, в 15:00 ч., а официалните продажби стартират в петък, 23 октомври, от 08:00 ч.

iPhone Duo е първият сгъваем iPhone и разполага с голям, впечатляващ вътрешен дисплей, красив външен дисплей в компактен дизайн и преосмислено, но познато iOS изживяване. С Pro производителност, усъвършенствана система от камери с изцяло нови начини за заснемане, забележителна издръжливост и впечатляващ живот на батерията, която издържа целия ден, Duo не прилича на никой iPhone досега. Моделът се предлага в два впечатляващи цвята – Star White и Night Sky.

Клиентите могат да закупят iPhone Duo на цена от 2 119,98 евро в брой с план Unlimited Ultra или 102,50 евро на лизинг за 24 месеца за 256 GB версия. Подробна информация относно цените и наличностите можете да откриете на a1.bg.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини