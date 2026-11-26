А1 спечели две златни награди на BAAwards’26 – годишния конкурс на Българската асоциация на рекламодателите (БАР), който отличава постиженията в областта на маркетинговите комуникации. Компанията получи злато и за двете си кандидатури в 11-ото издание на конкурса – „30 години А1“ в категория „Нов продукт“ и „Услуги Select от А1: Свободата да избираш телевизия, както никога досега“ в категория „Нова услуга“. Наградите бяха връчени на официална церемония на 25 ноември.

С юбилейната си кампания „30 години А1“ телекомът избра да разкаже своята история през промените, които технологиите донесоха в живота на хората през последните три десетилетия. Вместо да постави акцент върху собствените си постижения, компанията превърна годишнината в повод за благодарност към клиентите, с които споделя този път. Под мотото „30 години променяме света заедно“ А1 разгърна мащабна кампания в различни комуникационни канали, съчетавайки емоционални истории, носталгия и хумор, за да припомни как се промениха начините, по които общуваме, работим и споделяме важните моменти. Кампанията включваше награди и специални изненади, с които клиентите също станаха част от празника.

Второто златно отличие е за представянето на услуги Select, с които А1 предложи нов модел за достъп до телевизионно и дигитално съдържание. Разработени от екипа на А1 България, те отговарят на променящите се потребителски навици и на желанието на клиентите сами да определят какво, кога и къде да гледат. Те обединяват традиционната телевизия с водещи световни стрийминг платформи и премиум спортно съдържание, като позволяват на потребителите всеки месец да променят избора си в рамките на включените в плановете им позиции. Тази свобода стои и в основата на творческата идея, която събра в една рекламна кампания световни конкуренти в развлекателната индустрия чрез пресъздаването на разпознаваеми елементи от продукции като Squid Game и House of the Dragon.

Зад разработването на услуги Select стоят международни преговори и сложни технологични интеграции с партньори като Netflix, HBO и SkyShowtime. Създаденият от българския екип модел вече надхвърля границите на местния пазар и се внедрява в още пет държави от A1 Group – Австрия, Хърватия, Словения, Сърбия и Северна Македония.